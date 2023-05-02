Intel змінить назви процесорів: Core Ultra 5 замість Core i5 і коротший індекс

Директор Intel з глобальних комунікацій Бернард Фернандес підтвердив зміну компанією системи неймінгу процесорів Meteor Lake, але не став уточнювати деталі – інформація буде «найближчими тижнями». Відповідно до більш ранніх витоків, принаймні деякі з процесорів Raptor Lake і Meteor Lake-P будуть називатися не Core i5, а Core Ultra 5.
Yes, we are making brand changes as we’re at an inflection point in our client roadmap in preparation for the upcoming launch of our #MeteorLake processors. We will provide more details regarding these exciting changes in the coming weeks! #Intel
— Bernard Fernandes (@Bernard_P) May 1, 2023
За неофіційною інформацією, позначення Ultra буде застосовуватися лише до нових процесорів, але не до оновлених.
Note: not every SKU gets the “Ultra” naming, Refresh stuff like RPL-R U will be Intel Core x 1xxx https://t.co/Io8V9x5lCo
— Bionic_squash (@SquashBionic) May 1, 2023
Слово Ultra замінить приставку “i” перед індексом моделі. Також буде змінено назву конкретних моделей – стане коротшим і трохи зміниться порядок цифр:
- Core i9 1XX00H → Core (Ultra) 9 1X0XH
- Core i7 1XX00H → Core (Ultra) 7 1X0XH
- Core i5 1XX00H → Core (Ultra) 5 1X0XH
- Core i3 1XX00H → Core (Ultra) 3 1X0XH
Крім цього, Ashes of the Singularity поділився відомостями про новий процесор під назвою Core Ultra 5 1003H.
Минулого року AMD змінила найменування своїх мобільних процесорів. Нова схема дозволила об’єднати в рамках однієї лінійки три покоління архітектури Zen та два покоління графіки RDNA. Про цілі перейменування процесорів Intel поки що нічого не відомо, зазначається лише, що «компанія перебуває в переломному моменті».
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Джерело: VideoCardz