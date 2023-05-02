Новини Пристрої 02.05.2023 о 12:08

Intel змінить назви процесорів: Core Ultra 5 замість Core i5 і коротший індекс

Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Директор Intel з глобальних комунікацій Бернард Фернандес підтвердив зміну компанією системи неймінгу процесорів Meteor Lake, але не став уточнювати деталі – інформація буде «найближчими тижнями». Відповідно до більш ранніх витоків, принаймні деякі з процесорів Raptor Lake і Meteor Lake-P будуть називатися не Core i5, а Core Ultra 5.

Курс Frontend.
Любиш, щоб було красиво і все працювало як треба? Тобі дорога в IT.
Хочу на курси

За неофіційною інформацією, позначення Ultra буде застосовуватися лише до нових процесорів, але не до оновлених.

Слово Ultra замінить приставку “i” перед індексом моделі. Також буде змінено назву конкретних моделей – стане коротшим і трохи зміниться порядок цифр:

  • Core i9 1XX00H → Core (Ultra) 9 1X0XH
  • Core i7 1XX00H → Core (Ultra) 7 1X0XH
  • Core i5 1XX00H → Core (Ultra) 5 1X0XH
  • Core i3 1XX00H → Core (Ultra) 3 1X0XH

Крім цього, Ashes of the Singularity поділився відомостями про новий процесор під назвою Core Ultra 5 1003H.

Курс
Управління командою в бізнесі
Більше ніякого мікроменеджменту
Хочу на курс
pic

Минулого року AMD змінила найменування своїх мобільних процесорів. Нова схема дозволила об’єднати в рамках однієї лінійки три покоління архітектури Zen та два покоління графіки RDNA. Про цілі перейменування процесорів Intel поки що нічого не відомо, зазначається лише, що «компанія перебуває в переломному моменті».

Intel Processor замість Pentium та Celeron у ноутбуках — компанія відмовляється від відомих брендів у лінійці 2023 року

Джерело: VideoCardz


Завантаження коментарів...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати