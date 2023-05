Intel змінить назви процесорів: Core Ultra 5 замість Core i5 і коротший індекс

Директор Intel з глобальних комунікацій Бернард Фернандес підтвердив зміну компанією системи неймінгу процесорів Meteor Lake, але не став уточнювати деталі – інформація буде «найближчими тижнями». Відповідно до більш ранніх витоків, принаймні деякі з процесорів Raptor Lake і Meteor Lake-P будуть називатися не Core i5, а Core Ultra 5.

Yes, we are making brand changes as we’re at an inflection point in our client roadmap in preparation for the upcoming launch of our #MeteorLake processors. We will provide more details regarding these exciting changes in the coming weeks! #Intel

— Bernard Fernandes (@Bernard_P) May 1, 2023