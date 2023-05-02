Intel змінить назви процесорів: Core Ultra 5 замість Core i5 і коротший індекс

Директор Intel з глобальних комунікацій Бернард Фернандес підтвердив зміну компанією системи неймінгу процесорів Meteor Lake, але не став уточнювати деталі – інформація буде «найближчими тижнями». Відповідно до більш ранніх витоків, принаймні деякі з процесорів Raptor Lake і Meteor Lake-P будуть називатися не Core i5, а Core Ultra 5.

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Yes, we are making brand changes as we’re at an inflection point in our client roadmap in preparation for the upcoming launch of our #MeteorLake processors. We will provide more details regarding these exciting changes in the coming weeks! #Intel — Bernard Fernandes (@Bernard_P) May 1, 2023

За неофіційною інформацією, позначення Ultra буде застосовуватися лише до нових процесорів, але не до оновлених.

Note: not every SKU gets the “Ultra” naming, Refresh stuff like RPL-R U will be Intel Core x 1xxx https://t.co/Io8V9x5lCo — Bionic_squash (@SquashBionic) May 1, 2023

Слово Ultra замінить приставку “i” перед індексом моделі. Також буде змінено назву конкретних моделей – стане коротшим і трохи зміниться порядок цифр:

Core i9 1XX00H → Core (Ultra) 9 1X0XH

Core i7 1XX00H → Core (Ultra) 7 1X0XH

Core i5 1XX00H → Core (Ultra) 5 1X0XH

Core i3 1XX00H → Core (Ultra) 3 1X0XH

Крім цього, Ashes of the Singularity поділився відомостями про новий процесор під назвою Core Ultra 5 1003H.

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Минулого року AMD змінила найменування своїх мобільних процесорів. Нова схема дозволила об’єднати в рамках однієї лінійки три покоління архітектури Zen та два покоління графіки RDNA. Про цілі перейменування процесорів Intel поки що нічого не відомо, зазначається лише, що «компанія перебуває в переломному моменті».

Джерело: VideoCardz