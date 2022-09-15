iPhone 14 вийдуть з передфінальною версією iOS 16 та відразу отримають патч першого дня

Згідно з неофіційним трекером оновлень Apple, iPhone 14, котрі перші користувачі отримають на цьому тижні, не будуть постачатися з фінальною версією iOS 16. Оновлення ОС, крім іншого, усуне проблему, через яку фотографії можуть виглядати розмитими підчас масштабування в ландшафтному режимі iPhone 14 Pro Max.

The new iPhones ship with an earlier version of iOS 16, so you’ll get a day one update to the final release build (20A362), which will show up with the following as release notes: pic.twitter.com/UnryNYzCXw — Apple Software Updates (@AppleSWUpdates) September 13, 2022

Користувачі попередніх моделей iPhone, котрі не можуть або не хочуть оновлюватися до iOS 16 або iPadOS 16, повинні завантажити патч, що випущено Apple для iOS 15 та iPadOS 15 цього тижня. Обидва патчі включають виправлення кількох помилок та загроз безпеки. Деякі з них дозволяють шкідливим веб-сайтам відстежувати користувачів, підробляти адресні рядки або довільний код. Один із експлойтів може дозволити застосуванню обійти налаштування конфіденційності, ще один – зробити фотографії доступними з екрана блокування.

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Оновлення першого дня приходить незважаючи на запуск iOS 16 для iPhone 8 та пізніших версій. Невідповідність, ймовірно, сталася через те, що iPhone 14 почали поставлятися в магазини, перш ніж iOS 16 була готова до публічного випуску.

Остання мобільна операційна система Apple включає нові параметри налаштування екрана блокування, можливість редагувати або видаляти повідомлення після їх відправки та багато інших нових можливостей. Apple також випустила watchOS 9, але iPadOS 16 з’явиться не раніше жовтня.

Джерело: TechSpot