iPhone 14 вийдуть з передфінальною версією iOS 16 та відразу отримають патч першого дня

Згідно з неофіційним трекером оновлень Apple, iPhone 14, котрі перші користувачі отримають на цьому тижні, не будуть постачатися з фінальною версією iOS 16. Оновлення ОС, крім іншого, усуне проблему, через яку фотографії можуть виглядати розмитими підчас масштабування в ландшафтному режимі iPhone 14 Pro Max.

The new iPhones ship with an earlier version of iOS 16, so you’ll get a day one update to the final release build (20A362), which will show up with the following as release notes: pic.twitter.com/UnryNYzCXw

— Apple Software Updates (@AppleSWUpdates) September 13, 2022