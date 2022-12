Титан технологічної індустрії Джон Кармак залишає Meta після 9 років роботи

Джон Кармак відомий своєю роботою над віртуальною реальністю, а також класичними іграми, такими як Doom і Quake, йде з посади технічного консультанта в Meta.

Кармак спочатку приєднався до Oculus як технічний директор у 2013 році, а у 2014-му і до Meta (тоді ще Facebook), яка придбала стартап.

У 2019 році він залишив посаду технічного директора Oculus і став консультантом гіганта соціальних мереж з питань віртуальної реальності, приділяючи Meta лише 20% свого робочого часу.

Ще у 2019 році Кармак заявляв, що працюватиме над штучним інтелектом, і лише в серпні цього року виявилось — слова про ШІ стосувались не Meta, а його нового стартапу під назвою Keen Technologies.

Нині на своїй сторінці у Facebook Кармак повідомив, що залишає компанію повністю і, схоже, ексконсультант не задоволений нинішніми справами в Meta. Джон пише, що робота у Цукерберга була для нього “боротьбою”, і хоча він має у компанії “голос”, він недостатньо “переконливий”.

Він також сказав, що Meta “спалює” мільярди З 2020 року по вересень 2022 року Meta витратила $31 млрд на підрозділ Reality Labs, що працює над метавсесвітом. Сума включає придбання дев’яти студій програм віртуальної реальності за останні три роки у своєму підрозділі Reality Labs на створення гарнітур VR і програмне забезпечення, а також на своє бачення метавсесвіту. Також Кармак згадував про внутрішні листування з критикою генерального директора Марка Цукерберга та технічного директора Ендрю Босворта.

Босворт відреагував на звільнення Кармак, подякувавши тому у Twitter.

@ID_AA_Carmack, it is impossible to overstate the impact you’ve had on our work and the industry as a whole. Your technical prowess is widely known, but it is your relentless focus on creating value for people that we will remember most. Thank you and see you in VR.

— Boz (@boztank) December 17, 2022