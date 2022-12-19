Титан технологічної індустрії Джон Кармак залишає Meta після 9 років роботи

Джон Кармак відомий своєю роботою над віртуальною реальністю, а також класичними іграми, такими як Doom і Quake, йде з посади технічного консультанта в Meta.

Кармак спочатку приєднався до Oculus як технічний директор у 2013 році, а у 2014-му і до Meta (тоді ще Facebook), яка придбала стартап.

У 2019 році він залишив посаду технічного директора Oculus і став консультантом гіганта соціальних мереж з питань віртуальної реальності, приділяючи Meta лише 20% свого робочого часу.

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I am continuing as a consultant with Meta on VR matters, devoting about 20% of my time there. — John Carmack (@ID_AA_Carmack) August 19, 2022

Ще у 2019 році Кармак заявляв, що працюватиме над штучним інтелектом, і лише в серпні цього року виявилось — слова про ШІ стосувались не Meta, а його нового стартапу під назвою Keen Technologies.

Нині на своїй сторінці у Facebook Кармак повідомив, що залишає компанію повністю і, схоже, ексконсультант не задоволений нинішніми справами в Meta. Джон пише, що робота у Цукерберга була для нього “боротьбою”, і хоча він має у компанії “голос”, він недостатньо “переконливий”.

“Ми створили щось дуже близьке до правильного”, — написав Кармак про Quest 2.

Він також сказав, що Meta “спалює” мільярди З 2020 року по вересень 2022 року Meta витратила $31 млрд на підрозділ Reality Labs, що працює над метавсесвітом. Сума включає придбання дев’яти студій програм віртуальної реальності за останні три роки у своєму підрозділі Reality Labs на створення гарнітур VR і програмне забезпечення, а також на своє бачення метавсесвіту. Також Кармак згадував про внутрішні листування з критикою генерального директора Марка Цукерберга та технічного директора Ендрю Босворта.

Босворт відреагував на звільнення Кармак, подякувавши тому у Twitter.

“Неможливо переоцінити ваш вплив на нашу роботу та індустрію в цілому. Ваша технічна майстерність широко відома, але найбільше ми запам’ятаємо вашу невпинну зосередженість на створенні цінностей для людей”.

@ID_AA_Carmack, it is impossible to overstate the impact you’ve had on our work and the industry as a whole. Your technical prowess is widely known, but it is your relentless focus on creating value for people that we will remember most. Thank you and see you in VR. — Boz (@boztank) December 17, 2022

Кармак і раніше був незадоволений пріоритетами Meta щодо VR. Компанія поклала край його “мобільним зусиллям”, випустивши Samsung Gear VR (“ми втратили можливість”, — сказав він тоді) і недорогій Oculus Go. Розчарування у компанії прозвучало і під час доповіді Кармака на Meta Connect у жовтні цього року:

“Є дещо, на що серджусь”, — заявив Джон.

Він також зазначив, що користувачам важко швидко оновлювати гарнітури, і, здавалося, дуже скептично поставився до розвитку Horizon Worlds як соціальної платформи та до рішення Meta підвищити ціни на Quest 2 і представити Quest Pro за 1500 доларів.

“Я завжди чітко розумів, що для нас і для впровадження віртуальної реальності найважливішим є економічно ефективні гарнітури для масового ринку”, — сказав він.

У 1991 році Кармак був співзасновником розробника id Software, відомого такими іграми, як Doom, Quake, Wolfenstein 3D і Commander Keen. У 2009 році студію придбала власниця Bethesda ZeniMax Media. У 2014 році ZeniMax і id подали до суду на Oculus і Палмера Лакі за нібито “незаконне привласнення комерційної таємниці”, і в скарзі часто зазначалося, що Кармак допомагав Oculus, коли ще був співробітником ZeniMax. Сторони домовилися у 2018 році.

Тепер Кармак зосередить свої зусилля на Keen Technologies. Ось повне повідомлення Джона до співробітників на його сторінці у Facebook:

Як повідомлялося раніше, Meta скоротила 11 тисяч працівників. Звільнення торкнулося технологічних відділів та розробників апаратних засобів. Компанія, попри значні збитки підрозділу віртуальної реальності, зниження вартості компанії з $1 трлн до $268 млрд, а також критику проєкту віртуального середовища спілкування Horizon Worlds продовжує робити основну ставку на віртуальну реальність та інтерфейси підключення до неї. Потреба Horizon Worlds для споживачів також виглядає примарною – навіть співробітники Meta не хочуть нею користуватися.

Джерело: The Verge