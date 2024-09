Космічний корабель Boeing, що застряг на МКС, почав видавати «моторошні» звуки

Вихідними астронавт Бутч Вілмор почув, що космічний корабель Boeing Starliner почав видавати дивні звуки.

Раніше корабель, що доставив двох астронавтів на МКС, стикнувся з низкою технічних проблем і тепер має прямувати на Землю порожнім, тоді як екіпаж, який унаслідок цього застряг на станції, доставить додому «човник» SpaceX.

Тим часом у суботу Starliner, який залишався пристикованим до МКС, почав видавати дивні повторювані звуки — їх можна почути у розмові астронавта Бутча Вілмера з центром управління польотами NASA (приблизно на 45-й секунді).

Starliner crew reports hearing strange “sonar like noises” emanating from their craft. This is the real audio of it: pic.twitter.com/xzHTMvB7uq

— SpaceBasedFox 𝖕𝖊𝖗𝖎𝖌𝖊𝖊𝖆𝖊𝖗𝖔.𝖈𝖔𝖒 (@SpaceBasedFox) September 1, 2024