Космічний корабель Boeing, що застряг на МКС, почав видавати «моторошні» звуки

Вихідними астронавт Бутч Вілмор почув, що космічний корабель Boeing Starliner почав видавати дивні звуки.
Раніше корабель, що доставив двох астронавтів на МКС, стикнувся з низкою технічних проблем і тепер має прямувати на Землю порожнім, тоді як екіпаж, який унаслідок цього застряг на станції, доставить додому «човник» SpaceX.
Тим часом у суботу Starliner, який залишався пристикованим до МКС, почав видавати дивні повторювані звуки — їх можна почути у розмові астронавта Бутча Вілмера з центром управління польотами NASA (приблизно на 45-й секунді).
Starliner crew reports hearing strange “sonar like noises” emanating from their craft. This is the real audio of it: pic.twitter.com/xzHTMvB7uq
— SpaceBasedFox 𝖕𝖊𝖗𝖎𝖌𝖊𝖊𝖆𝖊𝖗𝖔.𝖈𝖔𝖒 (@SpaceBasedFox) September 1, 2024
«Не знаю, що саме видає це звук», — сказав Вілмор у розмові, коли підніс свій мікрофон до динаміків Starliner. Тоді як диспетчер відповів: «Щось подібне на пульсуючий звук, на кшталт тих, що вловлює ехолот».
Далі диспетчер уточнив, чи дійсно звук йде з динаміків Starliner. Вілмор надав ствердну відповідь і сказав, що інших аномалій не зафіксовано.
В NASA ще не надали звіту, щодо дивних звуків у Starliner. Очікувалось, що багатостраждальний космічний корабель відстикується від МКС за кілька днів, однак можливо доведеться дочекатись моменту, коли команда розкриє цю дивну звукову аномалію.
5 червня після майже 20 років планувань, розробок, випробувань та затримок космічний корабель Boeing Starliner здійснив перший пілотований старт та спрямував астронавтів до МКС в рамках випробувальної місії Crew Flight Test (CFT). Команда у складі Бутча Вілмора та Суні Вільямс мала пробути на станції протягом 8-10 днів, однак натомість застрягла на місяці через технічні проблеми з кораблем (одразу 5 двигунів вийшли з ладу під час наближення до станції). Очікується, що американські астронавти перебуватимуть на станції щонайменше до лютого 2025 року, доки їх не забере на Землю корабель SpaceX.
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