На Netflix вийшло продовження мультсеріалу «Пригоди Капхеда» за грою Cuphead та бонусний епізод «Пісочного чоловіка»

19 серпня бібліотека Netflix поповнилася одразу двома вартими уваги релізами — другим сезоном мультсеріалу «Пригоди Капхеда» / The Cuphead Show! за однойменним run’n’gun платформером Cuphead від незалежної студії Studio MDHR та бонусним епізодом «Пісочного чоловіка» / The Sandman. Обидна доступні з повноцінним українським дубляжем та субтитрами.

Продовження мультсеріалу про пригоди двох непосидючих чашок — Капхеда і Маґмена — у своєрідному візуальному стилі (комічний стиль анімації Disney 1930-х років) вийшло рівно через пів року після показу першого сезону, який отримав схвальні відгуки як критиків, так і глядачів — на агрегаторі Rotten Tomatoes серіал зібрав 69% позитивних рецензій серед критиків та 76% серед глядачів.

У другому сезоні брати здійснюються втечу з в’язниці та знову зв’яжуться з Міс Чаліс, а також зустрінуться з Шестигранним королем, Дияволом та його демонами. Трейлер також натякає на появу багатьох інших персонажів, які добре знайомі за оригінальною грою. Серед них — русалка Кала Марія, капітан Соляна борода та баронеса Бон Бон.

Загалом глядачам доступно 13 нових епізодів тривалістю 11-26 хвилини кожен. До речі, онлайн-кінотеатр замовив виробництво другого та третього сезонів ще до прем’єри шоу.

Наприкінці червня Studio MDHR випустили велике доповнення до оригінальної Cuphead 2017 року — The Delicious Last Course. Реліз DLC з новою локацією, босами та грабельним персонажем на 4-5 годин відбувся на ПК, Xbox One, PS4 та Nintendo Switch. Попри те, що доповнення вперше анонсували ще чотири роки тому, вже на 12 день після релізу його продажі перетнули позначку 1 млн копій. Водночас нових DLC у планах MDHR немає — команда береться за новий проєкт, але подробиць поки немає.

«Пісочний чоловік» / The Sandman — один з найгучніших серпневих релізів Netflix. Телевізійна адаптація коміксу Ніла Геймана з 10 епізодів вийшла на Netflix 5 серпня, а сьогодні неочікувано (попередньо його не анонсували) вийшов бонусний 11-й епізод. У цьому додатковому епізоді тривалістю 64 хвилини автори адаптували два сюжети з коміксу — «Сон про тисячу котів / Калліопа». Що цікаво, у ньому автори поєднали два стилі. Сон про тисячу котів (розповідає про сіамського кота, який мріє новим світом, та на своєму шляху зустрічає Морфея) виконаний у форматі 3D-анімації та доповнений картинами, написаними олією. Водночас Калліопа знята у звичному кіноформаті з живими акторами — це історія про письменника, який відчайдушно намагається віднайти натхнення, та музу, яка довгий час була під замком.

Surprise!

A two-part bonus episode of The Sandman — based on the stories Calliope and A Dream of a Thousand Cats — is now on Netflix pic.twitter.com/3MBoJAZHuT

— Netflix (@netflix) August 19, 2022