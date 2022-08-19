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На Netflix вийшло продовження мультсеріалу «Пригоди Капхеда» за грою Cuphead та бонусний епізод «Пісочного чоловіка»

На Netflix вийшло продовження мультсеріалу «Пригоди Капхеда» за грою Cuphead та бонусний епізод «Пісочного чоловіка»

19 серпня бібліотека Netflix поповнилася одразу двома вартими уваги релізами — другим сезоном мультсеріалу «Пригоди Капхеда» / The Cuphead Show! за однойменним run’n’gun платформером Cuphead від незалежної студії Studio MDHR та бонусним епізодом «Пісочного чоловіка» / The Sandman. Обидна доступні з повноцінним українським дубляжем та субтитрами.

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«Пригоди Капхеда» / The Cuphead Show! 

Продовження мультсеріалу про пригоди двох непосидючих чашок — Капхеда і Маґмена — у  своєрідному візуальному стилі (комічний стиль анімації Disney 1930-х років) вийшло рівно через пів року після показу першого сезону, який отримав схвальні відгуки як критиків, так і глядачів — на агрегаторі Rotten Tomatoes серіал зібрав 69% позитивних рецензій серед критиків та 76% серед глядачів.

У другому сезоні брати здійснюються втечу з в’язниці та знову зв’яжуться з Міс Чаліс, а також зустрінуться з Шестигранним королем, Дияволом та його демонами. Трейлер також натякає на появу багатьох інших персонажів, які добре знайомі за оригінальною грою. Серед них — русалка Кала Марія, капітан Соляна борода та баронеса Бон Бон.

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Загалом глядачам доступно 13 нових епізодів тривалістю 11-26 хвилини кожен. До речі, онлайн-кінотеатр замовив виробництво другого та третього сезонів ще до прем’єри шоу.

Наприкінці червня Studio MDHR випустили велике доповнення до оригінальної Cuphead 2017 року  — The Delicious Last Course. Реліз DLC з новою локацією, босами та грабельним персонажем на 4-5 годин відбувся на ПК, Xbox One, PS4 та Nintendo Switch. Попри те, що доповнення вперше анонсували ще чотири роки тому, вже на 12 день після релізу його продажі перетнули позначку 1 млн копій. Водночас нових DLC у планах MDHR  немає — команда береться за новий проєкт, але подробиць поки немає.

Бонусний (11-й) епізод «Пісочного чоловіка»

«Пісочний чоловік» / The Sandman — один з найгучніших серпневих релізів Netflix. Телевізійна адаптація коміксу Ніла Геймана з 10 епізодів вийшла на Netflix 5 серпня, а сьогодні неочікувано (попередньо його не анонсували) вийшов бонусний 11-й епізод. У цьому додатковому епізоді тривалістю 64 хвилини автори адаптували два сюжети з коміксу — «Сон про тисячу котів / Калліопа». Що цікаво, у ньому автори поєднали два стилі. Сон про тисячу котів (розповідає про сіамського кота, який мріє новим світом, та на своєму шляху зустрічає Морфея) виконаний у форматі 3D-анімації та доповнений картинами, написаними олією. Водночас Калліопа знята у звичному кіноформаті з живими акторами — це історія про письменника, який відчайдушно намагається віднайти натхнення, та музу, яка довгий час була під замком.

З нашою рецензією на The Sandman можна ознайомитися в окремому матеріалі.

Рецензія на серіал «Пісочний чоловік» / The Sandman


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