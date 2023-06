НБУ так і не вилучив з обігу гривні з «‎піратськими» російськими шрифтами – після скандалу 2019-го року під час випуску купюри номіналом 1000 грн

Піратські кириличні версії шрифтів від Adobe, які були виявлені у 2019 році на купюрах «‎нового зразка» номіналом 20 та 1000 грн, й досі перебувають в обігу.

Курс PROJECT MANAGER. Управляйте проєктами своєї компанії як майстер! Більше про курс

25 червня 2019 року Нацбанк України представив банкноту нового та найвищого номіналу у 1000 гривень, яка одразу піддалась бурхливій критиці. Тоді незалежні шрифтові дизайнери Андрій Шевченко та Богдан Гдаль провели детальний аналіз аж 11 різних шрифтів, використаних на обох сторонах купюри, й виявили, що деякі є піратськими російськими «кирилізаціями» шрифтів від Adobe – зокрема Bickham Script One, Script Two і Script Three, підписаних ім’ям росіянки олександри гофман.

Виявилось, що у шрифтових колах вона досить відома як автор крадених версій шрифтів, які підписувала своїм ім’ям і далі розповсюджувала безплатно без дозволу авторів. Серію краденого Bickham Script вона зробила у 2005 році.

У липні 2019 року я підняв тему піратських шрифтів на купюрі у 1000₴. Шрифтовик Андрій Шевченко нарахував аж 11 різних шрифтів на обох сторонах купюри з сумнівними ліцензіями. Деякі виявилися піратськими російськими кирилізаціями шрифтів від Adobe. pic.twitter.com/zbguwnNNOg — Богдан Гдаль (@viterzbayraku) June 18, 2023

Гдаль тоді надіслав листи до НБУ, де спочатку заперечили факт використання «‎піратських шрифтів» та опублікували список художників, які відповідали за дизайн. Однак після того, як нелегальне використання підтвердили безпосередньо в Adobe, а тема набула серйозного резонансу, то в Нацбанку почали виправдовуватися й заявили, що проведуть конкурс на дизайн нових купюр, які планували випустити вже у 2020-му році.

Нині дизайнер пише, що, попри обіцянки, конкурс так і не відбувся, а купюри з неліцензованими шрифтами й досі перебувають в обігу. До того ж питання викликає дизайн нових монет НБУ.

Курс «Фінансовий менеджер». Від операційки до ухвалення рішень . Хочу на курс

«‎Зараз в обігу перебувають все ті ж купюри, які містять піратські шрифти. Дизайни монет в порівнянні з монетами початку 90-х авторства Бориса Максимова, виглядають дуже погано. Порівняйте самі. Поява нових монет свідчить про системне нерозуміння в НБУ цінності шрифтів», – пише Богдан Гдаль.