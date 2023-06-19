НБУ так і не вилучив з обігу гривні з «‎піратськими» російськими шрифтами – після скандалу 2019-го року під час випуску купюри номіналом 1000 грн

Піратські кириличні версії шрифтів від Adobe, які були виявлені у 2019 році на купюрах «нового зразка» номіналом 20 та 1000 грн, й досі перебувають в обігу.
25 червня 2019 року Нацбанк України представив банкноту нового та найвищого номіналу у 1000 гривень, яка одразу піддалась бурхливій критиці. Тоді незалежні шрифтові дизайнери Андрій Шевченко та Богдан Гдаль провели детальний аналіз аж 11 різних шрифтів, використаних на обох сторонах купюри, й виявили, що деякі є піратськими російськими «кирилізаціями» шрифтів від Adobe – зокрема Bickham Script One, Script Two і Script Three, підписаних ім’ям росіянки олександри гофман.
Виявилось, що у шрифтових колах вона досить відома як автор крадених версій шрифтів, які підписувала своїм ім’ям і далі розповсюджувала безплатно без дозволу авторів. Серію краденого Bickham Script вона зробила у 2005 році.
У липні 2019 року я підняв тему піратських шрифтів на купюрі у 1000₴. Шрифтовик Андрій Шевченко нарахував аж 11 різних шрифтів на обох сторонах купюри з сумнівними ліцензіями. Деякі виявилися піратськими російськими кирилізаціями шрифтів від Adobe. pic.twitter.com/zbguwnNNOg
— Богдан Гдаль (@viterzbayraku) June 18, 2023
Гдаль тоді надіслав листи до НБУ, де спочатку заперечили факт використання «піратських шрифтів» та опублікували список художників, які відповідали за дизайн. Однак після того, як нелегальне використання підтвердили безпосередньо в Adobe, а тема набула серйозного резонансу, то в Нацбанку почали виправдовуватися й заявили, що проведуть конкурс на дизайн нових купюр, які планували випустити вже у 2020-му році.
Нині дизайнер пише, що, попри обіцянки, конкурс так і не відбувся, а купюри з неліцензованими шрифтами й досі перебувають в обігу. До того ж питання викликає дизайн нових монет НБУ.
«Зараз в обігу перебувають все ті ж купюри, які містять піратські шрифти. Дизайни монет в порівнянні з монетами початку 90-х авторства Бориса Максимова, виглядають дуже погано. Порівняйте самі. Поява нових монет свідчить про системне нерозуміння в НБУ цінності шрифтів», – пише Богдан Гдаль.
Станом на зараз в обігу перебувають все ті ж купюри, які містять піратські шрифти. Дизайни монет в порівнянні з монетами початку 90-х авторства Бориса Максимова, виглядають дуже погано. Порівняйте самі. Поява нових монет свідчить про системне нерозуміння в НБУ цінності шрифтів. pic.twitter.com/QwCI7ZBBfR
— Богдан Гдаль (@viterzbayraku) June 18, 2023