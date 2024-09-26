Новини Ігри 26.09.2024 о 13:53 comment views icon

«Не подобається — не купуйте»: екскерівник Sony відповів на критику сиквелу Ghost of Tsushima

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Ігор Панченко

Автор новин

«Не подобається — не купуйте»: екскерівник Sony відповів на критику сиквелу Ghost of Tsushima

Колишній керівник Sony Шон Лейден прокоментував негативну реакцію фанатів на анонс гри Ghost of Yotei, сиквелу Ghost of Tsushima.

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Головною причиною невдоволення геймерів стала поява жіночого персонажа як головної героїні, а також вибір акторки на цю роль.

Фанати попередньої частини, де головним героєм був Джін Сакай, виразили своє розчарування в соціальних мережах. У відповідь на критику Шон Лейден висловив свою позицію:

«Це гра. Якщо вона вам не подобається, не купуйте її. Фактично, чому б вам самим не створити гру, яку ви хочете?»

Лейден наголосив, що розробники вірять у свою історію і прагнуть її розповісти. Однак його заява викликала суперечки серед гравців. Деякі вважають, що творці мають зважати на побажання аудиторії.

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Занепокоєння фанатів також пов’язане з активністю акторки Еріки Ишіі в соціальних мережах та її woke-позицією. Вона блокує відомих осіб, які навіть не висловлювалися проти неї. Це породжує побоювання щодо можливого «прогресивного» контенту в Ghost of Yotei.

Коментатори порівнюють ситуацію з грою Concord, яка зазнала невдачі через подібні проблеми. Хоча малоймовірно, що Ghost of Yotei спіткає така ж доля, ця полеміка може негативно вплинути на її сприйняття.

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Джерело: Tech4gamers

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