«Не подобається — не купуйте»: екскерівник Sony відповів на критику сиквелу Ghost of Tsushima

Колишній керівник Sony Шон Лейден прокоментував негативну реакцію фанатів на анонс гри Ghost of Yotei, сиквелу Ghost of Tsushima.

Головною причиною невдоволення геймерів стала поява жіночого персонажа як головної героїні, а також вибір акторки на цю роль.

Фанати попередньої частини, де головним героєм був Джін Сакай, виразили своє розчарування в соціальних мережах. У відповідь на критику Шон Лейден висловив свою позицію:

Лейден наголосив, що розробники вірять у свою історію і прагнуть її розповісти. Однак його заява викликала суперечки серед гравців. Деякі вважають, що творці мають зважати на побажання аудиторії.

1 It’s a game. An entertainment. A story a team of creators believes in. They want to make this.

2 it’s a game. If you don’t like it, don’t buy it. In fact, why not make the game you want yourself?

— shawn layden 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️🇺🇸🇯🇵 (@ShawnLayden) September 25, 2024