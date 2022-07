Netflix почав одночасно працювати над сіквелом та спін-офом бойовика «Сіра людина» / The Gray Man

З моменту релізу бойовика «Сірий чоловік» / The Gray Man не минуло й тижня, а Netflix вже офіційно оголосив одразу про два продовження фільму. Цікаво, що це будуть не стандартні “номерні” частини, а сіквел та спін-офф.

The Gray Man Universe is expanding! A sequel to The Gray Man is now in development with star Ryan Gosling, directors Joe & Anthony Russo & co-writer Stephen McFeely set to return!

A spin-off is also in the works from acclaimed screenwriters Paul Wernick & Rhett Reese (Deadpool) pic.twitter.com/avtawpRB7F

— Netflix (@netflix) July 26, 2022