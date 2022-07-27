Netflix почав одночасно працювати над сіквелом та спін-офом бойовика «Сіра людина» / The Gray Man

З моменту релізу бойовика «Сірий чоловік» / The Gray Man не минуло й тижня, а Netflix вже офіційно оголосив одразу про два продовження фільму. Цікаво, що це будуть не стандартні “номерні” частини, а сіквел та спін-офф.

The Gray Man Universe is expanding! A sequel to The Gray Man is now in development with star Ryan Gosling, directors Joe & Anthony Russo & co-writer Stephen McFeely set to return! A spin-off is also in the works from acclaimed screenwriters Paul Wernick & Rhett Reese (Deadpool) pic.twitter.com/avtawpRB7F — Netflix (@netflix) July 26, 2022

Першим займеться команда, яка зняла оригінальний фільм, тобто Райан Гослінг, брати Руссо та Стівен Макфілі. Другу картину доручили Ретту Різу та Полу Вернику, які працювали як сценаристи над франшизами “Дедпул” і “Зомбіленд”, а також бойовиками “Примарна шістка” та “Спайдерхед”. Відповідно, герой Райана Гослінга там не з’явиться, але сюжет розвиватиметься у тому ж всесвіті.

«Реакція публіки на «Сіру людину» була феноменальною. Ми дуже вдячні шанувальникам із усього світу за ентузіазм, виявлений до цього фільму. З такою кількістю чудових персонажів у фільмі ми завжди хотіли, щоб «Сірий чоловік» став частиною розширеного всесвіту, і ми дуже раді, що Netflix анонсував продовження з Райаном, а також другий сценарій, про який ми докладніше розповімо вже зовсім скоро» – зазначили Джо та Ентоні Руссо.

Нагадаємо, що фільм “Сірий чоловік” / The Gray Man знятий на основі книжкової серії Марка Грині (у її рамках вийшло вже понад десяток книг), який також відомий по роботі над всесвітом “Джек Райан”.

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У фільмі знялися Райан Гослінг, Кріс Еванс, Ана де Армас, Реге-Жан Пейдж і Біллі Боб Торнтон, а його бюджет становив близько $200 млн.

На даний момент бойовик “Сірий чоловік” / The Gray Man набрав 88,55 мільйона годин перегляду і увійшов до Топ-10 фільмів у 93 країнах світу.

P.S. Ви вже можете прочитати рецензію на картину на нашому сайті.

Джерело: Variety