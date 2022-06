«Паддінгтон у Перу» / Paddington in Peru — третю частину «Пригод Паддінгтона» поставить режисер кліпу Satisfaction Дугал Вілсон

Фільм, раніше відомий під попередньою назвою Paddington 3 / «Паддінгтон 3», тепер отримав офіційну назву – Paddington in Peru / «Паддінгтон в Перу». Отже, кумедний ведмідь повернеться на батьківщину.

Комерційний директор Дугал Вілсон також обійме посаду режисера картини. Таким чином «Паддінгтон у Перу» стане його першим повнометражним фільмом. Вілсон зняв музичні кліпи, такі як Satisfaction для Бенні Бенассі, Take Me Back to Your House для Basement Jaxx, Life in Technicolor II для Coldplay.

«Як великий шанувальник перших двох фільмів, я дуже схвильований (якщо не трохи наляканий) тим, що продовжую історію Паддінгтона», – сказав Дугал Вілсон. «Це величезна відповідальність, але всі мої зусилля будуть спрямовані на створення третього фільму, присвяченого любові багатьох людей до цього особливого ведмедя».

Пол Кінг, режисер двох попередніх фільмів, зараз зайнятий в інших проєктах. Проте Кінг буде виконавчим продюсером фільму «Паддінгтон у Перу». Він також написав сценарій для фільму разом із Саймоном Фарнебі та Марком Бертоном, які також допомагали з іншими фільмами про пригоди Паддінгтона.

Основний знімальний процес фільму «Паддінгтон у Перу» розпочнеться наступного року. Фільмування почнеться із деякою затримкою у порівнянні з попередніми планами. Спочатку планувалося розпочати знімання наприкінці цього року. Фільм зніматиметься як у Лондоні, так і в Перу.

Акторський склад і сюжет поки що не розголошуються. Відомо лише, що Бен Уїшоу повертається до ролі ведмедя.

Фільм Paddington 2 / «Пригоди Паддінгтона 2» вийшов у 2017 році та отримав позитивні відгуки критиків, а також рейтинг схвалення 100% Certified Fresh на Rotten Tomatoes. Світові збори склали понад $220 млн при заявленому бюджеті в $40 млн. В українському дубляжі ведмедя Паддінгтона озвучував Володимир Зеленський, який наразі обіймає посаду президента України. Ймовірно, озвучувати ведмедя українською у фільмі «Паддінгтон у Перу» буде вже інший актор.

Джерело: comingsoon