Працівник техпідтримки Microsoft допоміг клієнту активувати Windows 10, використавши піратський скрипт

Веслі Пайберн з Південної Африки, придбавши ліцензію на Windows 10 у Microsoft Store, не зміг самостійно активувати ОС, а у службі підтримки йому допомогли досить неочікуваним способом.
Після невдалої спроби колеги, інший співробітник Microsoft віддалено під’єднався до комп’ютера клієнта через програму Quick Assist — однак здивував Пайберна тим, що використав один із піратських скриптів, розроблених для імітації офіційних серверів компанії, щоб обійти перевірку легітимності ОС.
I can’t believe it.
My official Microsoft Store Windows 10 Pro key wouldn’t activate. Support couldn’t help me yesterday.
Today it was elevated. Official Microsoft support (not a scam) logged in with Quick Assist and ran a command to activate windows.
BRO IT’S A CRACK
NO CAP pic.twitter.com/0vcRGu9PDE
— TCNO/TroubleChute (@TCNOco) March 11, 2023
У новій ері Windows 10/11 активація досить проста: користувачі можуть використовувати цифрову ліцензію або традиційний 25-символьний ключ продукту. Microsoft каже, що це допомагає переконатися, що копія Windows автентична та не встановлена на більшій кількості пристроїв, ніж дозволяє ліцензія. Після активації створюється цифровий сертифікат, який можна легко під’єднати до облікового запису Microsoft або відновити після перевстановлення ОС.
Пайберн зв’язався з командою, яка керує сервером, що використав співробітник Microsoft — Massgrave (неофіційне сховище активаторів Windows і Office) — де йому підтвердили, що метод неофіційний та незаконний.
I went to https://t.co/pYW02Y5CIL, and joined the Discord through the link on the page. Asked if it was a crack. The response from the Discord’s Staff was:
“It’s not official and not legal.” pic.twitter.com/EDIUsbmQLB
— TCNO/TroubleChute (@TCNOco) March 11, 2023
До того ж виявилось, що служба підтримки Microsoft вже не вперше використовує ці сценарії.
«Тобто вони здійснили злам для мене», — написав Веслі Пайберн у Twitter.
У коментарі BleepingComputer Microsoft повідомила, що розслідує інцидент.
«Ми прагнемо забезпечити найкращу підтримку для наших клієнтів. Техніка, використана для активації суперечить нашій політиці. Ми розслідуємо цей випадок і запровадимо відповідні заходи, щоб переконатися, що співробітники дотримуються необхідних процедур і протоколів для активації Windows».
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Джерело: Techspot