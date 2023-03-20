Працівник техпідтримки Microsoft допоміг клієнту активувати Windows 10, використавши піратський скрипт

Веслі Пайберн з Південної Африки, придбавши ліцензію на Windows 10 у Microsoft Store, не зміг самостійно активувати ОС, а у службі підтримки йому допомогли досить неочікуваним способом.

Після невдалої спроби колеги, інший співробітник Microsoft віддалено під’єднався до комп’ютера клієнта через програму Quick Assist — однак здивував Пайберна тим, що використав один із піратських скриптів, розроблених для імітації офіційних серверів компанії, щоб обійти перевірку легітимності ОС.

I can’t believe it.

My official Microsoft Store Windows 10 Pro key wouldn’t activate. Support couldn’t help me yesterday. Today it was elevated. Official Microsoft support (not a scam) logged in with Quick Assist and ran a command to activate windows. BRO IT’S A CRACK

NO CAP pic.twitter.com/0vcRGu9PDE — TCNO/TroubleChute (@TCNOco) March 11, 2023

У новій ері Windows 10/11 активація досить проста: користувачі можуть використовувати цифрову ліцензію або традиційний 25-символьний ключ продукту. Microsoft каже, що це допомагає переконатися, що копія Windows автентична та не встановлена ​​на більшій кількості пристроїв, ніж дозволяє ліцензія. Після активації створюється цифровий сертифікат, який можна легко під’єднати до облікового запису Microsoft або відновити після перевстановлення ОС.

Пайберн зв’язався з командою, яка керує сервером, що використав співробітник Microsoft — Massgrave (неофіційне сховище активаторів Windows і Office) — де йому підтвердили, що метод неофіційний та незаконний.

I went to https://t.co/pYW02Y5CIL, and joined the Discord through the link on the page. Asked if it was a crack. The response from the Discord’s Staff was: “It’s not official and not legal.” pic.twitter.com/EDIUsbmQLB — TCNO/TroubleChute (@TCNOco) March 11, 2023

До того ж виявилось, що служба підтримки Microsoft вже не вперше використовує ці сценарії.

«Тобто вони здійснили злам для мене», — написав Веслі Пайберн у Twitter.

У коментарі BleepingComputer Microsoft повідомила, що розслідує інцидент.

«Ми прагнемо забезпечити найкращу підтримку для наших клієнтів. Техніка, використана для активації суперечить нашій політиці. Ми розслідуємо цей випадок і запровадимо відповідні заходи, щоб переконатися, що співробітники дотримуються необхідних процедур і протоколів для активації Windows».

Джерело: Techspot