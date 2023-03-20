Новини WTF 20.03.2023 о 13:45

Працівник техпідтримки Microsoft допоміг клієнту активувати Windows 10, використавши піратський скрипт

Катерина Даньшина

Авторка новин

Веслі Пайберн з Південної Африки, придбавши ліцензію на Windows 10 у Microsoft Store, не зміг самостійно активувати ОС, а у службі підтримки йому допомогли досить неочікуваним способом.

Після невдалої спроби колеги, інший співробітник Microsoft віддалено під’єднався до комп’ютера клієнта через програму Quick Assist — однак здивував Пайберна тим, що використав один із піратських скриптів, розроблених для імітації офіційних серверів компанії, щоб обійти перевірку легітимності ОС.

У новій ері Windows 10/11 активація досить проста: користувачі можуть використовувати цифрову ліцензію або традиційний 25-символьний ключ продукту. Microsoft каже, що це допомагає переконатися, що копія Windows автентична та не встановлена ​​на більшій кількості пристроїв, ніж дозволяє ліцензія. Після активації створюється цифровий сертифікат, який можна легко під’єднати до облікового запису Microsoft або відновити після перевстановлення ОС.

Пайберн зв’язався з командою, яка керує сервером, що використав співробітник Microsoft — Massgrave (неофіційне сховище активаторів Windows і Office) — де йому підтвердили, що метод неофіційний та незаконний.

До того ж виявилось, що служба підтримки Microsoft вже не вперше використовує ці сценарії. 

«Тобто вони здійснили злам для мене», — написав Веслі Пайберн у Twitter. 

У коментарі BleepingComputer Microsoft повідомила, що розслідує інцидент.

«Ми прагнемо забезпечити найкращу підтримку для наших клієнтів. Техніка, використана для активації суперечить нашій політиці. Ми розслідуємо цей випадок і запровадимо відповідні заходи, щоб переконатися, що співробітники дотримуються необхідних процедур і протоколів для активації Windows».

Розробник прикинувся хакером та вимагав у власної компанії $2 млн криптовалютою — його викрили через несправність в роботі VPN

Джерело: Techspot


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