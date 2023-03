Працівник техпідтримки Microsoft допоміг клієнту активувати Windows 10, використавши піратський скрипт

Веслі Пайберн з Південної Африки, придбавши ліцензію на Windows 10 у Microsoft Store, не зміг самостійно активувати ОС, а у службі підтримки йому допомогли досить неочікуваним способом.

Після невдалої спроби колеги, інший співробітник Microsoft віддалено під’єднався до комп’ютера клієнта через програму Quick Assist — однак здивував Пайберна тим, що використав один із піратських скриптів, розроблених для імітації офіційних серверів компанії, щоб обійти перевірку легітимності ОС.

I can’t believe it.

My official Microsoft Store Windows 10 Pro key wouldn’t activate. Support couldn’t help me yesterday.

Today it was elevated. Official Microsoft support (not a scam) logged in with Quick Assist and ran a command to activate windows.

BRO IT’S A CRACK

NO CAP pic.twitter.com/0vcRGu9PDE

— TCNO/TroubleChute (@TCNOco) March 11, 2023