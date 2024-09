Презентація Death Stranding 2: нові відео, куртки за $1700 та дата релізу, яку Коджима не скаже

У рамках 90-хвилинної презентації на Tokyo Game Show Хідео Коджіма оприлюднив майже вісім хвилин ніколи раніше нових відео з майбутньої гри Death Stranding 2: On the Beach.

Згодом Kojima Productions завантажила англійські версії кліпів у X Twitter. На відео гра здається напрочуд реалістичною. Перша сцена повертає гравців на борт підводного човна, де Сем Портер Бріджес (Норман Рідус) та Фрейджл (Леа Сейду) вирушають до корабельного містка. Сюжет відео здається наближеним до початку гри.

З’ясовується, що корабель називається DHV Magellan, і Фрейджл зауважує: «Це завжди так, коли DHV Magellan у русі». Незрозуміло, чи означає «так», що все вкрите слизом і люди мають блакитно-сіру шкіру. Сем знайомиться з персонажем режисера «Шаленого Макса» Джорджа Міллера, Тарманом, якого Фрейджл представляє як лікаря та геофізика, який також пілотує човен. Також виявляється, що «Магеллан» насправді знаходиться під землею, а не під водою. Сем має свою першу зустріч із тією химерною анімованою маріонеткою, яку ми всі любили у попередньому трейлері. Містер Маріонетка колись був людиною, його звуть Доллмен.

У наступному ролику всі знову мають звичайний колір, Сем бере участь у розмові між Туморроу (Ель Фаннінг) та новим персонажем, вагітною Рейні, яку грає японська актриса Сіорі Куцуна. Рейні, яка вагітна, пояснює Туморроу, звідки беруться діти, оскільки Tomorrow приходить з іншого виміру, де «ніхто не народжував дітей, вони просто залишалися в животі своїх матерів».

Третій ролик показує повернення режисера «Драйву» Ніколаса Віндінга Рефна до ролі Хартмана, чоловіка, у якого стався серцевий напад і він помирає кожні 21 хвилину, перш ніж його оживляє автоматичний дефібрилятор. Тепер Хартман має окуляри у формі серця та екзоскелет. Тепер він може переносити серцеві напади стоячи. «Завдяки цьому блоку підтримки, — заявляє Хартман, приймаючи пози, що кидають виклик гравітації, — я можу будь-коли й будь-де безтурботно стояти рівно».

Четвертий ролик демонструє фоторежим Death Stranding 2, коли Сем фотографує Фрейджл, Рейні та Туморроу — вони сміються, танцюють та приймають різні пози по всьому «Магеллані».

First public release of game footage. Part 4: ‘Photo shoot event’ (Stuffed Cryptobiote also make an appearance). #DeathStranding2 pic.twitter.com/O3nrKcIvBW

Останній кліп — це музичний номер із танцем Доллмена разом із копіями себе та японського поп-музиканта Даїчі Міури під нову композицію останнього «Horizon Dreamer».

#TGS2024

PlayStation Presents “DEATH STRANDING 2” Special Stage!

First public release of game footage.

Part 5: Dollman In-game Event Video.

The music of Daichi Miura that appears in the video “Horizon Dreamer” will be available midnight tonight, September 30th [JST]. Enjoy!… pic.twitter.com/iDVc9SmmXE

— KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) September 29, 2024