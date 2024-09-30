Презентація Death Stranding 2: нові відео, куртки за $1700 та дата релізу, яку Коджима не скаже

У рамках 90-хвилинної презентації на Tokyo Game Show Хідео Коджіма оприлюднив майже вісім хвилин ніколи раніше нових відео з майбутньої гри Death Stranding 2: On the Beach.

Згодом Kojima Productions завантажила англійські версії кліпів у X Twitter. На відео гра здається напрочуд реалістичною. Перша сцена повертає гравців на борт підводного човна, де Сем Портер Бріджес (Норман Рідус) та Фрейджл (Леа Сейду) вирушають до корабельного містка. Сюжет відео здається наближеним до початку гри.

#TGS2024

PlayStation Presents “DEATH STRANDING 2” Special Stage! First public release of game footage.

Part1: Dollman & Tarman Member Introductions.#DeathStranding2 pic.twitter.com/ci2QP57CbR — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) September 29, 2024

З’ясовується, що корабель називається DHV Magellan, і Фрейджл зауважує: «Це завжди так, коли DHV Magellan у русі». Незрозуміло, чи означає «так», що все вкрите слизом і люди мають блакитно-сіру шкіру. Сем знайомиться з персонажем режисера «Шаленого Макса» Джорджа Міллера, Тарманом, якого Фрейджл представляє як лікаря та геофізика, який також пілотує човен. Також виявляється, що «Магеллан» насправді знаходиться під землею, а не під водою. Сем має свою першу зустріч із тією химерною анімованою маріонеткою, яку ми всі любили у попередньому трейлері. Містер Маріонетка колись був людиною, його звуть Доллмен.

У наступному ролику всі знову мають звичайний колір, Сем бере участь у розмові між Туморроу (Ель Фаннінг) та новим персонажем, вагітною Рейні, яку грає японська актриса Сіорі Куцуна. Рейні, яка вагітна, пояснює Туморроу, звідки беруться діти, оскільки Tomorrow приходить з іншого виміру, де «ніхто не народжував дітей, вони просто залишалися в животі своїх матерів».

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#TGS2024

PlayStation Presents “DEATH STRANDING 2” Special Stage! First public release of game footage.

Part 2: Tomorrow & Rainy Member Introductions.#DeathStranding2 pic.twitter.com/ElGZ62zSEQ — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) September 29, 2024

Третій ролик показує повернення режисера «Драйву» Ніколаса Віндінга Рефна до ролі Хартмана, чоловіка, у якого стався серцевий напад і він помирає кожні 21 хвилину, перш ніж його оживляє автоматичний дефібрилятор. Тепер Хартман має окуляри у формі серця та екзоскелет. Тепер він може переносити серцеві напади стоячи. «Завдяки цьому блоку підтримки, — заявляє Хартман, приймаючи пози, що кидають виклик гравітації, — я можу будь-коли й будь-де безтурботно стояти рівно».

#TGS2024

PlayStation Presents “DEATH STRANDING 2” Special Stage! First public release of game footage.

Part 3: Heartman TGS2024 Special Video.#DeathStranding2 pic.twitter.com/F0QlEPC6Dg — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) September 29, 2024

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Четвертий ролик демонструє фоторежим Death Stranding 2, коли Сем фотографує Фрейджл, Рейні та Туморроу — вони сміються, танцюють та приймають різні пози по всьому «Магеллані».

#TGS2024

PlayStation Presents “DEATH STRANDING 2” Special Stage! First public release of game footage.

Part 4: ‘Photo shoot event’ (Stuffed Cryptobiote also make an appearance).#DeathStranding2 pic.twitter.com/O3nrKcIvBW — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) September 29, 2024

Останній кліп — це музичний номер із танцем Доллмена разом із копіями себе та японського поп-музиканта Даїчі Міури під нову композицію останнього «Horizon Dreamer».

#TGS2024

PlayStation Presents “DEATH STRANDING 2” Special Stage! First public release of game footage.

Part 5: Dollman In-game Event Video. The music of Daichi Miura that appears in the video “Horizon Dreamer” will be available midnight tonight, September 30th [JST]. Enjoy!… pic.twitter.com/iDVc9SmmXE — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) September 29, 2024

Хідео Коджіма каже, що вже знає дату релізу гри, але публіці її поки не оголосять:

«Сьогодні я не назвав дату випуску, але дата випуску вже визначена, і я зараз над цим працюю, готуючись до цього … Оскільки ми говоримо про 2025 рік, гра вийде наступного року, тому ми оголосимо про це в якийсь момент наступного року. Але через деякі непередбачені обставини ми не можемо це оголосити сьогодні».

Також Коджима розповів, що у роботі знаходяться одразу кілька екранізацій Death Stranding, одна з яких — повнометражний фільм, анонсований у грудні 2023 року.

«Наразі існує кілька проєктів адаптації Death Stranding, але я написав іншу історію, призначену для фільму. Але в мене немає часу режисерувати, тому я не буду».

Здається, творець вирішив швидко заробити трохи грошей. Kojima Productions оголосила про співпрацю з брендом одягу Acronym для продажу курток, натхненних Death Stranding 2: On the Beach. Чорно-помаранчевий одяг має шикарний вигляд, але коштує €1540 (понад $1700). Втім, нема чого перейматися через ціну — обмежену партію курток вже розібрали.

Death Stranding 2 була анонсована ще у грудні 2022 року на The Game Awards, де показали її трейлер. Відео підтвердило повернення Нормана Рідуса, Леа Сейду, а також показало інших акторів. Якщо автор новини щось наплутав з описами зі слів інших, повідомляйте.

Джерела: KOJIMA PRODUCTION, PC Gamer, VGC, Insider Gaming, GamesRadar