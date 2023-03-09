Регулятор США розслідує діяльність Tesla — після скарг двох автовласників, в яких відпало кермо в Model Y 2023 року просто під час руху

Перевірка Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA) охоплює понад 120 тисяч автомобілів Tesla.

Власники двох Tesla Model Y 2023 року поскаржились, що в їхніх автівках просто під час руху від’єдналось кермо.

«Обидва електромобілі надійшли без кріпильного болта, який поєднує кермо та кермову колонку», — кажуть в NHTSA.

Один з водіїв придбав авто 24 січня, а проблеми з кермом виникли вже 29 січня — під час його поїздки з сім’єю по Вудбріджу, в Нью-Джерсі. Автовласник написав, що йому «пощастило» — адже позаду його Tesla не було інших машин, і він зміг спокійно зупинитись біля роздільника.

@elonmusk @TeslaOwnersWW @BLKMDL3 Family was excited to receive Tesla Y delivery on 1/24/2023. Was driving on highway and all the sudden steering wheel fall off, was lucky enough there was no car behind and I was able to pull on devider #SafetyFirst #Fixit #TeslaModelY #help pic.twitter.com/4UMokFA2cv — Prerak & Neha Patel (@preneh24) January 30, 2023

Автор скарги зазначив, що «втратив довіру» до автовиробника, і переймався за свою безпеку, доставляючи авто додому. Пізніше водію зателефонували із дилерського центру Tesla із вибаченнями — а згодом постраждалий поділився у соцмережі знімком нової моделі Y, яку отримав 23 лютого.

Розслідування NHTSA може стати першим кроком до майбутнього відкликання майже 120 тисяч авто, які, ймовірно, можуть мати подібні проблеми.

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У лютому Tesla вже «відкликала» майже 363 000 своїх автомобілів через проблеми з програмним забезпеченням для повністю самостійного водіння. NHTSA заявила, що усі ці електромобілі стикнулися з ризиком «перевищення швидкості чи проїзду через перехрестя не за правилами, що збільшує ризик аварії». Tesla обіцяла випустити безплатне OTA-оновлення для виправлення проблеми, тож власникам не доведеться їхати в сервіс.

Автокомпанія Маска не вперше стикається з судовими позовами та контролем з боку регуляторів щодо своєї системи допомоги водієві — зокрема й через навмисне перебільшення її можливостей у рекламі. Нещодавно директор з програмного забезпечення автопілота Tesla Ашок Еллусвамі визнав, що промовідео з роботою автопілота Tesla 2016-го року було інсценованим (свідчення надані в рамках позову сім’ї Вея Хуанга, який загинув у 2018-му році, коли його Model X з увімкненим автопілотом врізалася в огорожу на шосе).

У вересні 2022 року власники автомобілів Tesla подали колективний позов проти автовиробника через «введення громадськості в оману щодо технології автопілота і функції повністю самостійного водіння (FSD)». Компанія подала клопотання про відхилення позову, оскільки вважає, що«нездатність реалізувати довгострокову бажану мету не є шахрайством». У грудні суд США зобов’язав Tesla власним коштом модернізувати клієнту автомобіль через «оманливу рекламу» повноцінного автопілота.

Джерело: CNBC