Регулятор США розслідує діяльність Tesla — після скарг двох автовласників, в яких відпало кермо в Model Y 2023 року просто під час руху

Перевірка Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA) охоплює понад 120 тисяч автомобілів Tesla.

Власники двох Tesla Model Y 2023 року поскаржились, що в їхніх автівках просто під час руху від’єдналось кермо.

Один з водіїв придбав авто 24 січня, а проблеми з кермом виникли вже 29 січня — під час його поїздки з сім’єю по Вудбріджу, в Нью-Джерсі. Автовласник написав, що йому «пощастило» — адже позаду його Tesla не було інших машин, і він зміг спокійно зупинитись біля роздільника.

@elonmusk @TeslaOwnersWW @BLKMDL3 Family was excited to receive Tesla Y delivery on 1/24/2023. Was driving on highway and all the sudden steering wheel fall off, was lucky enough there was no car behind and I was able to pull on devider #SafetyFirst #Fixit #TeslaModelY #help pic.twitter.com/4UMokFA2cv

— Prerak & Neha Patel (@preneh24) January 30, 2023