Тейлор Свіфт згадала GTA в пісні та встановила рекорд Spotify з 300 млн прослуховувань альбому за день

Тейлор Свіфт не перестає бити рекорди. Після того, як у п’ятницю Spotify заявив, що новий альбом співачки «The Tortured Poets Department» став першим в історії, який зібрав 200 млн прослуховувань за один день, сервіс оновив цю новину повідомленням, що кількість трансляцій у перший день фактично перевищила 300 млн після ретельного підрахунку.

History made! On April 19, 2024, Taylor Swift’s The Tortured Poets Department was the first album in Spotify history to have over 300M streams in a single day.

Свою роль у здобутті рекорду зіграв той факт, що після виходу «The Tortured Poets Department» Тейлор Свіфт вночі оголосила своїм сонним шанувальникам, що вона додає 15 треків до 16 тільки що випущених у Delux-виданні альбому.

До виходу нового альбому Свіфт теж мала рекорди за кількістю прослуховувань в день. Вони належали альбомам «Midnights» 2022 року та «1989 (Taylor’s Version)» в жовтні минулого року. За день до виходу «Poets» альбом мав рекорд, оскільки став найбільш попередньо збереженим на сторінці зворотного відліку в історії Spotify.

Новий альбом Тейлор Свіфт зацікавив геймерів згадкою в одній з пісень гри Grand Theft Auto. Серед треків, пізніше доданих до делюксового видання, була пісня «So High School» зі словами:

Truth, dare, spin bottles

You know how to ball, I know Aristotle

Brand new, full throttle

Touch me while your bros play Grand Theft Auto

It’s true, swear, scouts honor

You knew what you wanted, and, boy, you got her

Brand new, full throttle

You already know, babe.