Це ж було вже: Samsung звинуватили в копіюванні дизайну пристроїв Apple

Вчора пройшла презентація Galaxy Unpacked, під час якої Samsung представила свої нові складані смартфони, розумні годинники та бездротові навушники. Після цієї події численні технічні видання, користувачі YouTube і навіть деякі шанувальники Samsung висловили думку, що цього разу корейський гігант споживчої електроніки занадто захопився наслідуванням дизайну пристроїв Apple.

Користувачі соцмереж критикували продукти, представлені на цьогорічному Galaxy Unpacked, і скаржилися на відсутність істотних оновлень у новому Samsung Galaxy Z Fold 6. Також багато хто висловлював думку, що Samsung, здається, намагається «клонувати» продукти Apple.

В бездротових навушниках також виявили забагато подібного до навушників Apple

Здається очевидним, що Samsung випустила Galaxy Watch Ultra та серію Galaxy Buds 3, щоб конкурувати з Apple Watch Ultra та лінійкою Airpods. Але для багатьох схожість між ними вийшла за рамки конкуренції та перейшла на територію «копіювання».

Думок, подібних до висловлених Квінном Нельсоном, притримаються багато інших користувачів. Справді якщо розмістити пристрої поруч, вони виглядають дуже схожими. Крім того, що новий годинник Samsung Galaxy Watch Ultra має схожий зовнішній вигляд, він також має ідентичний ремінець та навіть подібну до Apple Watch Ultra назву.

Новинні видання, такі як The Verge і Business Insider, також долучилися до критики Samsung та наголосили на клонуванні пристроїв Apple.

Стаття The Verge не менш промовиста: «Нові навушники Samsung Galaxy Buds — це відверті клони AirPod як за формою, так і за функціями».

Almost everything had leaked ahead of time but I’m still so bummed about Samsung’s announcements.

What pushes Apple (and others) to innovate and do better is competition.

To see Samsung just release a bunch of Apple clones is disheartening. It’s boring and a massive fail…

— Andrew O'Hara (@Andrew_OSU) July 10, 2024