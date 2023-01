У Європі продали 159 млн ігор для ПК та консолей у 2022-му — на 7,1% менше, ніж у 2021-му

Велика Британія стала найбільшим ринком ігор в Європі, а FIFA та Call of Duty — іграми, що продавались найбільше.

Згідно з останніми даними GSD, у 2022 році на європейських ринках було продано 159 мільйонів консольних і комп’ютерних ігор, що на 7,1% менше, ніж роком раніше. 82,5 мільйона ігор було продано через цифрові завантаження, решта 76,6 мільйона – через фізичних продавців.

Продажі ігор, випущених у 2022-му році зросли на 16% порівняно з аналогічними даними попереднього року. Продажі FIFA 23 були вищими на 3% порівняно з FIFA 22 минулого року, а продажі Call of Duty: Modern Warfare 2 зросли майже на 73% порівняно з Call of Duty: Vanguard.

64% продажів здійснювалися через цифрові магазини — порівняно з 65% у 2021 році.

За продажами у десятку лідерів також увійшли Elden Ring, Grand Theft Auto V, Pokemon Legends: Arceus, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga і три ексклюзиви PlayStation: God of War Ragnarok, Horizon: Forbidden West і Gran Turismo 7. Mario Kart 8: Deluxe була найпродаванішою грою Switch, посівши 11-те місце, а Nintendo Switch Sports опинилась на 13-му.

Велика Британія у 2022 році стала ринком ігор №1 в Європі (продажі ігор впали на 6% у порівнянні з минулим роком), за нею йшла Німеччина (продажі ігор впали на 13%), а потім Франція (продажі ігор впали на 3%), Іспанія (зростання на 1%) та Італія (зростання на 2%).

На британському ринку найбільше продавалися FIFA, Call of Duty, LEGO Star Wars і Elden Ring. Тоді як на німецькому та французькому — краще себе почували ігри Nintendo Switch, такі як Pokemon Legends: Arceus, Mario Kart 8: Deluxe, Nintendo Switch Sports і Pokemon Violet/Scarlet.

FIFA 23 була найбільш продаваною грою на більшості основних ринків, лише за кількома винятками (наприклад, у Фінляндії, Elden Ring була №1).

20 найбільш продаваних ігор у Європі у 2022 році (цифрові та фізичні магазини)

10 найбільш продаваних ігор у Європі у 2022 році (фізичні магазини)

10 найбільш продаваних ігор у Європі у 2022 році (цифрові магазини)

Ігри, які не потрапили до двадцятки кращих, але входять до п’ятдесятки, включають NBA 2K23 (№23), It Takes Two (№26), Splatoon 3 (№27), WWE 2K22 (№32), Mario Strikers: Battle League Football (№34), Sonic Frontiers (№43), Uncharted: Legacy of Thieves Collection (№44), Mario + Rabbids: Sparks of Hope (№46) і Dying Light 2: Stay Human (№48).

Що стосується продажів консолей, то минулого року було продано 5,3 мільйона консолей, що на 25% менше, ніж роком раніше. Nintendo Switch була консоллю №1, попри падіння продажів на 15% порівняно з минулим роком. PS5 посіла друге місце (продажі впали на 35%), тоді як консолі Xbox Series S і X були єдиними платформами, які повідомили про зростання продажів у порівнянні з минулим роком (зростання на 4,4%), але вони посідають третє місце.

Switch була консоллю №1 з продажу майже в усіх країнах за кількома винятками. У Данії та Швеції PS5 є консоллю №1, тоді як Xbox Series S і X лідирують у Норвегії.

Що стосується периферійних пристроїв (включно з toys-to-life), продажі впали на 10% до 18 мільйонів проданих продуктів. Найбільш продаваним аксесуаром був контролер PS5 DualSense (продажі зросли на 12% у порівнянні з минулим роком), за ним йшов контролер PS4 DualShock (продажі впали на 3,2%), контролери Nintendo Switch Joy-Con (продажі впали на 23,7%) та бездротовий контролер Xbox Series (зниження на 32,2%). На 5-му місці гарнітура Sony PS5 Pulse 3D, продажі якої впали на 3,6% у порівнянні з 2021 роком.

У 2022 році на європейських ринках було продано 22,4 мільйона аксесуарів, що на 8% менше, ніж у попередньому році.

Перелік країн, ігор та компаній, які відстежувались для аналізу можна переглянути на сайті Gamesindustry.

Раніше Data.ai опублікували звіт про те, що у 2022 році користувачі по всьому світу витратили лише $110 млрд на мобільні ігри (на 5% менше, ніж у 2021-му), однак кількість перших інсталяцій зросла на 8% до рекордних 90 млрд, причому лідирували так звані “гіперказуальні” ігри.

Зіткнувшись із такими економічними труднощами, як підвищення цін і вартості позик, люди скорочують покупки на власний розсуд. І, як виявилось, особливого тиску зазнали саме ігри. Згідно з липневим звітом компанії Ampere Analysis, глобальні продажі ігор (для консолей і комп’ютерів) та послуг, у 2022 році також скоротилися на 1,2% порівняно з минулим роком до $188 мільярдів.