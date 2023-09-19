Услід за SpaceX — Stoke Space успішно випробувала другий ступінь багаторазової ракети

У неділю на аеродромі у Східному Вашингтоні невелика компанія Stoke Space вперше запустила свій розгінний блок. Політ був досить скромним. Другий ступінь ракети піднявся лише на висоту близько 9 метрів і тривав 15 секунд.

І все ж це був важливий крок для Stoke Space, передає ArsTechnica. Компанії менш як 4 роки і в ній працює лише 90 співробітників. Випробування успішно продемонструвало продуктивність киснево-водневого двигуна компанії, який базується на кільці з 30 рушіїв; можливість дроселювання цього двигуна і його систему управління вектором тяги; а також авіоніку, програмне забезпечення і наземні системи апарату.

Інноваційний другий ступінь

У тестової ракети був відсутній обтічник корисного навантаження, але в іншому вона схожа на майбутній верхній ступінь ракети Stoke: 4 м в діаметрі та 6 м заввишки. Stoke Space планує, що другий ступінь після запуску буде летіти назад на Землю і приземлиться вертикально. Відповідно, верхній ступінь має нову конструкцію двигуна — кільце з 30 рушіїв замість одного двигуна з соплом, щоб забезпечити безпечніший політ як у вакуумі космосу, так і в більш щільній атмосфері біля поверхні Землі. Це найскладніший і найінноваційніший елемент конструкції ракети.

Після досягнення всіх технічних цілей з розгінним блоком, компанія зосередиться на розробці більш традиційного першого ступеня своєї поки що неназваної ракети. Інженери Stoke вже розробляють повнопоточний ракетний двигун зі ступеневим згорянням для першого ступеня. Сім таких двигунів забезпечуватимуть роботу ракети-носія. Компанія працює над дебютом ракети у 2025 році.

План шляху на орбіту

Stoke Space отримала у користування 14-й пусковий комплекс на космодромі на мисі Канаверал у Флориді. Саме з цього історичного майданчика у 1962 році стартував Джон Гленн — перший американець на орбіті. Для відновлення майданчика доведеться виконати чимало роботи, оскільки останній запуск відбувся в 1966 році.

Компанію заснували Енді Лапса та Том Фельдман, обидва колишні інженери Blue Origin. За три роки вони та їхня команда швидко просунулися вперед, та змогли побудувати робочий другий ступінь, здатний здійснювати короткі польоти. Від цього стрибка до орбітального польоту невеликої ракети, призначеної для виведення на низьку навколоземну орбіту вантажу до 7 метричних тонн, ще довгий шлях. Зате є шанс стати другою після SpaceX приватною космічною компанією, яка зуміла побудувати ракету, що повертається.