Американський розробник приватної космічної станції поглинув ракетний стартап Launcher — з командою українських інженерів, яка працювала з Дніпра

Компанія Vast, що планує побудувати приватну космічну станцію на орбіті, унаслідок поглинання отримає розробки Launcher — орбітальний тягач Orbit та ракетний двигун E-2.

Стартап Launcher, заснований у 2017 році Максом Хаотом, залучив інвестування у розмірі $16,3 млн та займався розробками ракети легкого класу Light та орбітального тягача Orbiter. Додатково компанія отримувала фінансування у розмірі $1,5 млн від повітряних сил США.

Головний конструктор стартапу та інженерна команда — українці, які до лютого 2022 року працювали з офісу в Дніпрі. За кілька днів до повномасштабного вторгнення команду релокували до Болгарії. Один з провідних спеціалістів Launcher, головний дизайнер Ігор Нікіщенко, понад 30 років пропрацював у КБ «Південне». Саме в конструкторському бюро стартап ліцензував технології маневрового двигуна другого ступеня «Зеніту» – РД‑8, турбо‑ та кисневого насоса. Також Launcher успішно провела перші тестування ракетного двигуна E-2 та його турбонасосного агрегату.

Загалом команда Launcher налічує 80 спеціалістів (з них — 15 українці) — усі в рамках угоди переходять до команди Vast, а засновник стартапу Макс Хаот очолить розширене підприємство. Перемовини щодо поглинання тривали останні місяці, в останньому раунді інвестицій на $11,7 млн у червні 2021-го Launcher оцінили в $46,7 млн (включно з сумою інвестицій).

У січні 2023 року стартап вперше вивів у космос власний тягач на ракеті SpaceX, який мав доставити супутники на потрібні орбіти. Однак Launcher втратив зв’язок з Orbiter через несправність у GPS-антені та проблеми з орієнтацією. Повторні запуски стартап (вже у складі Vast) планує здійснити у червні та жовтні 2023 року — тоді команда протестує підсистеми та компоненти космічної станції.

Компанія Vast, створена мільярдером та криптопіонером Джедом МакКалебом (він також був першим зовнішнім інвестором ракетної компанії Firefly Aerospace Максима Полякова), зосереджує свою головну увагу на будівництві орбітальних лабораторій. Надалі компанія планує подати заявку на програму NASA Commercial low Earth Orbit Destinations (CLD), в рамках якої Blue Origin і Sierra Space Orbital Reef, Voyager і Lockheed’s Starlab, а також третій проєкт під керівництвом Northrop Grumman вже отримали фінансування на створення космічних станцій, які замінять МКС.

Джерело: Forbes