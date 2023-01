За 10 років продано 37 млн копій The Last of Us — геймдиректор Naughty Dog Ніл Дракманн опублікував концепт-арт нової багатокористувацької гри

Студія Naughty Dog присвятила своє новорічне привітання для фанатів The Last of Us десятиріччю франшизи, яке відзначатиметься у червні. Ніл Дракманн також повідомив, що станом на минулий місяць по всьому світі було продано понад 37 млн ​​копій ігор серії The Last of Us, а також поділився концепт-артом гри для багатьох користувачів, що ще не вийшла.

«Ми так пишаємося тим, що станом на грудень 2022 року по всьому світу було продано понад 37 мільйонів копій усієї франшизи The Last of Us, і вона продовжує залучати нових та старих гравців щодня», — пише Дракманн. — «Знання, що Джоел, Еллі й інші персонажі полюбилися багатьом із вас змушує студію рухатися вперед».

Голова Naughty Dog нагадав про реліз рімейку The Last of Us, Part I для ПК 3 березня (про що повідомлялося у грудні) та про вихід серіалу за мотивами гри від HBO Max вже 15 січня.

«Ми з нетерпінням чекаємо на 10-річчя The Last of Us у червні та дуже раді поділитися з вами подробицями про майбутнє цієї франшизи. По дорозі ми приготуємо вам кілька кумедних сюрпризів. Пізніше цього року ми почнемо пропонувати вам деякі подробиці про нашу амбітну, розраховану на багато користувачів гру The Last of Us. З командою, яку очолює Вініт Агарвал, Джо Петтінаті та Ентоні Ньюман, проєкт перетворюється на свіжий, новий досвід для нашої студії, що заснований на пристрасті Naughty Dog до створення неймовірних історій, персонажів та ігрового процесу. Ми вперше поділилися з вами концепт-артом проєкту минулого року, і ми сподіваємося, що цей новий концепт-арт ще більше зацікавить вас тим, над чим працює наша команда».

Подробиць щодо розрахованої на багато користувачів гри The Last of Us від Naughty Dog, включаючи дату виходу, наразі немає. Відомо лише, що це буде повноцінна окрема гра, а не доповнення. Крім того, нещодавній список вакансій Naughty Dog передбачає, що гра цілком може бути free-to-play.