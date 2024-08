Zoom пропонує вебінари на мільйон одночасних учасників за $100 000

Компанія Zoom оголосила про значне розширення можливостей своєї платформи для проведення вебінарів, яка тепер може підтримувати до мільйона одночасних учасників.

Рішення про збільшення кількості учасників прийняли після того, як політичні групи почали активно використовувати Zoom для збору коштів на виборчу кампанію віцепрезидентки Камали Гарріс. Деякі з цих заходів залучали сотні тисяч учасників.

Zoom запропонував клієнтам різні тарифні плани для проведення масштабних заходів. Користувачі можуть обрати вебінари з максимальною кількістю учасників 10, 50, 100, 250, 500 000 або 1 мільйон. Ці пакети розраховані на одноразове використання та включно з підтримкою команди Event Services від Zoom.

Сміта Хашім, головна продуктова директорка Zoom, прокоментувала:

«Тепер організатори заходів мають гнучкість і потужність для проведення справді інтерактивних подій небаченого масштабу, а також можливість придбати великі одноразові вебінари».

Компанія Zoom бачить майбутнє, де такі масштабні віртуальні заходи стануть звичними для корпоративного, розважального та публічного секторів. Наприклад, знаменитості зможуть використовувати ці можливості для проведення віртуальних зустрічей із фанатами та інших подій.

Проведення таких масштабних заходів потребує значних фінансових вкладень. Організація одноразового вебінару на мільйон учасників коштуватиме $100 000. Для порівняння, вебінар на 10 000 осіб обійдеться в $9000, що становить майже долар за учасника.

Зміни в політиці компанії почалися після того, як у липні організація Win with Black Women Win With Black Women (WWBW) — це впливова коаліція жінок-лідерок африканського походження у США, заснована у 2020 році для просування та захисту інтересів темношкірих жінок у політиці, бізнесі та суспільстві. провела зустріч у Zoom з понад 40 000 учасників, зібравши 1,5 мільйона доларів для кампанії Гарріс. Згодом відбулися ще більші заходи: White Dudes for Harris (190 000 учасників) та White Women for Harris (164 000 учасників).

Джерело: Engadget, TheVerge