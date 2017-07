Mozilla намекнула на слежку за пользователями браузера Chrome с помощью рекламного щита в Сан-Франциско

Компания Mozilla, разрабатывающая браузер Firefox, разместила в Сан-Франциско рекламный баннер, поднимающий проблему слежки в интернете. На нём написано:

При этом слово «браузер» было окрашено в фирменные цвета Google Chrome — красный, жёлтый, зелёный и синий.

Пользователи обратили внимание на появление баннера во время конференции All Hands 2017, которую Mozilla проводила с 26 по 30 июня.

«Большой браузер следит» — аллюзия на фразу «Большой брат следит за тобой», которая намекает, что у спецслужб всех развитых стран есть инструменты для слежки за гражданами, в том числе в интернете.

Некоторые пользователи выразили недовольство таким маркетинговым ходом Mozilla и указали на слишком агрессивную кампанию по продвижению.

What the hell, Mozilla? This is not nice at all. pic.twitter.com/X6PYaDLu7x

— Benedek Gagyi (@BenedekGagyi) 3 июля 2017 г.