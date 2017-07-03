Mozilla намекнула на слежку за пользователями браузера Chrome с помощью рекламного щита в Сан-Франциско

Компания Mozilla, разрабатывающая браузер Firefox, разместила в Сан-Франциско рекламный баннер, поднимающий проблему слежки в интернете. На нём написано:

«Большой браузер следит. Свободно просматривайте [интернет] вместе с Firefox».

При этом слово «браузер» было окрашено в фирменные цвета Google Chrome — красный, жёлтый, зелёный и синий.

Пользователи обратили внимание на появление баннера во время конференции All Hands 2017, которую Mozilla проводила с 26 по 30 июня.

«Большой браузер следит» — аллюзия на фразу «Большой брат следит за тобой», которая намекает, что у спецслужб всех развитых стран есть инструменты для слежки за гражданами, в том числе в интернете.

Некоторые пользователи выразили недовольство таким маркетинговым ходом Mozilla и указали на слишком агрессивную кампанию по продвижению.

What the hell, Mozilla? This is not nice at all. pic.twitter.com/X6PYaDLu7x — Benedek Gagyi (@BenedekGagyi) 3 июля 2017 г.

В июне Mozilla запустила несколько инициатив, посвящённых защите личных данных и свободе слова в интернете. Так, 29 июня в рамках All Hands компания провела мероприятие Internet Health. Его цель — привлечь внимание к возможной отмене правил «сетевого нейтралитета», которую лоббирует руководство Федеральной комиссии по связи США. Правила «сетевого нейтралитета» требуют от провайдеров предоставлять бесплатный доступ не только к своим сервисам, но и к трафику других операторов и компаний.

Кроме того, 26 июня Mozilla запустила собственный аудиоподкаст IRL, который будет посвящён, в том числе, проблемам безопасности пользовательских данных в интернете.

Источник: vc