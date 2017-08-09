Утечка не помешала новой серии «Игры престолов» стать самой просматриваемой за всю историю сериала

Хакеры, которые похитили у канала HBO большой объём данных, связанных с сериалом «Игра престолов», выступили с требованием выкупа.

Чтобы подтвердить факт кражи данных, хакеры опубликовали сценарий ещё не вышедшего на экраны 5-го эпизода текущего сезона. Также были опубликованы документы и эпизоды видео, связанные с другими проектами HBO. Как утверждают хакеры, в их распоряжении имеется массив данных компании объёмом 1,5 ТБ. Документы из последней утечки были помечены знаком «HBO is falling» («HBO терпит крах»). Они включают юридическую информацию, трудовые соглашения и другие файлы компаний. Также в некоторых документах имеются персональные контактные данные актёров сериала «Игра престолов».

Видео обращение с требование выкупа адресовано руководителю HBO Ричарду Плеплеру (Richard Plepler). Хакеры не говорят в открытую, какую сумму выкупа они хотят получить.

«Наше требование однозначно и не подлежит обсуждению: мы хотим XXXX за прекращение утечек ваших данных», — говорится в сообщении.

Судя по дальнейшему тексту обращения, сумма выкупа составляет около $5 млн.

«HBO тратит $12 млн на маркетинг и $5 млн на рекламу [седьмого сезона «Игры престолов»]. Считайте нас ещё одной статьей рекламных расходов», — заявили хакеры.

Обращение хакеров подписано именем «Мистер Смит» (Mr Smith).

Обращение хакеров не содержит точной даты, но компании HBO отводится 3 дня для осуществления выплаты.

HBO проводит расследование инцидента и не верит, что её почтовая система была скомпрометирована.

Вместе с тем, для канала HBO имеются и хорошие новости. Последний выпущенный в эфир эпизод сериала «Игра престолов» побил собственный рекорд. По данным HBO, 4-й эпизод текущего 7-го сезона просмотрело 10,2 млн зрителей в момент трансляции в минувшее воскресенье вечером. Благодаря этому удалось побить рекорд 1-го эпизода 7-го сезона, который просмотрело 10,1 млн зрителей. Причём, эти показатели не учитывают тех зрителей, которые смотрели эпизод онлайн или через приложение HBO. Таким образом, фактическое количество зрителей является ещё более существенным.

Следует добавить, что за несколько дней до официально трансляции 4-й эпизод 7-го сезона попал в интернет. Благодаря этому некоторые особо нетерпеливые зрители смогли просмотреть его заранее. Это, вероятно немного снизило общее количество зрителей воскресной трансляции.

Источник: BBC, The Verge