AMD готовит конкурента процессорам Intel HEDT – 16-ядерный Ryzen с частотами 2,4/2,8 ГГц при TDP в 150 Вт

Если верить недавней публикации на китайском форуме ChipHell, компания AMD в настоящее время готовит прямого конкурента процессорам Intel HEDT (high-end desktop). Этот процессор будет содержать два кристалла в одной упаковке и выйдет под брендом Ryzen. Как сообщается, это будет настоящий монстр с 16 ядрами, способный обрабатывать до 32 потоков одновременно.

Что интересно, если данные окажутся верны, этот процессор будет иметь исполнение SP3r2, а не AM4. Как утверждается, SP3r2 – это слегка упрощенная версия процессорного разъема SP3, предназначенного для серверных чипов Naples. Также сообщается, что процессор будет содержать четырехканальный контроллер оперативной памяти, что выводит его в прямую конфронтацию с чипами Intel серии HEDT по пропускной способности памяти.

Важно отметить, что SP3r2 – это LGA-разъем. То есть, как и в случае процессоров Intel, на самом процессоре присутствуют только медные контактные поверхности, а не отверстия, а все выводы переносятся на материнскую плату. Этот тип корпуса используется в серверных процессорах Naples, но AMD ранее никогда не применяла эту конфигурацию для потребительских чипов.

Источник также упоминает новый чипсет X399, предназначенный специально для нового процессора в исполнении SP3r2. Оба продукта – и процессор и чипсет – должны быть анонсированы в июне, более точных данных касательно анонса и начала продаж пока нет. Зато известны технические параметры чипа, что куда более важно. По свежим данным, опубликованным ресурсом Canard PC Hardware, процессор будет работать с частотами 2,4/2,8 ГГц, укладываясь в тепловой пакет 150 Вт, то есть, как у процессоров Intel LGA 2011.

Источник: TechPowerUp и Canard PC Hardware