Хакеры взломали Ethereum-клиент Parity и украли криптовалюту на сумму около $32 млн
Как сообщает ресурс Motherboard, неизвестные хакеры, воспользовавшись уязвимостью в Ethereum-клиенте для управления кошельками Parity, украли у нескольких пользователей криптовалюту на общую сумму около $31,7 млн.
По словам основателя Parity Гэвина Вуда, уязвимость присутствует с последней версии программы и связана с многопользовательскими кошельками, ключи доступа к которым есть у нескольких человек. В этих кошельках транзакция проводится только с одобрения большинства совладельцев.
Основатель Parity заявил, что уязвимость является критической и попросил владельцев многопользовательских кошельков как можно скорее вывести криптовалюту в надежные хранилища. Он также пообещал, что в ближайшее время проблема будет устранена.
Представители Parity добавили, что группа «белых хакеров» уже работает над решением проблемы и пытается защитить кошельки, которые могли оказаться уязвимыми.
Это уже второй случай взлома систем, связанных с криптовалютами, за эту неделю и третий с начала месяца.
Источник: Motherboard.
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