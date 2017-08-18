Рекламная брошюра Samsung Galaxy Note8 раскрывает основные особенности смартфона, появились «живые» фото новинки

До официального мероприятия, на котором Samsung представит смартфон Galaxy Note8, остается совсем немного времени и, казалось бы, все уже известно о новинке, но утечки продолжают поступать. В распоряжении источника оказались фотографии рекламной брошюры Galaxy Note8 для австралийского рынка, которые подтверждают некоторые ключевые функциональные особенности устройства.

Итак, рекламный проспект подтверждает, что Galaxy Note8 будет называться именно так – без пробела перед цифрой. Новый планшетофон Samsung Galaxy Note 8 действительно дисплей Infinity Display типа Super AMOLED диагональю 6,3 дюйма и разрешением QHD+. Также в листовке упоминается электронное перо InteExpert S-Pen, система из двух основных камер, обеспечивающую возможность двукратного оптического зума, поддержка биометрической аутентификации на основе распознавания радужной оболочки глаза, быстрая беспроводная зарядка и защищенное исполнение — в соответствии со степенью IP68. Последнее означает, что корпус полностью защищен от попадания пыли и допускает погружение в воду на глубину до 1,5 м в течение 30 минут.

Функция Smart Switch поможет пользователям с легкостью перенести данные со старого смартфона на новый Galaxy Note8, а чувствительное к силе нажатия перо InteExpert S-Pen обеспечит такое же естественное ощущение, как работа карандашом, ручкой или кистью. Отдельно отмечается, что нарисованным с помощью S-Pen можно будет делиться в виде анимированных картинок в формате GIF, режим Screen-off позволит отображать заметки на экране с отключенной подсветкой. Предыдущие слухи указывали, что никаких особых функциональных отличий в части возможностей пера S-Pen по сравнению с Galaxy Note7 не будет, но это еще надо подтвердить.

Сдвоенная камера Galaxy Note8 действительно получила основной фотомодуль с системой автофокусировки Dual Pixel и светосильным объективом с диафрагмой F/1,7. Также в тексте листовки упоминается о поддержке оптической стабилизации при съемке видео.

Наконец, в Австралии Samsung Galaxy Note8 будет предложен в цветах Midnight Black и Maple Gold. То есть, новый цвет Deep Sea Blue, о котором сообщалось ранее, не будет доступен на старте продаж, по крайней мере, в этом регионе. Увы, о цене смартфона в листовке ничего не говорится.

Между тем, другой источник опубликовал «живые» фотографии муляжа Galaxy Note8, который в точности передает финальный дизайн устройства. Всего было опубликовано семь качественных снимков, позволяющих в деталях рассмотреть устройство с различных ракурсов. Принимая во внимание множество качественных изображений Galaxy Note8, которые мы публиковали ранее, можно не сомневаться, что смартфон будет выглядеть именно так.

Источник: gizmochina и androidheadlines