«Укрпочта» совместно с AliExpress разрабатывает для Украины новый вид эконом-доставки товаров с частичным (потенциально бесплатным) трекингом

Позавчера китайский онлайн-ритейлер AliExpress сообщил об изменениях в политике доставки заказов в Украину, согласно которым становится невозможным заказать «эконом-доставку» товара без трек-номера. Китайский сервис объяснил этот шаг желанием повысить качество собственного сервиса, однако для украинских покупателей это означает существенное повышение общей цены покупки за счет доставки, которая для дешевых товаров обычно была бесплатной. В государственном предприятии «Укрпочта» довольно быстро отреагировали на ситуацию и сообщили, что уже работают над эконом-доставкой с частичным трекингом, который китайские продавцы смогут предлагать в том числе бесплатно.

Напомним, что начиная с 7 февраля 2017 года, продавцы на AliExpress должны присваивать всем отправлениям трекинг-номера для отслеживания в почтовых системах (ранее они могли отправлять также и простые отправления, которые невозможно было точно отследить). Такие шаги являются частью глобальной стратегии AliExpress по предоставлению качественного и надежного сервиса доставки товаров. Они предоставят клиентам возможность оперативно отслеживать отправление, а также помогут уменьшить количество случаев мошенничества со стороны как покупателей, так и продавцов.

Отреагировав на данное нововведение, Укрпочта совместно с AliExpress и Сainiao (логистическая компания группы Alibaba, которая занимается львиную долю всех операций на торговой площадке) начали разработку нового продукта с частичным трекингом для экономичной доставки. Этот способ доставки окажет необходимую возможность отслеживания и обеспечит более быстрые сроки доставки, но при этом останется максимально привлекательным по цене даже для самых дешевых массовых товаров, так что продавцы смогут предлагать его покупателям и бесплатно.

«Укрпочта уже предоставляет несколько вариантов отслеживания доставки из Китая с различными партнерами. Дополнительное экономное решение, которое будет запущено нами совместно с нашими партнерами в ближайшее время, будет особенно интересным продавцам недорогих массовых товаров», — объяснил первый заместитель генерального директора Укрпочты Александр Перцовский.

Отметим, что по мнению представителей сервиса AliExpress, изменение политики по доставке заказов не должно оказать значительного влияния на стоимость таких заказов для украинских покупателей. Предполагается, что китайские продавцы учтут стоимость цены доставки с трек-номером в цене самого товара и таким образом удержат конкурентные цены. Так ли это на самом деле, каждый из украинских клиентов AliExpress может проверить самостоятельно, проверив историю покупок в своем аккаунте и попробовав повторно заказать товар из предыдущих заказов.

Источник: Укрпочта