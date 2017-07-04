Утечка: Новый смартфон Xiaomi Redmi Note 5 получит процессоры Snapdragon 630/660, аккумулятор на 3790 мАч и ценник от $175

Очередной инсайдер выложил в сеть технические характеристики смартфона Xiaomi Redmi Note 5 и пообещал, что его анонсируют уже в текущем месяце (отметим, что его предшественник был представлен в августе 2016 года). Если верить данной утечке, то новинка получит 5,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920×1080 точек и два варианта аппаратной платформы — Qualcomm Snapdragon 630 или 660 (очевидно, более мощный процессор приберегли для топовой версии смартфона).

Судя по качеству и нетипичному для Xiaomi дизайну (смущает, как минимум, аппаратная, а не сенсорная кнопка Home и оформление задней части корпуса без сканера отпечатков), слайды инсайдер рисовал самостоятельно, однако данные о характеристиках вполне могут оказаться правдивыми.

Емкость аккумулятора снизили в угоду тонкости корпуса смартфона (он будет всего 7,5 мм толщиной), новый Redmi Note 5 сможет располагать запасом энергии в 3790 мАч, тогда как его предшественник оснащался батареей на 4100 мАч.

А вот камеры у новинки получше, чем у Redmi Note 4 — она получит основной модуль на 16 Мп на основе сенсора Sony IMX 234 и с поддержкой PDAF, а также фронтальную камеру на 13 Мп, тогда как предшественник располагал набором 13 Мп / 5 Мп соответственно.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 5 получит несколько модификаций с различным объемом оперативной памяти и хранилища данных. Так, версия с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти оценили в $175, такой же вариант с увеличенной до 4 ГБ ОЗУ потянет на $205 и наконец самый продвинутый вариант 4 / 64 ГБ обойдется покупателю в $220.

Источник: GSMarena