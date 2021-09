Golf Club Wasteland: меланхолия с Марса

Golf Club Wasteland – это грустная фантастическая история, которая прячется под маской аркадного мини-гольфа. Меланхоличная игра с завораживающей картинкой и просто невероятной музыкой.

Golf Club Wasteland Жанр интерактивная история

Платформы Windows, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4

Языки английский, русский

Разработчик Demagog Studio

Издатель Untold Tales

Сайты Steam, Epic Games Store, Nintendo

Я не знаю, почему авторы Golf Club Wasteland выбрали для своей интерактивной истории формат мини-гольфа. По большому счету, тут могла быть использована любая ненапрягающая игровая механика. Ведь главное здесь — совсем не количество ударов, которые вы потратите на прохождение каждой из 35 лунок, а именно история, которую вам расскажут в процессе. То есть, по сути, это такая же интерактивная история или «симулятор ходьбы», как Dear Esther и подобные ей игры (из последних можно вспомнить, например, Paradise Lost или The Suicide of Rachel Foster).

Человечество покинуло Землю, бросив ее и миллиарды землян умирать. Только избранные, самые богатые или просто самые удачливые представители вида Homo sapiens sapiens, добрались до Марса, где пытаются заново возродить цивилизацию. Земля теперь используется как загородный клуб, и марсианские миллиардеры прилетают сюда поиграть в гольф на руинах. Главный герой Golf Club Wasteland тоже держит в руках клюшку для гольфа и пытается загнать маленький оранжевый мячик в лунку за заданное количество ударов, вот только есть у него совсем иная цель. Он прибыл сюда, чтобы попросить прощения у всех, кого они, выжившие, оставили. И вспомнить о том, как умирала Земля. Все, что связывает его с Марсом, это только голос далекого диджея радиостанции «Ностальгия» и музыка, звучащая через космическое пространство.

У Golf Club Wasteland очень интересная многослойная манера подачи истории. Во-первых, это короткие ремарки Того, кто наблюдает за игроком. Во-вторых, это окружение, детали оформления уровней вокруг игрока, такие, например, как гигантская разрушающаяся статуя Илона Маска, гора ржавых магазинных тележек, брошенные чемоданы у входа на космодром или пирамида, построенная из бочек с радиоактивными отходами. В-третьих, сумбурные записи в дневнике главного героя, где прошлое переплетается с настоящим. Новые записи открываются, если вы проходите уровень за меньшее, чем заданное (Par), количество ударов. Ну и в-четвертых, это передачи радио «Ностальгия» с Марса. Истории выживших, комментарии диджея, официальные объявления марсианской администрации и, конечно же, музыка.

Все вместе это создает очень интересный многоуровневый рассказ, в котором воспоминания о последних днях на Земле переплетаются с комментариями о текущей и, как оказалось, очень непростой жизни на Марсе, а также тем, что прямо перед вашими глазами происходит на покинутой планете-могильнике. Истории выживших, того, как они попали на марсианский корабль, что им пришлось оставить на Земле, о чем из потерянного они больше всего скучают, невероятно трогательные. Ну и музыка, она здесь просто фантастическая. Меланхоличная и энергичная, сразу на нескольких языках, порой очень неожиданная, с потрясающим женским вокалом. Кажется, у нас уже есть победитель 2021 года в номинации Лучшая музыка для игр.

По настроению Golf Club Wasteland напоминает чем-то Seeking a Friend for the End of the World / «Ищу друга на конец света». Хотя части человечества и удалось сбежать на Марс, ощущение неизбежного конца все-таки остается.

В самом начале игры авторы утверждают, что в своей критике современного общества потребления они не имеют в виду никого конкретно, но, кажется, это лишь неудачная попытка оградить себя от нападок фанатов Илона Маска. Ведь Golf Club Wasteland открыто критикует любимого публикой космического предпринимателя, показывая, что бегство с Земли – это ни что иное, как малодушие и предательство, причем предательство, заведомо обреченное на провал. Вместо того, чтобы сражаться за свою планету, самые богатые люди хотят сбежать с Земли, оставив всех остальных разгребать последствия бездумного потребления, спровоцированного маркетологами больших корпораций. «С помощью электромобилей и перехода на возобновляемые источники энергии мы боролись не за спасение экологии,» – говорит главный герой, – «а за спасение экономики!». Немного левацкая мысль, но определенный смысл в ней, бесспорно, есть.

Что же до базового геймплея, то вот как раз он в Golf Club Wasteland и плох. Нет, здесь есть достаточно сложные, чуть ли не на два десятка ударов, уровни с интересными дополнительными путями, но система прицеливания могла бы быть и получше. Целиться в этом мини-гольфе откровенно неудобно, игра не показывает никаких числовых значений силы и угла удара, мало того, не сохраняет и значение предыдущего удара для корректировки следующего. А ведь здесь есть режим Iron Mode, в котором любая ошибка ведет к окончанию игры. Впрочем, как уже говорилось, мини-гольф здесь — совсем не главное.

Если вы не сможете пройти определенную лунку, а они порой катастрофически сложные, то после +5 ударов вам предложат ее пропустить. Это важно, ведь для того, чтобы узнать, чем все закончилось, кто этот человек, прилетевший на Землю в одиночку, и кто наблюдает за ним со стороны, вам нужно добраться до конца поля. После окончания сюжетной части вы получаете доступ к еще одному кусочку истории – комиксу, рассказывающему о жизни главного героя на Марсе и том, почему он решил вернуться. Плюс окончание игры откроет доступ к полному саундтреку, который можно будет загрузить на свой ПК. И поверьте, в Golf Club Wasteland стоит поиграть хотя бы ради саундтрека.

Сюжетная часть Golf Club Wasteland проходится примерно за 1,5-2 часа, это действительно очень небольшая игра. Но это определенно одна из лучших игр 2021 г., которую не стоит пропускать.