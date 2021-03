Paradise Lost: последняя сказка мертвой Земли

На протяжении всего процесса разработки интерактивная история Paradise Lost от польской студии PolyAmorous, события которой разворачиваются в альтернативной реальности, где Вторая мировая война не закончилась в 1945 г., выглядела очень интригующе, спасибо стильным роликам, раскрывающим подробности игры. К сожалению, к релизной версии есть масса вопросов, найти ответы на которые в самой игре вам не удастся.

Paradise Lost Жанр интерактивная история

Платформы Windows, Xbox One, PlayStation 4

Языки английский, русский

Разработчик PolyAmorous

Издатель All In! Games

Сайты Steam

Точка расхождения реальностей в Paradise Lost находится в 1940 г. После оккупации Польши и Франции нацисты отказались от планов атаки Британских островов и конфронтации с СССР. Вместо этого Германия сконцентрировала силы на Африканском театре военных действий, что позволило им вместе с союзниками продвинуться далеко вглубь континента, дойдя до богатых месторождений плато Катанга. Доступ к ресурсам, в первую очередь к африканскому урану, позволил Германии подстегнуть исследования по ядерному оружию и ракетным технологиям. Почувствовав силу, Гитлер решился наконец-то на войну с СССР. Вторжение началось 1 мая 1943 г. и «снова» застало Сталина врасплох. «В этот раз» немцы продвинулись дальше и даже взяли Москву, но вновь завязли в грязи и снегах. Война перешла в затяжную фазу, в ходе которой никто не получил решающего преимущества: Германия не могла продвинуться дальше на восток; СССР, без поддержки США, не вмешивающихся в войну, не могла отвоевать собственные территории; Германия не решалась применять ядерное оружие. Выматывающее противостояние затянулось до 1955 г., когда немецкая подводная лодка случайно потопила американский пассажирский лайнер, что заставило США вмешаться в уже поднадоевший всем конфликт.

Вторая фаза войны началась в 1958 г. с атаки на Африканском ТВД, в ходе которой Германия была отрезана от ресурсов. В 1960 г., на 16 лет позже, чем в нашей реальности, союзники высадились в Нормандии, а СССР начала скоординированную атаку на Восточном фронте, достаточно быстро дойдя до границ Польши. В реальности Paradise Lost фюрер не стал дожидаться конца, а приказав специально отобранным немецким гражданам спускаться в заранее подготовленные убежища, начал атомный холокост, запустив тактические ракеты V3 с ядерными боеголовками по сражающимся на обоих фронтах армиям. Европа превратилась в ледяную радиоактивную пустыню. Неизвестно, осталась ли вообще жизнь где-то еще на Земле. Незадолго до ядерной атаки бойцы польского сопротивления смогли проникнуть внутрь одного из немецких бункеров. Война под землей началась одновременно со взрывами бомб на поверхности.

В 1980 г., через 20 лет после падения бомб, к заметаемой снегом открытой двери одного из нацистских противоядерных убежищ подходит 12-летний польский мальчик. Он ищет кого-то, кто может скрываться в глубине бункера, а еще ему просто некуда больше идти. Так начинается Paradise Lost – последняя история мертвой Земли.

Впечатляющее и весьма интригующее вступление, не правда ли? Проблема в том, что в Paradise Lost его нет. Совсем. Предысторию мира и игры можно узнать только на YouTube из ролика, опубликованного разработчиками в феврале 2021 г. Вступление же, что имеется в самой игре, крайне неинформативно и не объясняет вообще ничего. Да, частично это намеренный ход разработчиков для того, чтобы сохранить хоть как-то подобие интриги, но… это не работает. Просто сама история, рассказанная в игре, получается неполной и крайне скомканной. А ведь добавить чуть изменённый ролик, размешенный выше, пусть даже не на старте игры, а где-то в середине, было бы так просто…

Вообще, с повествовательной частью в Paradise Lost большие проблемы. А ведь это интерактивная история, где все как раз завязано на сюжет, где все и есть сюжет. История, как и в других подобных играх, подается в виде текстовых документов, аудиологов и компьютерных записей. Увы, в случае Paradise Lost все эти документы не позволяют получить целостную картину, в ней остается масса лакун. Да, сделано это намеренно, чтобы оставить место для воображения игрока, заполняющего пробелы, но… Честное слово, хотелось бы побольше узнать о судьбе первоначального населения бункера; о выживании в течении долгих лет в условиях недостатка ресурсов при неработающем управляющем компьютере и частичном разрушении критически важных систем; о нацистских экспериментах и их жертвах; о конфликте в среде поселенцев «второй волны»; о слишком резком и откровенно нелогичном уклоне в сторону древнеславянской религии (это в экстремально католической Польше, что ли?). И т.д. Масса вопросов, ответов на которые в игре просто нет. Такое впечатление, что авторы намеренно обрывают повествование, перелистывают, а то и вовсе вырывают часть страниц, и перескакивают на следующую часть истории. Зачем?

Не меньше вопросов вызывает и вторая составляющая любой уважающей себя интерактивной истории — собственно интерактивность. Paradise Lost – это традиционный симулятор ходьбы, в котором ходьба, крайне, очень неторопливая ходьба (кажется, это сделано намеренно, чтобы затянуть прохождение) составляет 99% всего игрового процесса. Моментов, в которые вам необходимо нажимать на кнопки и рычаги, очень немного, да и искать эти интерактивные элементы не придется – они всегда на самом видном месте. Документов и аудиозаписей тоже мало. Моментов, в которые вам нужно искать какой-то предмет, а после применять его, во всей игре… пять. И снова-таки, все они бесхитростны, прямолинейны и по большому счету, вставлены, похоже, только для того, чтобы в игре формально присутствовала хоть какая-то интерактивность.

Paradise Lost — совершенно линейная и предсказуемая игра. Даже если в диалогах, да, у вас в конце концов (сюрприз!, сюрприз!) появится собеседник, есть возможность выбрать одну из двух реплик, в итоге они приведут к одинаковому финалу, и выйти из коридора, проложенного под землей, все равно не удастся. Единственный серьезный выбор, точнее, сразу два связанных выбора, вам позволят сделать только в самом финале. Вот только для того, чтобы увидеть все варианты, вам понадобится пройти игру несколько раз, сохранения перед судьбоносным решением нет. Да, и то, что вы увидите в финале, становится очевидным уже через первые полчаса игры. Сохранить интригу авторам не удается.

Что же касается графической части, то она на удивление неплохая. Движок Unreal показывает себя с лучшей стороны, а отсутствие анимированных моделей и людей (нет даже мертвых тел), позволяет сконцентрироваться на окружении и деталях. И хотя массивный, давящий имперский стиль, ненужный шик и помпезность смотрятся в подземном убежище просто нелепо, выглядит Paradise Lost в целом неплохо. Игра наверняка неплохо показала бы себя в VR, но пока что поддержки виртуальной реальности здесь нет. Единственная претензия, которую можно предъявить – анимация главного героя. Хотя мы видим только руки и иногда ноги мальчика, двигаются они как-то неуклюже.

В целом Paradise Lost вызывает в памяти другой недавний проект – Close to the Sun от итальянской студии Storm in a Teacup. Здесь высокотехнологический нацистский бункер, там — колоссальный корабль, построенный безумным ученым. Здесь имперский ампир, там — ар-деко. В обоих случаях все закончилось очень плохо для «жителей» убежищ. Опять-таки, одинокий герой; голос, ведущий его по мрачным пустым коридорам; интересный сеттинг, богатый антураж и минимум интерактивных элементов. Правда, в Close to the Sun были еще хоррор и action-сцены, которых в Paradise Lost нет. А еще эти игры объединяет ощущение массы упущенных возможностей. Добавь авторы хоть чуть-чуть геймплея, заполни лакуны в истории, все могло быть иначе.

До 31 марта Paradise Lost можно купить на Steam всего за 151 грн. (полная стоимость 229 грн.), и такая цена позволяет немного смириться со всеми недостатками этого проекта. Так что либо поспешите прямо сейчас, либо подождите следующей распродажи.

P.S. Paradise Lost – тот случай, когда ролики в процессе разработки выглядят интересней, чем сама игра. Сравните релизный трейлер выше с видео 2020 г. или с предысторией, размещенной в начале статьи.