Mass Effect: Legendary Edition — жнецы в иллюминаторе. Теперь в 4K

Пока все любители Sci-Fi RPG ждут выхода каноничного, судя по трейлеру, продолжения эпической космооперы, Bioware решила подогреть интерес игроков, выпустив Mass Effect: Legendary Edition — ремастер трех первых частей со всеми когда-либо выпущенными дополнениями. Окей, почти со всеми, исходный код одного разработчики таки умудрились потерять. Но давайте попробуем разобраться, насколько удачной оказалась эта затея.

Mass Effect: Legendary Edition Жанр Action role-playing, third-person shooter

Платформы Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Разработчики BioWare

Издатель Electronic Arts

Сайт, Steam

Mass Effect абсолютно заслуженно считается культовым проектом, Bioware в свое время проделала действительно титаническую работу, создав одну из лучших самостоятельных научно-фантастических ролевых игр. Вселенная Mass Effect огромна и проработана до мелочей, а история войны целой галактики с разумными машинами, которые раз в пятьдесят тысяч лет уничтожают всю биологическую жизнь, достигшую определенной ступени развития, по размаху до сих пор не знает равных. В 2007 г. Bioware усовершенствовала формулу Star Wars: Knights of the Old Republic и тем самым заложила шаблон, по которому будут работать все последующие большие RPG. После Mass Effect мы ждем, что даже самые незначительные решения должны учитываться, а их последствия обязательно будут отражены в продолжениях, иначе никак. Требования к проработке характеров сопартийцев тоже выросли, а некогда революционная модель взаимодействия с членами группы стала базовой. Как и наличие интимных связей, в том числе и однополых. Помните, сколько шума когда-то наделала в прессе лесбийская сцена с Лиарой? Консерваторы на время забыли даже про то, что видеоигры отупляют, мешают социализации, провоцируют массшутинги и вызывают сатану.

В Mass Effect, учитывая его невероятную популярность, давно сыграли все, кто хотел (если вы еще не играли, то переставайте читать и срочно устанавливайте Legendary Edition), и, казалось бы, зачем вообще нужно было выпускать ремастер, раз галактика давно изучена и все разноцветные варианты концовок просмотрены. При большом желании можно же просто перепройти оригинал еще раз. А вот оказывается, что нельзя, до сих пор пройти оригинальную трилогию со всеми дополнениями могли только владельцы ПК, на Xbox сейчас доступен далеко не полный набор дополнительного контента, а владельцы PlayStation и вовсе были лишены такой возможности — у Sony на актуальных консолях присутствует только Andromeda.

Да и будем откровенны, если во вторую и третью часть играть еще можно, то первая, как бы мы тепло к ней ни относились, все-таки безнадежно устарела, и именно над ней разработчики корпели больше всего. Причем речь идет не столько о похорошевшей картинке и поддержке современных разрешений, сколько о глобальных изменениях игровых механик, делающих игру банально более комфортной. Обновлен редактор персонажей, добавлена возможность с самого начала играть за Фемшеп из Mass Effect 3, из второй части позаимствовали возможность отдавать приказ напарникам занять определенную позицию, из третьей — интерфейс, умения стали откатываться гораздо быстрее, что положительно сказалось на динамике перестрелок, управление, в том числе и вездеходом Мако, теперь намного отзывчивей, режим прицеливания стал адекватным, появилась возможность использовать любое оружие без привязки к специализации (но прокачка навыка все еще влияет на эффективность оружия), была введена новая система развития героя. В оригинальной игре максимальным уровнем персонажа был 60, получить который можно было лишь после нескольких прохождений. Не то чтобы это было плохое решение, но оно явно не подходит для того случая, когда вы проходите запоем все три части. Ситуацию поправили, введя отключаемую при желании “Легендарную” систему скейлинга уровней, при которой максимальным становится тридцатый. И да, мы чуть не забыли про самое главное — поездки в лифте, выступавшие экранами загрузки, теперь можно пропустить одним нажатием клавиши. Я было этому решению обрадовался, поскольку они долгие и порой встречаются два раза подряд (привет, штаб C-sec в Цитадели), но по факту не пользовался я этой возможностью ни разу, очень уж не хотелось пропускать диалоги сопартийцев или новостные сводки, звучащие во время этих самых поездок. Кто-то из самых яростных фанатов может сказать, что Bioware оказуалили первый Mass Effect, но я не соглашусь, играть стало на порядок комфортнее, в бою появилось больше контроля, а отсиживаться за укрытиями теперь нужно реже, да и занять позицию за этим самым укрытием стало проще.

Но не все так радужно с первой частью, как могло бы показаться, и основные претензии, как ни странно, возникают как раз к картинке и особенно к лицевой анимации. Да, с оригиналом в этом плане римейк сравнивать нет никакого смысла, все теперь гораздо четче, детализация отличная, выглядит игра как бюджетный, но современный проект, но беда в том, что анимации-то остались старые и смотреть на них физически больно. Вы смеялись над анимациями в Андромеде? Посмотрите, в какой позе здесь перемещаются герои вдоль укрытия или подождите, пока начнется любой диалог — деревянная мимика и эффект выпученных глаз, возникающий из-за некорректного расположения зрачков у большинства персонажей, создают впечатление, что большинство представителей человеческой расы в этой вселенной перенесло инсульт. Да и фейслифтинг не всем пошел на пользу — я не знаю, что случилось с лицом капитана Андерсона, но явно что-то очень нехорошее.

С боями тоже не все идеально. То, что в Bioware поработали над механиками, это замечательно, но вот отсутствие адекватного ИИ можно объяснить разве что тем, что Совет Цитадели запретил любые активности по его созданию — напарники, как и раньше, любят упорно стрелять в условный ящик, отделяющий их от противника, а сам противник практически никогда не догадывается обойти с тыла, а порой и вовсе бросает все свои дела и начинает бежать по прямой, желая сойтись с Шепардом в ближнем бою.

Еще одним минусом первой части для определенной группы игроков станет просто отвратительная русская озвучка от Snowball, “озвучено профессиональными программистами” во всей красе, если можно так выразиться. Рекомендую сразу переключаться на английский, поскольку вытерпеть это издевательство физически невозможно.

С сиквелом же ситуация противоположная — его, кажется, не меняли вовсе, если не считать обновления текстур, и выглядит это довольно странно. Внезапно изменяется интерфейс, и следить за состоянием здоровья напарников становится сложнее, происходят довольно ощутимые изменения в ролевой системе, возвращаются ограничения специализаций, влияющие на доступные навыки и виды оружия. В остальном — все как и раньше, и это отлично, поскольку Mass Effect 2, наверное, лучшая часть серии, и править там особо ничего и не нужно было.

Поскольку из игры был убран многопользовательский режим, разработчикам пришлось пересмотреть подход к подсчету очков готовности галактики к финальному сражению со Жнецами. Тем игрокам, кто решит проходить все три части подряд, беспокоиться, по заверениям разработчиков, не о чем, даже если вы по какой-то совершенно непонятной причине не станете выполнять все задания, к финалу вы должны будете прийти во всеоружии. А вот тем, кто начнет играть сразу в третью, будет уже сложнее. В Bioware говорят, что получить хороший исход (насколько он вообще может быть хорошим в Mass Effect 3) можно будет, лишь выполнив вообще все возможные активности в игре.

О ремастере Mass Effect 3, я, к сожалению пока что много сказать не могу — после 75 часов игры я едва приблизился к развязке второй части, но беглый осмотр показал, что изменения, как и в случае с сиквелом, в основном касаются графической составляющей.

Стоит ли покупать Mass Effect: Legendary Edition, если вы уже проходили оригинальную трилогию? Да, если у вас есть лишние сотня-полторы часов. Тем же, кто еще не знаком с приключениями Шепарда и компании, покупать игру нужно обязательно, лучшего способа познакомиться с историей противостояния Жнецам нет и, если откровенно, никогда не было.