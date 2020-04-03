Обзор игровой мыши Razer Viper Mini

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Серия игровых мышек Razer Viper пользуется популярностью у любителей легковесных симметричных моделей с хорошими техническими характеристиками. Расширяя ассортимент, производитель представил компактную версию Razer Viper Mini с привлекательной ценой, позволяя более экономным игрокам приобщиться к манипуляторам линейки Viper. Посмотрим, насколько новинка практична в «боевых условиях» и чем она отличается от старших моделей серии.

Дизайн и компоновка

Определение Mini в названии модели используется неслучайно. Новинка действительно компактнее классических устройств Razer Viper. Заявленные габариты – 118,3×53,5×38,3 мм. При этом Razer Viper Mini попутно оказывается и самой легкой версией линейки.

Мышь весит всего 61 грамм. Показатель удивительный, особенно если учесть, что при такой массе это полнотелая модель без сквозных отверстий в корпусе.

Сам корпус имеет очевидную симметрию, а по внешнему дизайну несложно определить сходство с другими устройствами линейки Razer Viper. Модель имеет раздельные основные кнопки с эргономичным профилем, визуальное зонирование верхней панели и фирменное колесо прокрутки.

Корпус сделан из пластика с практичным матовым покрытием. Причем в данном случае не применяется комбинация с дополнительными вставками. Субъективно такое единообразие материала привлекает. Этакая лаконичная простота. Чтобы придать визуального контраста, между «спинкой» и основными клавишами присутствует глянцевая вставка. Отполированная область также просматривается в рабочей зоне колеса прокрутки.

К качеству сборки никаких претензий. Элементы отлично подогнаны, ничего не люфтит и не дребезжит даже во время усердной тряски.

Симметричная форма мыши в целом располагает использовать хват «коготь» или удерживать манипулятор пальцами. Но, в случае с Razer Viper Mini, пожалуй, многое зависит от размера ладони. Для небольшой руки возможно удобен будет и классический ладонный хват.

Кнопки

Razer Viper Mini оснащена шестью кнопками: две основные, две дополнительные на левой грани, клавиша колеса прокрутки и одна кнопка изменения чувствительности сенсора.

Основные кнопки отделены от спинки корпуса, потому остаются информативны даже если нажимать на область в центральной части корпуса. Конечно у внешней кромки клик можно выполнить с несколько меньшим усилием. Ход кнопок и издаваемый при этом шум на среднем уровне. Для основных клавиш используются фирменные оптические переключатели Razer c заявленным ресурсом в 50 млн. нажатий и скоростью срабатывания в 0,2 мс. В целом работа «механики» кнопок здесь оставляет хорошее впечатление. Умеренное усилие и четкое срабатывание.

Как мы упоминали, на левой панели размещены клавиши Вперед/назад. В отличие от старших моделей линейки, у Razer Viper Mini дополнительные кнопки не дублируются с противоположной стороны, а это значит, что что компактная версия изначально рассчитана на правшей. Даже несмотря на симметричный дизайн корпуса.

Обе дополнительные кнопки схожи по размерам и параметрам клика. Может показаться, что ход кнопки «вперед» чуть-чуть туже, но это скорее влияние большего плеча во время нажатия.

Колесо скроллирования обрамлено резиновым ободом с миниатюрными шипами для лучшего сцепления. Ход колеса равномерный в обоих направлениях. При медленном вращении есть ощущение отсечек, тогда как при быстром это не создает дополнительного усилия. Клик колеса средний. Случайно кнопку не нажмешь, но и большого усилия для нажатия не требуется.

Между колесом прокрутки и глянцевой вставкой на спинке мыши расположена одна кнопка изменения чувствительности сенсора. Это хорошая новость для тех кто на практике часто «на лету» переключает разрешение датчика. У старших моделей серии Viper аппаратная клавиша располагается на нижней панели, и с практичностью такого решения можно поспорить. Здесь же видим скорее классический подход.

Подсветка

Игровую мышь без дополнительной подсветки уже сложновато представить. RGB-огоньки могут быть вполне уместны если производитель с этим не переборщил. Отношение к таким элементам иллюминации очень индивидуальное, и в этом отношении Razer Viper Mini должна понравиться тем, кому импонирует разумная сдержанность.

На спинке мыши подсвечивается хорошо узнаваемый логотип компании. При этом на нижней панели у задней кромки устройства появился дополнительный световод в виде дуги полукруга. Этот элемент хорошо прорисовывает эту часть контура, увеличивая общую интенсивность подсветки.

Во время использования мыши все подсвечивающиеся элементы прикрываются ладонью. В то же время устройство с огоньками легче найти на столе при слабом внешнем освещении.

Настройка

Для настройки параметров мыши используется приложение Razer Synapse.

Здесь можно переназначить параметры всех органов управления. Чувствительность датчика настраивается в пределах 200–8500 DPI с шагом в 100 DPI.

Изначально доступно пять уровней между которыми можно переключаться по нажатию на соответствующую клавишу. В то же время есть возможность изменить количество уровней 2–5, что удобно, учитывая использование одной кнопки смены режима.

Здесь же можно отрегулировать частоту опроса мыши (125/500/1000 Гц), но уже по умолчанию она задана на максимальные 1000 Гц.

Конечно же в приложении доступна возможность настроить RGB-подсветку. В соответствующей вкладке можно выбрать необходимый уровень яркости, а также параметры автоматического отключения (при отключенном дисплее или бездействии). В перечне быстрых эффектов доступны несколько режимов иллюминации. При желании основательнее подойти к вопросу, доступна Chroma Studio с дополнительными возможностями кастомизации.

Производитель предлагает оптимизировать работу мыши, использую дополнительную калибровку под фирменные игровые поверхности Razer.

Во внутренней памяти мыши можно хранить один профиль с настройками.

В работе

Razer Viper Mini получила новый оптический датчик среднего класса PixArt 3359 с чувствительностью до 8500 DPI, заявленной скоростью в 300 IPS и максимальным ускорением до 35G. Это не топовый фирменный 5G, но заявленные параметры вполне пристойные.

Сенсор стабильно себя ведет на поверхностях с различной фактурой. Здесь отлично подходят как пластиковые коврики с мелкой фракцией, так и тканевые площадки.

Из практических моментов стоит выделить очень скромную массу мыши. После 100-граммовых «тяжеловесов» Razer Viper Mini кажется запредельно легкой. При этом абсолютно не возникает ощущения недостаточной жесткости и прочности корпуса. Ощущение легковесности дополнительно придает гибкий податливый кабель в тканевой оплетке. Он быстро принимает необходимую форму, не ограничивая движение мыши. Для проводника разработчики используют термин Razer Speedflex Cable и в данном случае такое определение уместно.

Учитывая габариты, Razer Viper Mini будет универсальной под небольшую ладонь и достаточно удобной для руки средних размеров. Субъективно очень быстро привыкаешь к едва уменьшенной ширине корпуса. Из-за небольшой массы не теряется контроль.

Матовый пластик с легкой шероховатостью позволяет хорошо фиксировать устройство. Субъективно отсутствие резиновых вставок никак не влияет на цепкость даже после длительных игровых сессий. В то же время целостный корпус оценят ценители визуальной простоты.

О практичности материала корпуса можно будет говорить после активного использования мыши в течение месяца-двух. Спустя неделю тестов на поверхности не появилось никаких потертостей. Здесь же можно отметить, что на мышке практически не видны отпечатки пальцев. А вот пылинки на глянцевой вставке хорошо просматриваются, этого не отнять.

В плане технической оснастки обратим внимание и на большие тефлоновые ножки на нижней панели. Благодаря крупным PTFE-пластинки толщиной 0,8 мм мышь отлично скользит по различным поверхностям.