«Оскар 2020». Интересные факты, которые легко не заметить

Церемония вручения наград Американской академией кинематографических искусств и наук завершилась и победители уже известны. Тем не менее, мы хотели обратить ваше внимание на некоторые любопытные факты, связанные с победителями «Оскар 2020», которые легко не заметить.

В первую очередь хочется обратить внимание на условную «производительность» фильмов, соотношение числа номинаций к выигранным наградам. И здесь абсолютным неудачником оказался The Irishman / «Ирландец» Мартина Скорсезе и Netflix. Фильм, которому в момент выхода прочили сразу несколько наград, был номинирован в 10 (!) категориях и получил 0 (!) статуэток. Для одного из самых дорогих фильмов Netflix, снятого специально для сбора наград – это настоящий провал.

Ни одной награды при трех номинациях не взяли The Two Popes / «Два Папы» той же Netflix и Star Wars: The Rise of Skywalker / «Звездные войны: Скайуокер. Восхождение» от Disney. Последней картине не досталось даже технических призов, на которые традиционно претендуют фантастические блокбастеры. При двух номинациях не взяли ни одной награды испанская лента Dolor y gloria / «Боль и слава», македонская Медена земја / «Страна мёда» и американская Harriet / «Гарриет», но ставки на эти фильмы были не так высоки.

Идеальная стопроцентная производительность у музыкального биографического фильма Rocketman / «Рокетмен» про Элтона Джона. Картина была номинирована всего на один «Оскар» за Лучшую песню к фильму, который и уходит к… самому Элтону Джону за песню (I’m Gonna) Love Me Again. Уникальный случай, «Оскар» получает тот самый человек, про которого рассказывает фильм, заработавший награду! Это уже вторая золотая статуэтка сэра Элтона Джона, первую он получил еще в 1995 г. за песню Can You Feel the Love Tonight для мультфильма The Lion King / «Король Лев». А вообще у певца четыре номинации на приз Академии.

Другие фильмы с производительностью в 100% также выступали лишь в одной номинации и победили в ней. American Factory / «Американская фабрика» от Netflix получила приз за Лучший документальный полнометражный фильм, а Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl) / «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)» — за Лучший документальный короткометражный фильм. Лучшим игровым короткометражным фильмом стал The Neighbors’ Window / «Окно напротив», снятый Маршалом Кэрри, а Лучшей анимационной короткометражной лентой — Hair Love / «Волосатая любовь» от Мэтью Черри.

Один из режиссеров короткометражки Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl) / «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)» – украинка Олена Андрейчева, которая живет сейчас в Великобритании. Поздравляем соотечественницу с наградой!

Интересно, что документалка American Factory / «Американская фабрика» была снята кинокомпанией… бывших президента и первой леди США, Барака и Мишель Обамы! Киностудия Higher Ground Productions была основана в 2018 г., а уже в мае 2018 г. мистер и миссис Обама подписали договор с Netflix на создание своего первого фильма, который и завоевал «Оскар» спустя два года. Идеальное попадание.

Про феноменальный успех Gisaengchung / «Паразиты», собравшего наибольшее число наград и впервые в истории «Оскара» завоевавшего приз за Лучший фильм для иностранного фильма, все уже знают, давайте пройдемся по остальным лауреатам.

Хоакин Феникс. Оскар за роль Джокера – первый в карьере актера, который номинировался на эту награду уже четырежды. Забавно, что работа в Joker / «Джокер», на которую он в начале и вовсе не хотел соглашаться, принесла ему наибольшее число наград в карьере, включая «Оскар», BAFTA и Golden Globe Awards. Плюс еще 50 номинаций и 13 призов. Интересно, что фамилия Феникс – это не сценический псевдоним, новую фамилию взяли еще родители актера, когда сбежали из религиозного культа The Children of God и начали новую жизнь. Феникс символизировал их возрождение и новое начало. У Хоакина Феникса был брат Ривер Феникс (умер в 1993 г. от передозировки) и есть сестры Рейн, Либерти и Саммер, все они также были или остаются актерами.

Рене Зеллвегер, блиставшая в романтических комедиях конца 90-х начала 2000-х, в последнее время снималась крайне мало, так что ее возвращение можно назвать действительно триумфальным. «Оскар» за главную роль в биографической драме Judy / «Джуди» — уже второй в карьере актрисы, первый она получила еще в 2004 г. за роль второго плана в военной драме Cold Mountain / «Холодная гора». Всего же у Рене Зеллвегер четыре номинации на приз Американской киноакадемии. Фильм Judy / «Джуди» – это история последних месяцев жизни актрисы и певицы Джуди Гарленд, исполнительницы роли Дороти в легендарном фильме 1939 г. The Wizard Of Oz / «Волшебник страны Оз». У самой Джуди Гарленд был так называемый «Молодежный Оскар» / Academy Juvenile Award, вручавшийся с 1935 по 1962 г. актерам, которым еще не исполнилось 18 лет, плюс две номинации на взрослый «Оскар», два Golden Globe и три Grammy Award.

И хотя «Оскар», полученный за роль в фильме Once Upon a Time in Hollywood / «Однажды в Голливуде», уже второй в карьере Брэда Питта, это первая актерская награда. Предыдущий «Оскар» за фильм 12 Years a Slave / «12 лет рабства» Питт получил как один из продюсеров. В целом это была седьмая номинация Брэда Питта на приз Академии и четвертая за его актерскую работу.

Лора Дерн, любимая актриса Дэвида Линча, получила свой первый «Оскар» (при трех номинациях) за роль второго плана в фильме Marriage Story / «Брачная история», и это хоть немного подсластило горькую пилюлю Netflix, ведь картина была номинирована сразу в шести категориях. Marriage Story принесла Лоре Дерн «большой киношлем» 2020 г. – «Оскар», BAFTA и Golden Globe Awards. Вообще же фильм заработал актрисе больше 50 номинаций на разные кинонаграды.

А вот новозеландец Тайка Вайтити не может похвастаться большим числом наград. Jojo Rabbit / «Кролик Джоджо» — первый большой успех режиссера, пусть он и взял всего одну из шести наград, в номинациях на которые участвовал.

Toy Story 4 / «История игрушек 4» принесла Pixar десятую (!) победу в категории Лучший анимационный фильм за прошедшие 19 лет. Награда за Лучший анимационный фильм вручается только с 2002 г., до этого мультфильмы либо соревновались за звание Лучшего фильма наравне с игровым кино, либо получали специальные награды. Причем порой это были действительно уникальные «Оскары», например, как приз для Snow White and the Seven Dwarfs / «Белоснежка и семь гномов» 1937 г., полученный Уолтом Диснеем. Он состоял из одной большой и семи крохотных статуэток. Возвращаясь к Лучшим анимационным фильмам. У ближайшего конкурента Pixar, точнее, теперь уже даже не конкурента, Disney – всего три статуэтки. В целом же у Pixar 10 побед и 13 номинаций.

Исландская виолончелистка и композитор Хильдур Гуднадоуттир, получившая «Оскар» за музыку к Joker / «Джокер», в этом году в ударе. Она также заработала за эту работу BAFTA, Golden Globe Awards плюс… Grammy Awards за музыку к минисериалу Chernobyl / «Чернобыль». Очень плодотворный год для Хильдур.

Роджер Дикинс, прогнозируемо получивший свой второй «Оскар» за Лучшую операторскую работу в фильме 1917, по праву считается одним из самых талантливых операторов современности. С 1994 г. он 15 раз номинировался на награду Академии, но впервые завоевал ее только в 2017 г., за фильм Blade Runner 2049, хотя его работы в The Goldfinch, Sicario, True Grit, No Country for Old Men, Skyfall, Prisoners, The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford и Fargo не менее интересны.

И напоследок еще об одном человеке, получившем заслуженное признание. Британский дизайнер костюмов Жаклин Дюрран заработала свой второй «Оскар» за картину «Маленькие женщины» / Little Women, но в целом за последние 15 лет она уже семь раз номинировалась на эту награду. А предыдущий фильм, принесший ей признание академиков в 2012 г., – это Anna Karenina / «Анна Каренина» Джо Райта. Среди других заметных работ дизайнера – костюмы для фильмов Darkest Hour / «Темные времена» и Beauty and the Beast / «Красавица и чудовище» (две номинации в один год), Macbeth, Mary Magdalene, Mr. Turner, Tinker Tailor Soldier Spy, Atonement и Pride & Prejudice.

Да, как поклонник автогонок я отдельно порадуюсь за два «Оскара» Ford v Ferrari / «Аутсайдеры», пусть и технических. Приятно также, что выбирая Лучшие фильмы 2019, редакция ITC.ua угадала часть картин, получивших признание Американской академией кинематографических искусств и наук.

2019 год был действительно очень интересным с точки зрения фильмов. Что ж, «Оскар» закончился, пора готовиться к новому «Оскару».