Рецензия на фильм The Two Popes / «Два Папы»

The Two Popes, одна из последних больших премьер Netflix в 2019 г., уже номинирована на четыре Golden Globe – за лучший драматический фильм, лучший сценарий, лучшую мужскую роль и лучшую мужскую роль второго плана. Наверняка картина появится и в списке номинантов на «Оскар» 2019. Еще бы, фильм снятый режиссером «Город Бога» Фернанду Мейреллишом с участием таких звезд как Джонатан Прайс и Энтони Хопкинс не мог не привлечь внимания критиков, но будет ли он интересен рядовым зрителям?

Режиссер Фернанду Мейреллиш

В ролях Джонатан Прайс (кардинал Хорхе Марио Бергольо, Папа Франциск), Энтони Хопкинс (Папа Бенедикт XVI), Хуан Минуджин (Хорхе Марио Бергольо в молодости) и др.

Студии Netflix

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

The Two Popes – это история нескольких коротких встреч Папы Бенедикта XVI и кардинала Хорхе Марио Бергольо, будущего Папы Франциска. Два немолодых уже человека, не согласные друг с другом практически во всем, обсуждают вопросы веры, трансформации церкви и вспоминают собственную жизнь. И совершенно внезапно находят друг друга очень интересными собеседниками. Переживающий кризис веры Папа Бенедикт XVI наконец-то осознает, что он должен сделать, чтобы принести максимальную пользу Церкви, а испытывающий кризис доверия к самой Церкви кардинал Бергольо понимает, что это еще одно испытание, посланное ему высшими силами, и что именно он вынужден будет нести крест ответственности за католическую церковь после Бенедикта XVI.

The Two Popes ни в коем случае не документальный фильм. Да, все факты, изложенные в нем, сомнения молодого Хорхе Бергольо в выбранной им стезе, последующее сотрудничество с аргентинской хунтой, которое ему не простили до сих пор, ссылка, отношение с «преданными» им священниками — все это действительно имело место быть. Как и скандалы, омрачившие последние годы папства Бенедикта XVI. Вот только приватные беседы между Бенедиктом XVI и кардиналом Бергольо — все это выдумка драматурга. Нет, несомненно, кардинал и папа встречались и общались между собой, но то, что происходило за дверями папской резиденции, знают только сами участники бесед.

В основе сценария The Two Popes лежит пьеса новозеландского писателя, драматурга и сценариста Энтони Маккартена «Папа». Адаптацией сценария занимался сам Маккартен, тем более что ему не занимать опыта в этом деле: его перу принадлежат сценарии (а зачастую и первооснова для них) таких фильмов как The Theory of Everything, Darkest Hour и Bohemian Rhapsody. Что ж, надеемся, хоть в этот раз Маккартен получит достойное признание за свою работу.

Практически весь The Two Popes построен на диалогах и взаимодействии двух великолепных актеров – Джонатана Прайса и Энтони Хопкинса. И хотя у Джонатана Прайса нет ни одной из основных кинематографических наград, одна лишь его работа в культовом Brazil вводит его в высшую лигу. Ну а сэр Энтони Хопкинс не нуждается в дополнительных представлениях, список его наград был бы слишком длинным для этой статьи. Мэтры отыграли в The Two Popes просто блестяще. Следить за изменением отношений их героев друг к другу, от почти неприкрытой враждебности и недоверия к откровенности и дружбе, невероятно интересно. Как и наблюдать за диалогами, порой напоминающими словесную партию в пинг-понг и наполненными своеобразным, но очень милым юмором.

Впрочем, потрясающая работа съемочной группы и великолепных актеров имеет свой минус, вы незаметно для самого себя проникаетесь симпатией не только к персонажам, но и к самому институту Католической Церкви, и практически забываете о тех недостатках и преступлениях, за которые кардинал Бергольо высказывает Бенедикту XVI свое недовольство в самом начале фильма. Речь идет в первую очередь о священниках-педофилах. В некотором роде The Two Popes отбеливает того же Бенедикта XVI, который скрывал преступления священнослужителей, но затем покаялся. Да, практика покаяния именно так и работает, но преступления все-таки остаются преступлениями, даже если человеку, долгие годы покрывавшему их, теперь мучительно стыдно.

Впрочем, это чуть ли не единственный минус The Two Popes. В список плюсов рядом со сценарием, диалогами и великолепной актерской игрой стоит добавить и потрясающие костюмы, декорации и локации. Честно говоря, просто не представляю, как авторам фильма удалось провести съемку в Сикстинской капелле, но это, похоже, действительно не CGI, а настоящая капелла в самом сердце Ватикана. Я бы добавил, что фильм приобретает дополнительную фактурность, если вы бывали в Риме и Ватикане, но боюсь, после дискуссии в комментариях к картине 6 Underground меня не так поймут.

Если вы любите камерные фильмы, построенные на диалогах, обратите внимание на The Two Popes. Работа Джонатана Прайса, Энтони Хопкинса, Энтони Маккартена и Фернанду Мейреллишу того стоит.

P.S. У фильма имеется некоторая проблема с субтитрами. Дело в том, что в этой картине говорят на английском, итальянском, испанском, португальском и латыни. Русская дорожка есть только для английского текста, для того, чтобы увидеть перевод с остальных языков, необходимо включать постоянные субтитры, что несколько неудобно.