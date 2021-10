Pathfinder: Wrath of the Righteous — Deus vult!

Вышедшую три года назад Pathfinder: Kingmaker трудно было назвать идеальной: амбиции несколько подвели молодую студию Owlcat Games, масштаб у игры был действительно впечатляющим, но вот полностью исправить все ошибки и сгладить шероховатости разработчики не смогли даже после выпуска Enhanced Plus Edition. Быть может, вторая попытка окажется более удачной? Давайте посмотрим.

Pathfinder: Wrath of the Righteous Жанр RPG

Платформы Microsoft Windows, macOS

Разработчики Owlcat Games

Издатель META Publishing, Owlcat Games

Официальный сайт, страница в Steam

Сейчас в ходу шутка о том, что первый босс Pathfinder: Wrath of the Righteous — это экран создания персонажа, причем далеко от истины она не ушла, за этим процессом, при желании, можно провести не один вечер, особенно если вы не знакомы с настольным первоисточником. Неофитам хочется сразу пожелать использовать для первого прохождения одного из заранее созданных разработчиками персонажей, поскольку количество таблиц, информационных врезок и чисел способно ошеломить неподготовленного игрока — выбирать приходится из 12 рас, 25 классов и более полутора сотен архетипов-подклассов. И это только начало, по мере прокачки будут открываться мифические пути, каждый со своим набором навыков и талантов.

Разобравшись с выбором протагониста, попадаем в десятичасовой пролог, который несколько разочаровывает, ведь после дипломатических интриг Kingmaker история про очередного избранного, призванного защитить мир от демонического вторжения, выглядит откровенно вторично: все-таки про “портал, из которого пачками сыплются демоны, грозя уничтожить все живое, и только с помощью могущественных артефактов и ценой неимоверных усилий их удавалось сдерживать до сих пор” мы слышим с завидной регулярностью. Но стоит признать, что отсутствие оригинальности в прологе Wrath of the Righteous с лихвой перекрывает эпичность происходящего. Веселье начинается с первых же минут, не давая времени на раскачку. Демоны переполовинивают целый город и обезглавливают защищающую его драконицу, культисты начинают соревноваться в зверствах с инквизиторами, под землей обнаруживается целый народец полудемонов, а на поверхности разбитые крестоносцы собираются дать решающий бой силам зла. Разумеется, наш герой, которого накануне умирающим от таинственного ранения принесли в Кенабрес на носилках, не только сумеет спасти город, но также заполучит божественную силу в процессе и возглавит пятый крестовый поход на нечисть. И, собственно, именно в этот момент становится интересно. Игра все еще оперирует стандартными клише героического фентези, но сценаристы при этом регулярно умудряются удивлять, далеко не все сюжетные повороты читаются наперед, а знакомые, казалось бы, ситуации не всегда развиваются так, как этого ожидаешь.

Не скажу, что все новые сопартийцы оказались на голову выше прежних, но в целом члены группы оставляют приятное впечатление, а некоторые так и вовсе шедевральны и, благодаря огромному хронометражу игры, у каждого будет шанс раскрыться. Отдельного упоминания заслуживает то, как мировоззрение персонажей соотносится с игровым миром. При попытке отыгрыша максимально доброго персонажа регулярно сталкиваешься с тем, что большинство окружающих не восхищается тобой, как образчиком добродетели, а смотрит в лучшем случае как на блаженного, а враги и вовсе не скрывают своего презрения. Попробуйте предложить предателю прощение и искупление грехов — и получите только плевок под ноги, а злые и даже нейтральные члены группы не упустят возможности высмеять идеализм главного героя, здешний мир попросту так не работает. Расстраивает только то, что добрые персонажи могут игнорировать откровенно злые поступки. В большинстве диалогов есть опция “ты недостоин жить, умри”, такая манера поведения не соотносится с мировоззрением моего героя, но я пробовал экспериментировать, и мои “добряки” без угрызений совести присоединялись к атаке на ни в чем не повинных персонажей.

Сам игровой процесс, несмотря на заверения разработчиков, от предыдущей части не особо отличается: привычная изометрия, практически тот же интерфейс, бои в реальном времени с управляемой паузой, разве что возможность в любой момент, хоть прямо во время боя, переключиться на пошаговый режим, теперь доступна сразу. Перекочевали в Wrath of the Righteous и проблемы Kingmaker. Так, бои в режиме реального времени все еще характеризуются неровностью и непредсказуемостью, отслеживать очередность раундов и вовремя активировать навыки в них непросто, лучше оставить их для сражений с обычными противниками, а вот на боссах и группах сильных врагов стоит переключаться на пошаговый режим, дающий больше контроля за происходящим. Традиционные уже для Owlcat Games ничем не мотивированные скачки сложности тоже никуда не делись: только что вы разобрали на фарш могучего демона, и вот уже нелепый отряд из пяти разбойников отправляет вас загружаться с контрольной точки. Некоторые задания и необязательные боссы порой могут оказаться непроходимыми только потому, что ваш отряд состоит из неподходящих персонажей, недотягивает по уровню или же вы банально ошиблись при составлении билда, чего игра не прощает. Если путь проб и ошибок, многочасовое ковыряние в таблицах и внимательное чтение правил не входит в круг ваших интересов, лучше сразу понижайте уровень сложности даже ниже нормального или посмотрите в сторону RPG на основе D&D. Pathfinder: Wrath of the Righteous, как одна из наиболее точных адаптаций настольной ролевой системы на моей памяти, в этом отношении не слишком дружелюбна, вплоть до того момента, что во время прохождения не помешало бы иметь книгу игрока под рукой, поскольку бросать виртуальные кубики игра за вас будет, а вот думать или, увы, внятно объяснять все тонкости игровых моментов — нет.

И это при том, что игра не прекращает бомбардировать игрока лором, справками, подсказками и другим обучающим материалом, да вот делает это хаотично и не всегда к месту. К примеру, она регулярно подсказывает что одинаковый бонус к характеристикам от разных предметов экипировки не складывается, но предупреждение о том, что стрелки и маги получают огромное пенальти при стрельбе по противнику, сражающемуся в ближнем бою с другими членами вашей группы, я получил чуть ли не на экране загрузки часу так на тридцатом игры, хотя эту информацию следовало бы выдать практически сразу же. Другими словами, если с адаптацией настольных игр у Owlcat Games нет никаких проблем, то над туториалом и даже интерфейсом стоило бы поработать. Даже настолки эволюционировали уже до визуальных маркеров состояний врагов, здесь же такая роскошь доступна только в пошаговом режиме, что еще раз делает бои в реальном времени с управляемой паузой неудобоваримыми. Что там скастовал противник, какие эффекты на нем сейчас, почему входящий урон по нему снижен? А бес его знает, иди в логах ковыряйся. При этом те же пошаговые бои идеальными тоже назвать не получается. С одной стороны, управляемость повышается в разы, поскольку персонажи ходят по очереди, так что можно спокойно перемещаться и применять навыки, не опасаясь, что за это время враги забегут в тыл к магам и лекарям или сожрут разбойника; с другой — в поединках со множеством противников дожидаться очереди только для того, чтобы нанести обычный удар и передать ход дальше можно вечность.

Но не боями едиными живет Wrath of the Righteous — как и в прошлый раз, это микс, помимо классической ролевой части здесь присутствуют менеджмент крестового похода, крайне похожий на управление королевством в Kingmaker. Здесь мы также назначаем советников (вот только посылать их больше никуда не нужно), принимаем просителей, послов и прочих страждущих, развиваем крепости, занимаемся постройкой зданий и прочей административной деятельностью. Эта сторона Pathfinder мне всегда нравилась, вот только хотелось бы чаще видеть более явные последствия этих действий — абстрактные “кто-то могущественный не одобрил принятое вами решение, уровень финансирования крестового похода снизился на 10%” не особо вдохновляют.

Но и это еще не все. Поскольку костяк Owlcat Games составляют выходцы из Nival Interactive, ранее работавшие над Демиургами и Heroes of Might and Magic V, в игру было добавлено исследование мира и тактические бои, построенные по всеми любимому принципу. Армии и генералы нанимаются в городах, причем ассортимент доступных юнитов зависит от имеющихся там построек, передвигаются такие отряды отдельно от приключенцев, штурмуют крепости и форты (пробития стен, увы нет) и разбираются с бродячими отрядами монстров на тактической карте с клетками. Идея крайне интересная, но реализация на троечку, ни о какой серьезной тактике речь здесь не идет. Все бои это камень-ножницы-бумага с небольшой поправкой на навыки генерала. Собственно, набираем два-три войска с разной специализацией, а потом методом тыка пытаемся определить, куда кого лучше посылать, периодически перезагружаясь. После окончания второго акта и изгнания нечисти из утерянного когда-то оплота крестоносцев демоны всполошатся и начнут регулярно посылать штурмовые отряды на захват ваших укреплений, так что придется устраивать оборону и мешать вторженцам, поскольку утрата позиций чревата падением морали, а это напрямую влияет на прирост войск. Опять же, интересная идея, но реализация… фишки на глобальной карте перемещаются мучительно долго, никакого автобоя нет в помине, и это все очень затягивает игровой процесс. Можно, конечно, отдать крестовый поход под управление ПК, но таким образом вы пропустите часть связанных с ним сюжетных квестов, ведь это решение невозвратное.

Что же в итоге, учли ли в Owlcat Games прошлые ошибки? И да, и нет. В том, что Pathfinder: Wrath of the Righteous оказалась лучше Kingmaker, сомнений быть не может. Баланс поправили, пусть и не до конца, как минимум рядовые гоблины и лесные зверушки больше не ваншотят персонажей, пошаговый режим доступен на старте, сюжет неплох и способен удивить, несмотря на кажущуюся шаблонность, а стандартный фентезийный пафос в данном случае очень даже оправдан — мы тут в святой крестовый поход идем или что? И вот вроде бы все хорошо, да только кусок, который попытались откусить Owlcat Games, опять оказался слишком большим. Игра огромна, прохождение всего двух из пяти доступных актов заняло у меня более пятидесяти часов, а разработчики, распылившись по сути на два отдельных игровых режима, не смогли отполировать до блеска ни один из них. Тактический режим оказался поверхностным и сырым, а ролевая составляющая, наоборот, перегружена деталями и правилами, которые разработчики не смогли адекватно объяснить. Я не шутил насчет того, что неплохо иметь под рукой руководство игрока из настольной версии: оно объясняет здешние правила гораздо лучше, чем это делает Wrath of the Righteous. И тем не менее, Pathfinder: Wrath of the Righteous можно без малейших зазрений совести рекомендовать как любителям комплексных ролевых игр, так и фанатам настольных, ни одна другая игра так близко еще не приближалась к передаче нужной атмосферы. А вот новичкам будет либо слишком сложно, либо, на низком уровне сложности, слишком долго и уже не так интересно.