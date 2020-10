Рецензия на художественный фильм The Boys in the Band / «Оркестранты»

ВНИМАНИЕ! Рецензия на фильм The Boys in the Band более чем на 100% состоит из ЛГБТ+ контента. Данный материал не рекомендуется к прочтению лицам с врожденными скрепами и легкоранимой психикой.

The Boys in the Band / «Оркестранты» Жанр комедия, драма

Режиссер Джо Мантелло

В ролях Джим Парсонс (Майкл), Закари Куинто (Харольд), Мэтт Бомер (Дональд), Эндрю Рэннеллс (Ларри), Чарли Карвер (Ковбой), Робин де Джейзус (Эмори), Брайн Хатчисон (Алан), Майкл Бенджамин Вашингтон (Бернар), Так Уоткинс (Хэнк) и др.

Студии Ryan Murphy Productions, Netflix

Год выпуска 2020

The Boys in the Band / «Оркестранты» – это вторая экранизация одноименной пьесы Марта Кроули, впервые поставленной в 1968 г. на Офф-Бродвей сценах (так называют театральные площадки Нью-Йорка вместимостью 100–499 зрителей за пределами Бродвея). Пьеса стала одним из первых произведений, открыто говорящих о проблемах геев, и произвела эффект разорвавшейся бомбы. То же самое можно сказать и об экранизации 1970 г., снятой режиссером Уильямом Фридкиным при участии автора пьесы. Интересно, что в киноверсии снялись те же актеры, что играли в спектакле. Шесть из девяти исполнителей, занятых в оригинальной постановке и фильме, являлись геями. В 1968 г. участие в подобном спектакле вполне могло стоить карьеры и им, и их гетеросексуальным партнерам по сцене.

Рассчитанная изначально всего на пять постановок, пьеса оказалась в центре скандала и стала популярной. С апреля 1968 г. по сентябрь 1970 г. «Оркестранты» показывали 1001 раз. На этот же период пришлись первые выступления ЛГБТ-сообщества за свои права. В период с 1984 по 1993 гг. пять из шести актеров-геев, занятых в спектакле, умерли от ВИЧ, ровно как и режиссер постановки Роберт Мур, а также продюсер Ричард Барр.

Пьесу ставили на Офф-Бродвей сценах в 1996 и 2010 гг., а в 2018 г., в честь 50-летия, постановка триумфально переехала на Бродвей. В обновленной версии, удостоенной Tony Award for Best Revival of a Play, сыграли такие актеры как Джим Парсонс (The Big Bang Theory), Закари Куинто (Heroes, Star Trek), Мэтт Бомер (White Collar), Эндрю Рэннеллс, Чарли Карвер (Teen Wolf), Робин де Джейзус, Брайан Хатчисон, Майкл Бенджамин Вашингтон и Так Уоткинс (Desperate Housewives). Все они открытые геи, а Эндрю Рэннеллс и Так Уоткинс и вовсе, как и их сценические герои, являются парой. Собственно, все они, как и в случае с оригинальной постановкой 1968 г., вернулись к своим ролям в киноверсии, снятой Джо Мантелло (тоже гей) по заказу Netflix. В работе над фильмом принимал участие и сам Март Кроули, мало того, драматург даже снялся в массовке.

По сюжету The Boys in the Band семеро друзей-геев собираются на квартире одного из них, чтобы отметить день рождения. По стечению обстоятельств в компании оказывается еще два человека – гей-проститутка, снятый для именинника, и один из гетеросексуальных университетских друзей хозяина квартиры. Через некоторое время милая вечеринка, наполненная легкой болтовнёй и дружескими подколками, перерастает в жестокую игру, в ходе которой вскрываются болезненные темы, мучавшие мужчин долгое время. Они говорят о первом сексуальном опыте, первой влюбленности, об отношении к моногамии, лицемерии, ненависти к себе, вере и много еще о чем.

The Boys in the Band – это в первую очередь театральная постановка, и вся соль здесь в диалогах и монологах героев. На Netflix вышла версия фильма с оригинальной дорожкой, английскими и русскими субтитрами. Последние крайне не рекомендуются, в них много вольностей, а некоторые моменты банально искажены. Март Кроули написал блистательный текст, а герои, которых он списывал со своих друзей-геев, получились очень фактурными и живыми. Есть здесь глубоко верующий, ненавидящий самого себя и ненавидящий стареть Майкл (Джим Парсонс). Есть притворяющийся гетеросексуалом Хэнк (Так Уоткинс), любящий своего партнера и страдающий от его постоянных измен. Есть недалекий, но очень искренний и непосредственный Ковбой (Чарли Карвер), пытающийся, даже работая проституткой, сохранить достоинство. Есть карикатурный, дико бесящий гетеросексуалов Эмори (Робин де Джейзус). Есть показушный и самовлюбленный, хотя и явно страдающий от одиночества Харольд (Закари Куинто). Каждый из героев хорошо раскрывается как личность и за их взаимодействием на экране приятно наблюдать, в сыгранности ансамбля явно ощущаются несколько месяцев, проведенных на Бродвее.

Конечно, сегодня от актеров-геев, согласившихся на участие в подобной постановке, не требуется безудержная смелость. И в этом, в том числе, есть большая заслуга автора «Оркестрантов» Марта Кроули и актеров, сыгравших в оригинальной постановке. Собственно, современная версия The Boys in the Band – это своеобразный оммаж тем, кто 50 лет назад нашел в себе силы заговорить на неудобную тему. А также подтверждение того, что борьба ЛГБТ-сообщества за свои права была не напрасной. К сожалению, далеко не во всех странах принадлежность к гей-сообществу оказывается безнаказанной, за примерами не стоит далеко ходить. И да, сейчас я в том числе и об Украине. А значит, фильмы наподобие The Boys in the Band все еще нужны.

Впрочем, The Boys in the Band стоит посмотреть хотя бы ради великолепной актерской игры, потрясающих диалогов и атмосферы конца 60-х гг. Да, настоятельно рекомендуем обратить внимание и на документалку The Boys in the Band: Something Personal, содержащую интервью с исполнителями, продюсерами и автором оригинальной пьесы, к сожалению, не дожившим до премьеры фильма всего полгода.