Рецензия на фильм «Беккет» / Beckett

«Беккет» (Beckett) – новый триллер с Джоном Дэвидом Вашингтоном в главной роли, выпущенный на Netflix. Актер играет обыкновенного туриста, чей отпуск в Греции переплетается с политическими играми, из-за чего ему приходится спасаться бегством.

«Беккет» / Beckett Жанр триллер, политический детектив

Режиссер Фердинандо Чито Филомарино

В ролях Джон Дэвид Вашингтон (Беккет), Алисия Викандер (Эйприл), Бойд Холбрук (Бен), Вики Крипс (Лена), Йоргос Пирпассопулос (Каррас) и др.

Студии Frenesy Film Company, MeMo Films, RT Features

Год выпуска 2021

Сайты IMDb

Когда Netflix приобрел права на триллер, его планировали выпустить под названием Born to Be Murdered. Позже картину переименовали, остановившись на более простом варианте Beckett, который перекликается с именем главного героя.

Американец Беккет (Джон Дэвид Вашингтон) отдыхает со своей девушкой Эйприл (Алисия Викандер), путешествуя по Греции. В центре Афин, где останавливалась пара, проходят акции протеста, поэтому герои перебираются из столицы в глубинку страны. Проезжая ночью по пустынной дороге, они попадают в автомобильную аварию, врезавшись в заброшенный дом. Очнувшись, Беккет понимает, что он находится неизвестно где среди незнакомцев, которые не говорят по-английски. Более того, внезапно появляются люди, которые пытаются убить мужчину, поэтому ему приходится пуститься в бега, даже не догадываясь, почему он стал мишенью.

Постановкой картины занимался начинающий итальянский режиссер Фердинандо Чито Филомарино, который ранее ассистировал Луке Гуаданьино на съемках фильмов «Большой всплеск» (A Bigger Splash), «Назови меня своим именем» (Call Me by Your Name) и «Суспирия» (Suspiria).

Среди перечисленных лент нет ни одного экшен-триллера, так что Филомарино только открывает для себя этот жанр, создавая картину из медленных, немного тревожных и не всегда захватывающих эпизодов. Beckett начинается как любовная история с деталями отношений, незначительными для общего сюжета, и только спустя какое-то время трансформируется в фильм с погоней. Пока главный герой пытается выяснить причину, по которой в его сторону летят пули, в ленте проявляется политическая линия, которой не суждено стать полноценным детективом.

На сайтах-агрегаторах у фильма невысокий рейтинг, вероятно, из-за неудачного темпа развития истории. В то время как другие триллеры о погоне увеличивают ритм экшена буквально с каждой минутой, Beckett остается на ровной ноте, хотя в нем происходит довольно много событий. Возможно, дело еще и в том, что при виде Джона Дэвида Вашингтона невольно ждешь напряжения как в «Тенете» (Tenet) или накала страстей как в «Малькольме и Мари» (Malcolm & Marie). Однако здесь у Вашингтона совсем другая роль, которая обязывает его стать менее героичным и умеренно эмоциональным персонажем.

Актер играет совершенно обычного человека, который справляется со стрессовой ситуацией после автомобильной катастрофы. Неожиданно для себя он обнаруживает, что за ним идет охота, и герой инстинктивно пытается спастись. Чем Beckett хорош, так это тем, что персонаж Вашингтона не превращается за считанные часы в опытного беглеца с задатками спецагента. Он плохо ориентируется в пространстве и не знает греческого языка, поэтому не понимает, что происходит вокруг него. Герой не умеет драться, не может быстро бегать, ему не под силу украсть чье-то транспортное средство, чтобы ускорить свое передвижение. Конечно, персонаж с завидным терпением игнорирует боль, полученную во время многочисленных ранений, однако это просто необходимо для того, чтобы сюжет продвигался дальше.

На пути главного героя будут встречаться разные люди, и он понятия не имеет, кому можно доверять, а кто намеревается его убить. Точно так же персонаж не знает, почему он попал в большие неприятности (хотя внимательные зрители быстро поймут причину). Все эти события будут развиваться под беспокойный саундтрек от Рюити Сакамото – композитора, работавшего над «Выжившим» (The Revenant). Его музыка не ускоряет темп картины, однако добавляет к приключениям персонажа Вашингтона угрюмые акценты, напоминающие кино двадцатилетней давности.

В фильме Beckett нет живописных греческих пейзажей. Здесь представлена жизнь глубинки и железнодорожные станции, разрисованные граффити. А также центральная улица Афин, на которой проходят политические протесты (кстати, сцены с митингом, во время которого начинается паника, получаются достаточно интересными).

И в целом все это неплохой фон для загадочной истории о растерянном иностранце, который не знает, где ему может быть безопасно. Просто из фильма не получается напряженный триллер, который может удерживать внимание целых два часа.