Рецензия на фильм «Идеальная ложь» / The Good Liar

Триллер «Идеальная ложь» (The Good Liar) представил дуэт двух прекрасных британских актеров, которые наконец появились в одном фильме. В этой ленте Иэн МакКеллен и Хелен Миррен практически не сходят с экрана, компенсируя своей игрой очевидные недостатки истории.

«Идеальная ложь» / The Good Liar Жанр драма, триллер

Режиссер Билл Кондон

В ролях Хелен Миррен (Бетти Маклиш), Иэн МакКеллен (Рой Кортни), Йоуханнес Хейкьюр (Йоуханнессон Влад), Рассел Тови (Стивен), Джим Картер (Винсент), Марк Льюис Джонс (Брин), Фил Данстер (Рой), Майкл Калкин (доктор Ливси), Лори Дэвидсон (Ханс Тоб) и др.

Компании New Line Cinema, Bron, 1000 Eyes

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

«Идеальная ложь» – это полнометражная адаптация одноименного романа Николаса Сирла. Постановкой картины занимался режиссер Билл Кондон. Ранее он уже трижды работал с Иэном МакКелленом, снимая актера в фильмах «Боги и монстры» (Gods and Monsters), «Мистер Холмс» (Mr. Holmes), «Красавица и чудовище» (Beauty and the Beast).

К слову, за роль в драме «Боги и монстры» МакКеллена номинировали на несколько премий, а Билла Кондона удостоили статуэтки «Оскар» за лучшую адаптацию сценария. «Идеальная ложь», которая вышла двадцать лет спустя после премьеры триумфального фильма, не сможет завоевать такое же признание киноакадемиков. В ленте нет ничего выдающегося, кроме, конечно, присутствия в ней двух талантливых актеров.

Сюжет новой картины показывает одинокую женщину Бетти (Хелен Миррен). На сайте онлайн-знакомств она находит приятного собеседника в лице Роя (Иэн МакКеллен). Оба участника переписки врут об отсутствии вредных привычек и представляются чужими именами. Раскрыв первую ложь при личной встрече, они превращают все в шутку и начинают общение. Когда Бетти приглашает Роя к себе домой, ее взрослый внук открыто высказывает неприязнь к незнакомцу, считая, что тот может оказаться мошенником, который цинично пользуется доверием богатой женщины.

«Идеальная ложь» — это драматический триллер, который постепенно дает подсказки о том, что происходящее не так очевидно, как кажется на первый взгляд. Создатели фильма делают на этом большой акцент, пытаясь завлечь зрителей намеком на двойную игру (раскрывая это еще в трейлере).

Сценарий картины выстроен так, чтобы дать главным героям определенную характеристику, а затем показать несколько шокирующих сюжетных поворотов. К сожалению, они не всегда работают должным образом. Несмотря на несколько зацепок, оставленных сценаристами в середине истории, финал скорее разочаровывает, нежели ошарашивает.

По правде говоря, картина удивляет откровенным перебором в развязке. История настолько закручена и лишена правдоподобности, что она выходит за рамки, существующие в серьезном драматическом кинематографе. Местами происходящее до такой степени теряет здравый смысл, что лихие повороты при всем желании уже не оправдаешь намерением произвести впечатление на зрителя.

Очень жаль, ведь Иэн МакКеллен и Хелен Миррен заслуживают лучшего, особенно если речь идет об их первом совместном полнометражном фильме. Удивительно, но до этого им доводилось играть вместе лишь однажды: в начале 2000-х артисты принимали участие в постановке пьесы The Dance of Death.

Каким бы ни был сценарий фильма «Идеальная ложь», он все равно не может испортить талант актеров. МакКеллен и Миррен так изящны в своем ремесле, что в первую очередь наблюдаешь именно за ними, элегантно передвигающимися по улицам Лондона, а лишь потом обращаешь внимание на недостатки сюжета. Актеры обмениваются взглядами, за секунду меняют эмоции и с достоинством обыгрывают свой возраст. У них получается отличный дуэт, который хотелось бы увидеть еще раз. Правда, в более серьезном фильме.

«Идеальная ложь» — далеко не единственный проект 2019 года, в котором актеры приняли участие. В октябре вышел исторический мини-сериал «Екатерина Великая» (Catherine the Great) с Хелен Миррен в главной роли. В декабре состоится мировая премьера неоднозначного мюзикла «Кошки» (Cats), где стоит ожидать выступления Иэна МакКеллена.

В промежутке между этими работами как раз появляется триллер «Идеальная ложь». За неимением других вариантов сходить в кино на него можно, закрывая глаза на несуразность некоторых моментов и наслаждаясь игрой актеров.