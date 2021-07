Рецензия на фильм «Круиз по джунглям» / Jungle Cruise

«Круиз по джунглям» (Jungle Cruise) – красочное и динамичное приключение, которое пытается смешить зрителей, используя комедийные таланты Дуэйна Джонсона, Эмили Блант, Джека Уайтхолла и Джесси Племонса. Если учесть, что картина стала экранизацией тематического аттракциона из Диснейленда, то результат получается вполне неплохой.

«Круиз по джунглям» / Jungle Cruise Жанр фэнтези, приключения

Режиссер Жауме Кольет-Серра

В ролях Дуэйн Джонсон (капитан Фрэнк), Эмили Блант (Лили Хоутон), Джек Уайтхолл (Макгрегор Хоутон), Джесси Племонс (принц Йоаким), Пол Джаматти (Нило), Энди Найман (сэр Джеймс Хоббс-Каннингем) и др.

Студии Walt Disney Pictures, Seven Bucks Productionsruen, Davis Entertainmentruen

Год выпуска 2021

Сайты IMDb

Это далеко не первый фильм, снятый по мотивам популярных аттракционов. Например, серия фильмов «Пираты Карибского моря» (Pirates of the Caribbean) была вдохновлена тематической речной прогулкой, в организации которой участвовал сам Уолт Дисней. Есть еще несколько менее известных примеров: триллер «Башня ужаса» (Tower of Terror), фантастика «Миссия на Марс» (Mission to Mars), комедийный хоррор «Особняк с привидениями» (The Haunted Mansion) – все они появились благодаря успеху одноименных аттракционов.

Что касается фильма «Круиз по джунглям», то он действительно похож на скоростную развлекательную поездку сквозь амазонские джунгли, во время которой со всех сторон появляются тропические животные, летящие стрелы и злодеи, гоняющиеся за артефактом. Чтобы заполучить такие кадры, съемочная команда отправилась на Гавайи, но большую часть приключений создавали с помощью компьютерной графики. Получилась очень насыщенная диснеевская картинка, которая смешивает реальность со сказкой. Здесь нет говорящих животных, но есть ручные хищники, а также проклятые мертвецы, обвитые ядовитыми змеями.

Действие фильма происходит в 1916 году. Ученая Лили Хоутон (Эмили Блант) в сопровождении чопорного брата (его играет британский комик Джек Уайтхолл) покидает Лондон ради спонтанного путешествия по тропикам. Героиня верит, что в самом сердце Амазонки растет дерево с особым цветением, наделенным волшебными свойствами. Лили знает, что она далеко не единственная, кому не терпится заполучить целебный цветок из легенд, поэтому она спешит найти капитана речного судна, с которым можно отправиться в рискованную экспедицию. По стечению обстоятельств, ее проводником становится заядлый обманщик Фрэнк (Дуэйн Джонсон) – человек, который развлекает туристов, инсценируя нападения туземцев.

Западные критики сравнивают фильм с киноклассикой «Африканская королева» (The African Queen), «Роман с камнем» (Romancing the Stone) и даже с «Мумией» (The Mummy), выпущенной в 1999 году. Что говорить, схожесть действительно есть. Местность, где происходят события, кишит смертельными опасностями, а главные герои относятся друг к другу с недоверием и постоянно конфликтуют, не замечая того, как между ними возникает романтическое притяжение. Однако Walt Disney Pictures вносит коррективы в старые мотивы, добавляя в сценарий личное признание от персонажа Джека Уайтхолла (раньше сценаристы такого намеренно избегали), а также несколько современных переосмыслений, которые, впрочем, не вытесняют суть фильма на второй план.

Экранный дуэт между Эмили Блант и Дуэйном Джонсоном получается неожиданно удачным – актеры улавливают смешливое настроение приключений в джунглях, не пытаются быть слишком серьезными и оттачивают комедийные навыки друг на друге. Возможно, с другой актрисой такого эффекта не получилось бы, но если в фильме есть Эмили Блант, то зрителям в принципе сложно не очароваться.

Режиссер Жауме Кольет-Серра (он, к слову, снимает предстоящий супергеройский фильм Black Adam с Дуэйном Джонсоном в главной роли) уделяет большое внимание перепалкам между главными героями. С них он переключается на злобного антагониста принца Йоакима в исполнении Джесси Племонса (забавно, что актер, снимаясь у Мартина Скорсезе, все еще соглашается на подобные роли) – это немецкий аристократ, передвигающийся на подводной лодке, карикатурно идущий к своей цели под классическую музыку.

Персонаж Джесси Племонса получает большую порцию экранного времени, из-за чего в фильме немного теряется предыстория других антагонистов (целебные цветы собирают вокруг себя неимоверное количество персонажей). Судьба этих злодеев показана в сумбурном флешбэке, который проносится перед зрителями со скоростью американских горок, оставляя в памяти лишь несколько ярких пятен вместо внятного рассказа о конкистадорах.

Такая спешка особо не отражается на восприятии фильма, все-таки «Круиз по джунглям» – это веселое фэнтезийное приключение, а не экранизация реальной экспедиции. Да, лента напичкана красочными деталями, из-за которых теряются некоторые сюжетные линии, но в конечном итоге из этого получается веселое зрелище для всей семьи (с учетом рейтинга PG-13).