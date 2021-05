Рецензия на фильм «Пила: Спираль» / Spiral: From the Book of Saw

Кровавая франшиза «Пила» (Saw) давным-давно исчерпала свои сюжетные возможности и, как казалось раньше, наконец завершилась на восьмом фильме. Но не тут-то было. Комик и актер Крис Рок решил оживить кровавый сюжет и предложил студии Lionsgate выпустить еще один фильм о серийном убийце, где он лично сыграет роль детектива, отпускающего шутки о расследовании. Представители Lionsgate не только согласились экранизировать идею, но также привлекли к съемкам Сэмюэля Л. Джексона. Так появился новый фильм «Пила: Спираль» (Spiral: From the Book of Saw), который должен был выйти на большие экраны еще год назад, но из-за ситуации с пандемией его премьеру перенесли на май 2021 года.

«Пила: Спираль» / Spiral: From the Book of Saw Жанр хоррор, детектив

Режиссер Даррен Линн Боусман

В ролях Крис Рок (детектив Зик Бэнкс), Сэмюэл Л. Джексон (Маркус Бэнкс), Макс Мингелла (Уильям Шенк), Марисоль Николс (Анги Гарза), Зои Палмер (Кара Босвик) и др.

Студии Lionsgate, Twisted Pictures, Serendipity Productions

Год выпуска 2021

В городе появляется убийца, который похищает людей, заставляя их выбирать между пытками и смертью. Он действует как серийный маньяк Джон Крамер, которого за особую жестокость прозвали Пилой. Новый преступник копирует методы Пилы, однако он нападает только на полицейских, обвиняя их в предвзятости и коррупции. Психопат вовлекает в свою игру детектива Зика Бэнкса (Крис Рок), отправляя ему видео с подсказками о своих мотивах. Зик не пользуется популярностью среди коллег – он сын легендарного полицейского (отца играет Сэмюэл Л. Джексон) и предатель, который посадил в тюрьму своего напарника. И тем не менее, в сложившейся ситуации именно Зик должен возглавить расследование убийств, взяв в помощники неопытного новичка (Макс Мингелла).

По идее, фильм должен был перезагрузить однообразие франшизы «Пила». Его снимали как современный нуарный детектив, где мрачную атмосферу могут разбавить смешные реплики главного героя. Более того, картина должна была привлечь актерским составом – ведь где это видано, что в посредственном ужастике с расчлененкой может сниматься Сэмюэл Л. Джексон. Да и появление Макса Мингеллы (известного по сериалу The Handmaid’s Tale) могло оживить обстановку, не говоря уже о непринужденном юморе Криса Рока. Но ничего из этого не сработало.

Крис Рок (актер также выступил исполнительным продюсером) совершенно напрасно возвращает на экраны франшизу, построенную на подробном изображении смерти. Ему не удается добавить к сюжету ничего, что могло сделать фильм хотя бы отчасти захватывающим хоррором. Это все тот же сплэттер-фильм (который довольно метко называют torture porn), где есть отрезанные части тела, показанные крупным планом, и нет никаких сценарных тонкостей в изображении расследования.

Сам Крис Рок создает крайне неудачный образ бравого полицейского. Он то выдает монологи с плохими шутками, то вдруг становится серьезным, несуразно изображая тоску по убитым. Еще хуже дела обстоят в участке, где работа полицейских превращается в цирк. Именно там, на общих собраниях, герой Рока устраивает скандалы, напоминая подростка (из-за чего не сразу становится понятно, что он вообще-то полицейский с немалым стажем).

Фильм немного оживает, когда в кадре появляется Сэмюэл Л. Джексон. Происходит это лишь благодаря харизме актера, но никак не из-за сюжетных поворотов, связанных с его персонажем. Нет смысла скрывать, что Джексона в картине оказывается довольно мало, и даже эти моменты не могут сгладить общее впечатление от фильма.

Вероятно, на этапе разработки сценария создатели и правда пытались сделать из «Пилы» что-то более актуальное, имеющее отношение к американским реалиям (например, здесь есть упоминание о том, что сотрудники правоохранительных органов сперва стреляют, а потом опрашивают подозреваемых). Сценаристы активно обыгрывают полицейскую жестокость, оправданную законом, поэтому в фильме в смертельные ловушки попадаются копы, для которых ранее все сходило с рук.

Из-за того, что девятый фильм отчасти сменил тематику, в кадре больше нет акцента на пугающей кукле, которую Джон Крамер использовал для обращений к жертвам. В «Пиле: Спираль» серийный убийца надевает маску свиньи, опять-таки указывая на беспредел со стороны полицейских.

Но все эти попытки с актуализацией, добавлением юмора и обновлением общей концепции настолько провальные, что пора признать очевидное – из «Пилы» уже не получится сделать годный хоррор. Lionsgate пора остановиться и найти новые идеи.