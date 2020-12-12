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Рецензия на фильм «Питер Пэн и Алиса в Стране чудес» / Come Away

Рецензия на фильм «Питер Пэн и Алиса в Стране чудес» / Come Away

Рецензия на фильм «Питер Пэн и Алиса в Стране чудес» / Come Away

Зимой в большом прокате появляются фэнтезийные истории, нацеленные на семейный просмотр. В этом году экранного волшебства не так много, можно даже сказать, что его совсем нет. В начале декабря выбрать можно разве что фильм Come Away, который у нас показывают под названием «Питер Пэн и Алиса в Стране чудес». Помимо упоминания двух сказочных героев, внимание привлекает Анджелина Джоли, которая исполняет в ленте одну из главных ролей. Однако фильм не такой сказочный, как может показаться на первый взгляд, и он вряд ли подойдет для очень юных зрителей.

«Питер Пэн и Алиса в Стране чудес» / Come Away

Жанр фэнтези
Режиссер Бренда Чепмен
В ролях Анджелина Джоли (Роуз Литтлтон), Дэвид Ойелоуо (Джек Литтлтон), Джордан А. Нэш (Питер), Кейра Чанса (Алиса), Майкл Кейн (Чарли), Гугу Мбата-Роу (взрослая Алиса Литтлтон), Анна Чэнселлор (Элеонор Морроу), Дерек Джекоби (Мистер Браун), Кларк Питерс (Хаттер), Дэвид Гяси (капитан Джеймс), Дэмиан О’Хейр (доктор Ричардс) и др.
Студии Endurance Media, Hammerstone Studios, Lakeview Entertainment
Год выпуска 2020
Сайт IMDb

Семья Литтлтон обосновалась в доме, скрытом от чужих глаз, – это место, где они воспитывают детей, развивая их творчество и фантазию. Роуз Литтлтон (Анджелина Джоли) не обращает внимания на осуждения за «смешанный брак с плебеем», а Джек Литтлтон (Дэвид Ойелоуо) счастлив трудиться резчиком по дереву, передавая мастерство детям. Однажды в их семье происходит трагедия, из-за которой родители отстраняются, а Питеру и Алисе приходится сбегать в воображаемый мир, где все по-прежнему хорошо.

Стоит заметить, что это не история из серии «а что, если бы Алиса из Страны Чудес и Питер Пэн были братом и сестрой», как ее описывают в киноанонсах. Дело здесь немного в другом: когда дети сталкиваются со смертью и переменами в семье, они продолжают верить в сказки, ассоциируя себя не с реальностью, а с волшебными приключениями. Персонажи фильма вспоминают свои игры, в которых деревянные ветки становились мечами и стрелами, и добавляют к ним запомнившиеся эпизоды из сказок, услышанные от родителей.

Поэтому чаепитие с Белым Кроликом, появление безумного Шляпника, банда пиратов и капитан потерянных мальчиков – это не совсем отсылки к знаменитым сказкам. Скорее, способ переосмыслить мрачную реальность, в которой детям приходится взрослеть. Примечательно, что Питер и Алиса делают попытки отказаться от своих фантазий, принимая на себя груз семейной трагедии, но в конечном итоге оба возвращаются к вымыслам.

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Вопреки сказочной атмосфере, фильм демонстрирует несколько довольно мрачных моментов, о которых нужно знать родителям, решившим взять на просмотр маленьких детей (осторожно, дальше спойлеры). Отцу главных героев отрубают руку за неоплаченный долг, и воображение Питера создает злого Капитана Крюка, которому мальчик в отместку отрубает кисть. А маленькая Алиса назло матери выпивает алкогольную настойку, после чего девочка уменьшается в росте и мечтает сбежать из дома. Здесь создатели картины существенно перебарщивают с образностью и создают материал, который вряд ли подойдет для маленьких зрителей. И это при том, что начало ленты по манере изложения истории ориентировано как раз на юную аудиторию.

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Странно, что режиссер фильма Бренда Чепмен соглашается на подобные сценарные решения, учитывая ее опыт в создании историй для детей. Чепмен была в творческой команде мультфильмов «Король Лев» (The Lion King), «Принц Египта» (The Prince of Egypt) и срежиссировала «Храбрую сердцем» (Brave). Возможно, прекратив сотрудничество с Walt Disney Pictures и Pixar Animation Studios, Бренда Чепмен решила создать нечто менее наивное и противоположное диснеевским мотивам. Результат получился своеобразным: из-за Питера и Алисы фильм все равно ассоциируется со сказкой, моментами он становится детской фантазией, отдельными сценами – безрадостной жизнью, а по финалу вновь меняет жанровое направление, полностью отрываясь от реальности.

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Что в фильме удачно, так это проработанные декорации и костюмы. Дом, в котором живут главные герои, украшен цветастыми обоями, рисунками, подсвечниками и многочисленными мелочами, напоминающими о викторианской эпохе. Персонаж Дэвида Ойелоуо работает в прекрасной мастерской, которую видно в саду сквозь большие стеклянные окна. Героиня Анджелины Джоли находит для детей небольшие подарки, напоминающие атрибуты из сказок (из-за пышной укладки актриса и сама напоминает сказочного персонажа). Также визуальную составляющую дополняет саундтрек от композитора Джона Дебни, который добавляет к фэнтезийным сценам атмосферу приключений.

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Увы, декорации и музыка не могут сделать сюжет намного лучше. Фильм показывает способность детей избегать трагедии, скрываясь в мир фантазии. Эту тему можно раскрыть и без использования известных персонажей Питера Пэна и Алисы, которых сценаристы эксплуатируют для узнаваемости и легкости восприятия. Но именно с ними история не кажется оригинальной, к тому же в интерпретации создателей фильма она становится довольно мрачной.

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Редакция ITC.UA
Плюсы: главные герои переосмыслили трагические события с помощью фантазии; красивые декорации и костюмы; музыка
Минусы: сценаристы используют известных персонажей в своих целях; в фильме есть несколько мрачных моментов, о которых нужно знать родителям перед просмотром с детьми
Вывод: Питер Пэн, Алиса в Стране чудес и Анджелина Джоли будут приманкой для зрителей. Сам фильм – это не сказка, а специфическая история о том, как воображение помогает детям пережить трагические моменты.
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