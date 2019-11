Рецензия на фильм The King / «Король»

В отличие от прошлогоднего с некоторыми оговорками исторического фильма Outlaw King про короля шотландцев Роберта I Брюса, новый высокобюджетный костюмированный эпик Netflix The King – это экранизация исторических хроник Уильяма Шекспира «Генрих IV, часть 1», «Генрих IV, часть 2» и «Генрих V». Главный герой этой истории – крайне идеализированный английским драматургом король Генрих V, роль которого исполняет молодой актер Тимоти Шаламе.

The King / «Король» Жанр историческая драма

Режиссер Дэвид Мишо

В ролях Тимоти Шаламе (Генрих V), Джоэл Эдгертон (Фальстаф), Роберт Паттинсон (дофин Людовик), Бен Мендельсон (Генрих IV), Шон Харрис (Майкл Уильямс), Лили-Роуз Депп (Екатерина Валуа), Том Глинн-Карни (Генри «Хотспур» Перси) и др.

Студии Plan B Entertainment, Netflix

Год выпуска 2019

«Генрих V» – одна из наиболее востребованных шекспировских хроник. Пьесу ставили на сценах театров всего мира и многократно экранизировали. В первой экранизации 1944 г., вышедшей сразу после высадки в Нормандии и пропитанной военной пропагандой, роль короля сыграл великий Лоренс Оливье, который выступил также как режиссер картины. В фильме 1989 г. эту роль исполнил молодой еще Кеннет Брана, который получил за эту картину сразу две номинации на «Оскар» – как актер и как режиссер. В сериале 2012 г. The Hollow Crown, включающем в себя все исторические хроники Шекспира, в роли Генриха V снялся Том «Локи» Хиддлстон.

Что ж, теперь к этой титулованной компании присоединился молодой американо-французский актер Тимоти Шаламе, замеченный критиками после фильма Call Me by Your Name. За роль в этой картине Шаламе получил номинации на Golden Globe, BAFTA и «Оскар», став самым молодым претендентом на высшую кинонаграду с 1939 г. Впрочем, с нашей точки зрения, выбор Тимоти Шаламе на главную роль в The King – одна из главных ошибок создателей фильма.

Нет, молодой исполнитель совсем не лишился своего таланта, в некоторых сценах, в той же очень эмоциональной речи перед битвой при Азенкуре, он смотрится очень ярко и убедительно, к тому же двуязычность актера в случае экранизации шекспировских хроник очень даже к месту. Проблема в том, что остальные два с небольшим часа Тимоти Шаламе выглядит сонным, вялым и нерешительным, совсем не тем идеальным королем, которого описывал Шекспир. К тому же когда откровенно худосочный Шаламе облачается в полную броню и выходит на поле боя против рыцарей в несколько раз крупнее его, это выглядит просто нелепо.

The King – это не историческая хроника, так что не ищите в ней достоверности. Но проблема еще и в том, что это не буквальная экранизация пьес Шекспира. От оригинального «Генрих V», ну и кусочков «Генрих IV, часть 1» и «Генрих IV, часть 2» в самом начале, здесь осталась лишь общая канва. Волшебная трансформация принца-пьяницы и лоботряса в короля-солнце, радеющего за благо подданных и государства. Короля, который так хочет мира, что вынужден начать кровавую бойню и совершить ряд поступков, которые сегодня трактовались бы как военные преступления. В остальном же это не совсем Шекспир, а скорее интерпретация Шекспира актером Джоэлем Эдгертоном (Red Sparrow, Zero Dark Thirty, Black Mass).

Именно Эдгертон стал сценаристом фильма и сыграл в нем одну из главных ролей, роль Фальстафа, трусливого и хвастливого пьяницы, друга принца Хэла, будущего короля Генриха V. Вот только дело в том, что в оригинальном «Генрихе V» Фальстафа уже нет, это персонаж «Генриха IV, часть 1» и «Генриха IV, часть 2», в которых он выставлен как комичный герой, собутыльник и собеседник принца, хвастун и трус. В фильме же The King Фальстаф скорее трагический персонаж, единственный, кому Генрих доверяет, мудрый совет и самопожертвование которого позволяют королю победить французов под Азенкуром.

Впрочем, расхождения с шекспировским текстом здесь не только в этом. В целом весь The King немного о другом. Этот фильм о том, как неопытный и прямолинейный монарх может стать игрушкой в руках подданных и… об одиночестве короля. А еще, внезапно, о важности семьи.

Австралийский режиссер Дэвид Мишо, поставивший The King, уже не в первый раз сотрудничает с Netflix. Предыдущий его фильм, антивоенная сатира War Machine с Брэдом Питтом, тоже вышел на этом стриминговом сервисе. В этот раз Мишо доверили больший бюджет, и он потратил его с размахом.

The King действительно очень неплохо снят. Здесь шикарные костюмы и декорации, а батальные сцены поставлены ничуть не хуже, чем в том же Outlaw King. В первую очередь речь идет о снятой в одну камеру стычке в грязи во время битвы при Азенкуре. Впрочем, реальные осадные машины и военный лагерь во время осады Арфлёра тоже выглядят очень внушительно. Кстати, высадка короля во Франции, кажется, намеренно копирует высадку в Нормандии в 1944 г.

Кроме того, Дэвид Мишо собрал в своей картине очень сильный актерский ансамбль. Кроме уже упомянутых выше Тимоти Шаламе и Джоэля Эдгертона, в фильме сыграли такие неплохие актеры как Роберт Паттинсон (Harry Potter and the Goblet of Fire, Twilight), Бен Мендельсон (сериал Bloodline, Rogue One: A Star Wars Story) и Шон Харрис (минисериал Southcliffe, Macbeth). В роли Екатерины Валуа снялась Лили-Роуз Депп, дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради.

Несмотря на участие хороших актеров и впечатляющий бюджет, The King оставляет очень двойственное впечатление. Поклонников исторических фильмов он отпугнет огромным количеством вольностей и неточностей, допущенных Шекспиром. Ценителей же творчества английского драматурга оскорбит столь вольное обращение с текстом оригинальных произведений. Дэвид Мишо настолько хотел снять фильм по Шекспиру, не похожий на другие фильмы по Шекспиру, что, кажется, сам запутался. Впрочем, The King — действительно красивый фильм, если у вас есть подписка на Netflix и вы любите костюмированные картины, по крайней мере добавьте его в закладки.