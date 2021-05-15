Рецензія на науково-фантастичний трилер «Кисень» / Oxygen

Франко-американська стрічка «Кисень» / Oxygen, що вийшла щойно на Netflix – гарний приклад того, як під час пандемії можна створювати досить непогані фантастичні фільми з мінімальним бюджетом, крихітною знімальною групою та майже без спецефектів. І всього з трьома акторами.

«Кисень» / Oxygen Жанр фантастика, трилер

Режисер Олександр Аджа

У ролях Мелані Лоран (Елізабет Хансен), Матьє Амалрік (M.I.L.O.), Малік Зіді (Лео Фергюсон)

Студії Gateway Films, Netflix

Рік випуску 2021

Сайти IMDb

Насправді в Oxygen трохи більше акторів, але в кадрі з’являються лише двоє, до того ж в одного з них взагалі немає слів. А 95% часу ви будете дивитися на крупний план всього однієї акторки – Мелані Лоран (Inglourious Basterds, Operation Finale, 6 Underground), більш того, знятої в одних і тих самих декораціях, точніш навіть в одній декорації – у високотехнологічній кріогенній капсулі.

Саме в такій капсулі-труні приходить до тями головна героїня фільму. Вона підключена до складної медичної машинерії, прикута до ліжка й геть не розуміє, як вона тут опинилася і взагалі, хто вона така. Що ж, амнезія — вже настільки затертий сценарний хід у фантастиці, що ми навіть не здивовані. Але… цього разу він не тільки має право на існування, він ключовий для розуміння того, що коїться у кріогенній капсулі. На додачу до амнезії у молодої жінки є ще одна набагато важливіша проблема – у капсулі закінчується кисень. Якщо протягом 90 хвилин вона не встигне вийти назовні чи покликати когось на допомогу, вона помре від задухи й її високотехнологічна труна перетвориться на справжню домовину. Єдиний шлях до порятунку схований у пам’яті жінки – їй треба пригадати хто вона і що тут робить.

Так, вихідний пункт сюжету Oxygen виглядає як зав’язка будь-якого фільму жахів про похованого живцем. Більш того, режисер Олександр Аджа спеціалізується саме на фільмах жахів, він зняв такі стрічки як The Hills Have Eyes, Piranha 3D, Crawl та багато інших. Але не цього разу. Хоч Oxygen часом і виглядає як фільм жахів, а одного разу нас навіть спробують налякати скрімером, це майже стовідсоткова фантастика.

На відміну від фільмів про похованих, які намагаються вибратися нагору, головна героїня Oxygen помирає не наодинці. Її кріокапсула оснащена непоганою аудіовізуальною системою (навіщо вона тут, ви зрозумієте пізніше), крім того, за станом «пацієнтки» стежить штучний інтелект – медичний помічник M.I.L.O. На жаль, AI не дозволяє полонянці перехопити керування без адміністраторських кодів, тобто дівчині треба їх відшукати, будучи запертою невідомо де. Майже «Пила» якась.

Десь тут, на тридцятій хвилині фільму, а може, і ще раніше, ви, якщо читали та дивились багато фантастики, повинні зрозуміти, про що йде мова в Oxygen. Так, це досить типовий для фантастики сюжет, який ми зустрічали вже багато разів, але це не робить його гірше. До того ж, творці стрічки спробують обдурити вас, підкидаючи різні версії того, що відбувається, й проводячи героїню через різні стадії сприйняття ситуації та самої себе.

До речі, про героїню. Спочатку, ще у 2017 році, на головну роль у Oxygen планували взяти Енн Гетевей, до того ж вона мала бути й продюсеркою стрічки. Але не сталося. У лютому 2020 подейкували, що замість Гетевей візьмуть Нумі Рапас, але й тут щось не склалось. І лише у липні 2020 року, напередодні початку зйомок стало відомо, що головну роль виконає саме Мелані Лоран. Анітрохи не применшуючи таланту Гетевей та Рапас, хочу наголосити, що Лоран – це майже бездоганний вибір, і вона відмінно впоралася, зважаючи на те, що стрічка на 80% складається з крупних планів головної героїні.

Як ми вже казали, «Кисень» / Oxygen – це дуже камерна стрічка. Всього два актора у кадрі, декілька голосів за кадром, одна локація. Але, незважаючи на це, оператор зміг проявити себе, відірвавшись у численних сценах спогадів, які зняті з досить незвичних ракурсів та з використанням цікавих фільтрів. Що ж до візуальних ефектів, то за винятком інтерфейсу M.I.L.O., тут є всього дві повноекранні сцени з комп’ютерною графікою, вони досить непогані й навіть реалістичні з урахуванням наших сучасних уявлень про технології недалекого майбутнього.

І хоч Oxygen виглядає трохи затягнутим (насправді хронометраж стрічки дорівнює залишкам кисню у капсулі), загалом це навіть непоганий фантастичний трилер. Так, трохи передбачуваний, але непоганий. Більш того, враховуючи обмежений бюджет стрічки, можна навіть сказати, що автори великі молодці. До речі, хоч пандемія COVID-19 суттєво вплинула та продовжує впливати на кіноіндустрію, вона змушує кінематографістів «крутитися» та пригадувати старі добрі часи, коли бюджети були відносно невеликі, а ентузіазм та кмітливість цінувалися набагато більше.

Подивіться «Кисень» / Oxygen, бо на додаток до всього сказаного вище, у стрічки є ще одна незаперечна перевага – українське озвучення прямо зі старту. Дякуємо, Netflix.