Рецензия на фильм ужасов Crawl / «Хищники»

Практически все люди боятся темноты и глубокой воды. Это что-то на уровне подкорки, доставшееся нам в наследство от предков – в темноте или под водой может таиться незримая смерть, стремительный хищник, способный убить одним ударом. Кинематографисты бессовестно эксплуатируют эти подсознательные страхи, каждое лето выпуская на нас все более и более экзотических тварей: классических белых акул (The Shallows) и очень больших древних акул (The Meg), динозавров и доисторических акул (Jurassic World и Jurassic World: Fallen Kingdom), пираний, анаконд… Что ж, теперь пришла пора аллигаторов. Встречайте Crawl, историю о противостоянии спортсменки, активистки и просто красавицы Хейли Келлер (Кая Скоделарио) и стаи агрессивных рептилий.

Crawl / «Хищники» Жанр хоррор, фильм-катастрофа

Режиссер Александр Ажа

В ролях Кая Скоделарио (Хейли Келлер), Барри Пеппер (Дейв Келлер), Росс Андерсон (Уэйн Тейлор), Энсон Бун (Стэн) Джордж Сомнер (Марв) и др.

Студии Ghost House Pictures, Paramount Pictures

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

На этот раз авторы решили добавить в летний хоррор немного актуальной эко-тематики. События Crawl происходят на фоне катастрофического урагана, накрывшего побережье Флориды. Стихийное бедствие выступает здесь в роли побудительной причины, приведшей героиню в гости к аллигаторам, и непреодолимой преграды, отрезающей персонажей от Большой земли и заставляющей полагаться только на собственные силы.

Итак, студентка Хейли Келлер (Кая Скоделарио), с детства серьезно занимавшаяся плаваньем, отправляется на поиски отца, не отвечающего на звонки и, вероятно, не успевшего эвакуироваться из зоны затопления. Естественно, отец не берет трубку не просто так, и в итоге Хейли и Дейв Келлер (Барри Пеппер) оказываются заперты в подвале собственного дома наедине с парой голодных аллигаторов, которые решили здесь поселиться. Собственно, большая часть фильма пройдет в этом грязном, темном, но достаточно просторном помещении. События второй половины картины перенесутся на первый и второй этажи дома и на улицы вокруг него, ураган не остановить, вода поднимается и у пресмыкающихся появляется больше оперативного простора.

Как и The Shallows с Блейк Лайвли, Crawl – очень камерный фильм, ограниченный пространством и крохотной командой. Все актеры, кроме Каи Скоделарио и Барри Пеппера – статисты, у которых нет даже имен, все они, конечно же, будут съедены аллигаторами. Что до исполнителей главных ролей, то Каю Скоделарио вы могли видеть в Skins и печально знаменитой трилогии The Maze Runner, Maze Runner: The Scorch Trials и Maze Runner: The Death Cure, я совсем не уверен, что съемки в этих молодежных фильмах пошли на пользу ее карьере. Барри Пеппера тоже нельзя назвать очень успешным актерам, хотя за роль в серале The Kennedys он и получил Emmy Award и Gemini Awards, с другой стороны, в его активе есть и «Золотая клюква» за фильм Battlefield Earth.

Одна из главных проблем Crawl – невероятная предсказуемость. Если вы смотрели хотя бы парочку подобных хоррор-картин, то наверняка предугадаете все сюжетные ходы. Мало того, здесь можно предсказать даже традиционные для фильмов подобного жанра скримеры, так что вряд ли у Crawl получится напугать вас. Вкупе с невероятно бессмысленными и пафосными диалогами, а герои в опасной ситуации обсуждают, конечно же, личные проблемы и успехи Хейли в спорте, Crawl представляет собой достаточно тягостное зрелище. Слава богу, что хронометраж фильма всего полтора часа, и вам не придется страдать долго. Впрочем, и здесь можно было бы уплотнить пару эпизодов.

По большому счету, кроме парочки изобретательных эпизодов в доме, показанных еще в трейлере (вода – это лава и сцена в душевой (не эротика!)), особых находок в Crawl нет. Картину вытягивают разве что спецэффекты, достаточно реалистичные рептилии и собачка Луна, за судьбу которой переживаешь больше всего. Впрочем, вы же отлично знаете, что ни с главной героиней, ни с собакой ничего не случится. Режиссеры ведь не звери!

Честно говоря, единственная причина, по которой стоит идти на Crawl – необходимость убить полтора часа времени, чтобы дождаться своего поезда, важной встречи, свидания и т.д. С другой стороны, имея в руках смартфон, это время можно потратить с большей пользой.

P.S. Пс-с-с… Голливуд… У меня есть для вас только одно слово – БЕГЕМОТЫ! Милые бодипозитивные машины убийства умеют разгоняться до скорости легкового автомобиля, легко перекусывают каноэ и переворачивают моторную лодку. Даже крокодилы обходят стороной этих крайне нервных и мстительных тварей.

БЕГЕМОТЫ. Подумайте над этим.