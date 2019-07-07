Рецензия на сериал «Джентльмен Джек» / Gentleman Jack

«Джентльмен Джек» (Gentleman Jack) стал сериалом совместного производства каналов HBO и BBC One. Это экранизация жизни Анны Листер – состоятельной землевладелицы из Йоркшира, которая оставила после себя личные дневники. На их страницах Анна красноречиво описывала романы с женщинами.

«Джентльмен Джек» / Gentleman Jack Жанр историческая драма

Создатели Салли Уэйнрайт

В ролях Сюранн Джонс (Анна Листер), Софи Рандл (Энн Уокер), Джо Армстронг (Сэмюэл Вашингтон), Амелия Буллмор (Элиза Пристли), Роузи Кавальеро (Элизабет Кордингли), Джемма Уилан (Мэриан Листер), Джонс, Джемма (тетя Листер), Тимоти Уэст (Джереми Листер) и др.

Каналы HBO, BBC One

Год выпуска 2019

Серий 8

Сайты IMDb

Сериал сосредотачивается на событиях 1832-го года. Анна Листер покидает Париж и возвращается в английский город Галифакс. Она, пытаясь отвлечься от драмы в личной жизни, решительно настроена восстановить поместье, которое ей принадлежит. Анна обладает деловой хваткой, поэтому лично собирает оплату с арендаторов земли. Более того, героиня начинает интересоваться добычей угля, вовлекая себя в опасную конкуренцию. Но больше всего ее интересует Энн Уокер – богатая молодая женщина, живущая по соседству. Анну совершенно не смущают слухи, которые начинают стремительно распространяться среди жителей города.

Шоураннером сериала стала Салли Уэйнрайт – телевизионный продюсер, которая создала успешный британский сериал Happy Valley. В новом проекте она оживила привычный формат биографической драмы. Уэйнрайт с первого эпизода откровенно продемонстрировала ориентацию главной героини и разрушила четвертую стену, позволив персонажу обращаться напрямую к зрителям. Прием не новый, но довольно необычный для исторического сериала.

Самый сильный элемент Gentleman Jack – это, безусловно, характер главной героини. Она берется за то, что другие называют «мужской работой», и отстаивает право голоса, которое, в отличие от других женщин, у нее давно есть. Анна Листер интересуется анатомией и добивается успеха в управленческой деятельности. Ее действия хорошо подчеркивает внешний вид: Анна сочетает черные юбки с мужским цилиндром, отказываясь от рюшей, и носит с собой трость.

Особенности волевого духа Анны Листер в сериале удачно передала актриса Сюранн Джонс. Взять хотя бы походку Листер с широкими стремительными шагами. Или ее манеру вести светскую беседу, расставляя акценты на мимике. У Сюранны Джонс было пространство и для драматического исполнения – демонстрации того, что ее героиня тоже бывает уязвимой.

В сериале есть много второстепенных персонажей, чьи линии существенно разбавляют повествование. Это состоятельные жители Галифакса и простые рабочие, их жизни играют контрастом между вычурными домами и элементами сельской жизни. Тут стоит отметить превосходную работу костюмеров, а также тех, кто занимался интерьером. В каждом кадре продуманы даже мельчайшие детали: чайные сервизы, подсвечники и портреты.

Чтобы добавить в сериал интриги (а это ему действительно понадобится), сценаристы направляют Анну Листер на поиски виновника трагической аварии и дополняют сюжет убийством. Однако главным вопросом во всех эпизодах Gentleman Jack остается личная жизнь Листер. Кстати, название сериала подчеркивает это. Манеры главной героини напоминают мужские повадки, а имя Джек оказывается термином, которым раньше обозначали человека гомосексуальной ориентации.

В принципе, сериал понравится тем, кто наслаждался атмосферой Downton Abbey (и тем, кто без раздражения может воспринимать реплики о матриархате из уст ЛГБТ-персонажа). Иногда Gentleman Jack теряет насыщенность событий, сосредотачиваясь на диванных диалогах. Вернуть бодрость сериалу помогает главная музыкальная тема, которая не успевает надоесть за восемь эпизодов.

Не очень удачным получилось использование того самого приема разрушения четвертой стены. Поступки главной героини понятны и так, но их дополняют цитатами из дневника, сказанными прямиком в камеру. Причем ее обращения к зрителю не бывают регулярными, поэтому когда они появляются вновь, это сбивает с толку.

Тем не менее, в Британии Gentleman Jack получил хороший зрительский рейтинг, так что сериал продлили на второй сезон.