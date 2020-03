Рецензия на спортивно-исторический сериал The English Game / «Английская игра»

The English Game, новый сериал Джулиана Феллоуза, вышедший на Netflix, придется по вкусу не только тем, кому понравились предыдущие работы Феллоуза, такие, например, как сериал и художественный фильм Downton Abbey или фильм Gosford Park, но и… футбольным болельщикам. Ведь The English Game рассказывает о первых годах становления футбола, когда аристократическая некогда игра стала достоянием народных масс. Это сериал о том, что сделало футбол таким, каким мы знаем его сегодня.

The English Game / «Английская игра» Жанр историческая драма

Создатель Джулиан Феллоуз

В ролях Эдвард Холкрофт (Артур Киннэрд, 11-й лорд Киннэрд), Кевин Гатри (Фергюс Сютер), Шарлотта Хоуп (Альма Киннэрд), Ниам Уолш (Марта Элмонд), Крейг Паркинсон (Джеймс Уолш), Джеймс Харкнесс (Джимми Лав), Бен Батт (Картрайта) и др.

Канал Netflix

Год выпуска 2020

Серий 6

Сайты IMDb

В центре сюжета The English Game история двух реальных игроков, пионеров английского футбола. Аристократа Артура Киннэрда, 11-го лорда Киннэрда, президента Barclays Bank (да, того самого, существующего и сегодня) и будущего главы Футбольной ассоциации Англии (этот пост он занимал на протяжении 33 лет). И бывшего шотландского каменщика Фергюса Сютера, которого принято считать первым профессиональным футболистом.

Основной конфликт в The English Game – это противостояние аристократических команд, которые собственно и определили первые правила футбола, основанные на играх с мячом, популярных среди учеников элитных школ и университетов, и фабричных команд, массово создававшихся в разных городах Англии. Понятное дело, что у рабочих не было ни сил, ни средств для того чтобы тренироваться в тех объемах, что могли позволить себе аристократы, и владельцы команд начали платить лучшим игрокам и переманивать их из других команд. Что совершенно не нравилось аристократам, которые считали, что получать деньги за занятие футболом неэтично и противоречит самой сути игры.

Ключевые игры, показанные в сериале – это полуфинал Кубка Англии 1879 г., в котором фабричный клуб Darwen из Северной Англии встретился с клубом Old Etonians, созданным в 1871 г. тем самым лордом Киннэрдом и являющимся клубом выпускников престижного Итона. А также финалы Кубка Англии 1882 г. (Old Etonians против Blackburn Rovers) и 1883 г. (Old Etonians против Blackburn Olympic), смикшированные создателями сериала в один матч.

Кстати, последнее, пожалуй, самая большая проблема сериала. В истории, основанной на реальных событиях, не стоит так перекраивать окончание. Да, мы отлично понимаем, что иначе показать финальное противостояние Киннэрда и Сютера, старого и нового, авторам сериала не удалось бы, но все же Blackburn Rovers и Blackburn Olympic – это разные команды, и Сютер играл все-таки за первую, которая в реальности проиграла Old Etonians. Тем более обидно, что история Сютера, который все-таки был трехкратным обладателем Кубка Англии, даже интереснее, чем показанная в фильме. Две (а не одна, как показано в сериале) переигровки в полуфинале 1879 г., проигрыш в финале 1882 г. и победы в финалах 1884, 1885 и 1886 гг.!

Джулиан Феллоуз не был бы Джулианом Феллоузом, если бы не добавил к футбольной истории так любимую им тематику противостояния, взаимовлияния и взаимозависимости высшего и низшего классов в Великобритании, тему отношений отцов и детей в Англии XIX – начала XX столетий, и проблематику отношения к матерям-одиночкам в Великобритании. Интересно, что последняя тема поднимается практически во всех английских фильмах и сериалах последних лет, британцам невыносимо стыдно за действия в отношении таких женщин, в первую очередь из-за насильственного отчуждения детей, рожденных вне брака.

Кроме того, Феллоуз не был бы Феллоузом, если бы его сериал не заканчивался полным, тотальным, всеобъемлющим хэппи-эндом. Даже те персонажи, которые казались вам отрицательными на протяжении всего сериала (за исключением разве что одного второстепенного), оказались не такими уж плохими людьми. А уж все главные герои обрели прямо-таки безграничное счастье с любимыми женщинами, продолжая заниматься любимым делом. Все настолько хорошо, что прямо в зубах вязнет. Впрочем, по нынешним непростым временам, возможно, именно такие финалы и нужны.

Традиционно для британских костюмированных сериалов, стоит похвалить декораторов и костюмеров за потрясающую работу. Особенно хороша футбольная форма, кстати, очень похожая на реальную, которую можно видеть на фото членов соответствующих клубов. Еще один плюс сериал получает за кастинг. Создатели нашли поразительно характерных актеров, мало того, что с очень запоминающимися внешностями в духе XIX века, так еще и с поразительными акцентами, характерными для разных социальных слоев и разных регионов Великобритании. Этот сериал стоит смотреть на языке оригинала.

Что увидят футбольные фанаты в The English Game? Первых профессиональных игроков; первые матчи, больше напоминающие регби ногами, чем футбол; спортивную форму тех времен и зарождение индустрии спортивной одежды; первые трансферы и аренду игроков; первую рекламу футбола и вокруг футбола; первые стадионы, которыми в то время выступали поля для крикета; первые футбольные «трансляции». Ну и, конечно же, первых футбольных функционеров. Посмотреть, как все начиналось, невероятно интересно.

The English Game – минисериал из шести серий. Это законченная история, которая вроде бы не требует продолжения. Хотя, чем черт не шутит, если шоу соберет неплохие отзывы, авторы могут и продолжить. Например, рассказав о футболе в начале XX века, о футболе во время Первой и Второй мировой войны, о Футбольной войне между Сальвадором и Гондурасом в 1969 г., много о чем другом. За прошедшие 150 лет эта игра сгенерировала массу интересных историй.