Рецензия на мультфильм «Чудо-парк» / Wonder Park

Раньше студии Paramount Animation и Nickelodeon Movies выпускали полнометражные истории о Джимми Нейтроне и Спанч Бобе. Сейчас же они удивляют более серьезными темами и реалистичными ситуациями. Новый мультфильм «Чудо-парк» показывает эмоциональное состояние ребенка, который сталкивается с болезнью любимого родителя. А удивляет он в хорошем смысле – мультфильм показывает, как справиться с грустными обстоятельствами и научиться рассеивать внутреннюю тьму. В этом авторы заручились поддержкой мира фантазии, который всегда открыт для детей.

«Чудо-парк» / Wonder Park Жанр мультфильм

Режиссер Дилан Браун

Роли озвучивали Брайанна Денски (Джун), Дженнифер Гарнер (мама Джун), Мэттью Бродерик (папа Джун), Мила Кунис (кабан Грета), Кенан Томпсон (бобер Гас), Кен Джонг (бобер Купер), Джон Оливер (дикобраз Стив), Кен Хадсон Кэмпбелл (медведь Бумер) и др.

Студии Paramount Animation, Nickelodeon Movies, Ilion Animation Studios

Год выпуска 2019

Сайты IMDb

Мультфильм рассказывает о девочке по имени Джун, которая вместе со своей мамой создает воображаемый Чудо-парк. Они придумывают аттракционы и другие развлечения, которых не сыщешь в обычных парках. Весельем там заведуют говорящие животные, прототипами которых стали мягкие игрушки. Джун настолько нравится идея Чудо-парка, что она выстраивает по всему дому его мини-конструкцию и катает друзей на усовершенствованной версии американских горок.

Привычная жизнь Джун меняется, когда ее мама заболевает и уезжает на лечение. Так Чудо-парк прекращает свое существование. Вместо участия в шумных играх со сверстниками девочка замыкается в себе и начинает опекать отца. Джун продолжает погружаться в тревожные мысли, пока волей случая не забредает в лес, откуда она попадает в Чудо-парк. Удивительное место и его обитатели не только существуют, но еще и нуждаются в помощи Джун – только она может вернуть ему былую атмосферу волшебства.

Глядя на трейлер «Чудо-парка», кажется, что это очередной красочный мультфильм с болтливым медведем, забавным дикобразом и другими животными, которые будут развлекать детей во время киносеанса, параллельно рассказывая им о том, как важно давать волю своему воображению. На самом деле мультфильм оказывается намного глубже.

Тема болезни и страха потерять родителей ранее уже была затронута в мультфильмах, однако с помощью «Чудо-парка» ребенку пытаются объяснить, как справиться с грустью и нежеланием возвращаться к привычным делам. Многие эмоциональные переживания тут превращаются в визуальные символы – как, например, разрушение парка темной тучей, поглощающей красочный (внутренний) мир. Спасти Чудо-парк для главной героини значит прежде всего спасти себя: вновь пробудить фантазию и желание творить. По сути Джун сталкивается со взрослыми проблемами в реальном мире, но осознать и преодолеть их она может только в Чудо-парке.

Что тут скажешь, Paramount Animation и Nickelodeon Movies решили создать довольно серьезный мультфильм (учитывая то, что ранее их самым успешным полнометражным проектом был The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water). Идея эта однозначно хорошая – нужно только найти правильную формулу, чтобы не напугать совсем маленьких зрителей и при этом расположить детей постарше, натолкнув их на размышления. У «Чудо-парка» это получается, так что возрастная аудитория мультфильма может быть очень разной.

Что касается развития событий, то сюжет не сосредоточен исключительно вокруг переживаний Джун. Когда она встречается с жителями Чудо-парка, их совместные приключения будут развиваться и набирать большие обороты. Кроме того, перед ними появится угроза, уничтожающая все на своем пути. Она вряд ли впечатлит, но даст направление действиям главных героев среди зверей, которые порой ведут себя очень хаотично.

Впечатлить зрителей действительно сложно, если брать во внимание другие анимационные фильмы, выходившие за последние годы. Возможно, поэтому от масштаба приключений «Чудо-мира» не захватывает дух. Хочется увидеть еще больше событий в парке, где все подчиняется фантазии главной героини. С другой стороны, для этого понадобилось бы намного больше экранного времени и уж точно пришлось бы показать развитие второстепенных персонажей. Для этого, кстати, создатели мультфильма подготовили запасную платформу – вскоре после премьеры «Чудо-парка» на телеканале Nickelodeon появится его многосерийная версия.

Что касается полнометражного мультфильма, то его концовка очень логично объединяется с началом, не теряя важную нить. Честно говоря, во многом просмотр «Чудо-парка» полезен и взрослым. Во-первых, мультфильм помогает объяснить ребенку, как справиться с событиями, которые могут травмировать его. Во-вторых, показывает, насколько обстоятельства из жизни родителя влияют на восприятие мира глазами детей.