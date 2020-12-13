Sackboy: A Big Adventure — Лоскутная история





Серия Little Big Planet заслуженно любима игроками вот уже на протяжении двенадцати лет, не в последнюю очередь за неповторимый стиль и бесконечные возможности для творчества. Спин-офф о новых приключения лоскутных человечков сохранил привычную визуальную стилистику, а вот с творчеством пришлось попрощаться.

Sackboy: A Big Adventure Жанр Аркада/Платформер

Платформы PlayStation 4/5

Разработчики Sumo Digital

Издатель Sony Interactive Entertainment

Сайт

Мирное существование тряпичных человечков в очередной раз омрачено, на этот раз появлением Векса, огромного тряпичного злодея, похитившего всех жителей Крафтворлда с целью постройки Хаосинатора — машины, которая должна распространять зло и хаос. Ну, скорее всего, потому что игра в такие детали не вдается. Главное, что Векс — злой, друзья похищены, а всему миру творчества грозит опасность, так что пора Сэкбою отправляться в очередное путешествие.

И давайте сперва остановимся на самом главном — Sackboy: A Big Adventure это откровенно детский аркадный платформер. Игра веселая, красочная, в меру сложная и просто невероятно милая, однако ей недостает изюминки, способной подцепить на крючок взрослого. И дело здесь не в общей мультяшности или простеньком сюжете, той же Super Mario 3D World, на которую новые приключения Сэкбоя похожи гораздо больше, чем, собственно, на Little Big Planet, все вышеперечисленное не мешает.

Разгадку долго искать не придется, все дело в том, что игрок со стажем не найдет в A Big Adventure новых игровых механик, вся игра, словно ее главный герой, состоит из лоскутков, заимствованных из других проектов. Более того, заточенные под юную аудиторию приключения не смогут бросить опытному игроку хоть какой-то серьезный вызов. Да, с первого, а порой и со второго раза собрать все коллекционные предметы на уровне и обнаружить все секреты вряд ли выйдет, но чаще всего так будет происходить из-за того, что игра изначально рассчитана на кооперативное прохождение и соло за одну пробежку выполнить все возможные активности в локации попросту невозможно. Кооператив для четырех игроков, к слову, пока что работает только в локальном режиме, онлайн обещают добавить в одном из следующих патчей.

Каждый из пяти миров, которые предстоит посетить Сэкбою, разбит на игровые уровни, представляющие из себя изометрические диорамы с периодически встречающимися ответвлениями и альтернативными маршрутами. Уровни, тем не менее, абсолютно линейны, однако разработчики пытаются разнообразить процесс их прохождения с помощью гаджетов или использования окружения — где-то для того, чтобы продвигаться вперед, следует использовать крюк-кошку, ракетные боты или липкую жижу, позволяющую ходить по стенам, где-то скакать по движущимся платформам и прыгать из одного воздушного пузыря в другой, но ситуаций, когда нужно остановиться и осмотреться, чтобы оценить обстановку и понять, что делать дальше, не возникает. Наоборот, игра подталкивает Сэкбоя в спину, зачастую в буквальном смысле, с помощью движущегося экрана — беги-беги, не оглядывайся. Особенно здорово это получилось на музыкальных уровнях, где, как в Rayman Legends, игровой мир живет, а враги и Сэкбой дерутся под ритмы Мадонны, Дэвида Боуи, Бритни Спирс и Марка Ронсона. Откровенно говоря, даже жалко, что Sackboy: A Big Adventure не состоит целиком именно из таких уровней (что могло бы стать той самой недостающей изюминкой), разбавленных испытаниями вязаных рыцарей — короткими забегами с препятствиями на время, которые оказываются действительно сложными, если задаваться целью получить золото.

Не то чтобы обычные уровни были так уж плохи, у них отличный дизайн, но при их прохождении становится очевиден ограниченный арсенал приемов Сэкбоя — удар, прыжок, возможность зависнуть на долю секунды в воздухе, перекат, перетаскивание предметов и, по большому счету, все. Гаджеты выдают только на определенных уровнях, никаких комбинаций, как в том же Super Mario 3D World, не предусмотрено. Опять-таки, вызвано это скорее всего тем, что игра ориентирована на детскую аудиторию, но даже здесь Sumo Digital смогли допустить досадный промах — точность прыжков в игре оставляет желать лучшего, с попаданием на соседнюю платформу сложностей не возникает, а вот приземлиться врагу на голову — задача уже чуть менее тривиальная. Да и вообще, с позиционированием персонажа в воздухе у A Big Adventure что-то не то, ударить в прыжке по какому-то объекту почему-то гораздо сложнее, чем должно было бы быть.

Также немного странно видеть огромное количество коллекционных предметов для изменения облика Сэкбоя при отсутствии в игре редактора уровней. Как и в Little Big Planet, человечка можно изменять до неузнаваемости, в каждом игровом мире обязательно найдется пара-тройка костюмов и отдельных элементов, комбинировать которые игрок может в произвольном порядке, создавая своего уникального тряпичного рыцаря, однако Sackboy: A Big Adventure — это относительно короткая история, и того “запаса прочности”, который был у Little Big Planet благодаря огромному количеству пользовательских уровней, у нее нет, а, соответственно, нет и особой мотивации собирать многочисленные костюмы.

Впрочем, как мы уже говорили, оценивать эту игру с точки зрения взрослого — не самая лучшая идея, задумывалась-то она как доброе, красочное приключение для юной аудитории, и как раз с этим у нее все в порядке. Хочется верить, что одной из задач Sackboy: A Big Adventure было познакомить подрастающих игроков, не заставших времена PlayStation 3 и 4, со вселенной Little Big Planet, и вскоре мы увидим полноценное продолжение.