Sid Meier’s Civilization VI: Rise and Fall – в ожидании Золотого века

Sid Meier’s Civilization VI вышла еще в конце 2016 г., но, к сожалению, за полтора года так и не смогла переманить игроков у своей предшественницы: до недавнего времени в Civilization V играло больше людей, чем в новую версию. Все изменилось 8 февраля 2018 г. с выходом большого дополнения Sid Meier’s Civilization VI: Rise and Fall, принесшего в стратегию новые игровые механики. Вот только и здесь не все гладко.

Sid Meier’s Civilization VI: Rise and Fall Жанр пошаговая стратегия

Платформы Windows

Разработчики Firaxis

Издатель 2K

Сайты civilization.com , Steam

Главное нововведение Civilization VI: Rise and Fall – система Золотых и Темных веков и Летопись цивилизации. Теперь все вехи вашего развития: открытие новых больших и малых цивилизаций, возведение чудес света, первое кругосветное путешествие, постройка первых районов нового типа, создание первых армейских корпусов и армий, победы над варварами, привлечение великих людей и т.д. приносят вам специальные очки, которые подбиваются по окончанию каждой эпохи. В зависимости от того, сколько вы набрали, в вашей империи наступает Темный, Обычный или Золотой век, который будет длиться всю следующую эпоху. От того, какие времена наступили в вашем государстве, зависит культурное влияние, которое вы оказываете на соседей. А оно, в свою очередь, влияет на лояльность каждого конкретного города, о которой мы поговорим чуть ниже. После наступления новой эпохи вы можете выбрать Устремление – бонус, который дает Золотой век и от которого зависит дополнительный набор очков в следующую эпоху.

Каждое свершение, «исторический момент» в терминологии игры, приносит разное количество очков эпохи, и в начале неизвестно, за что же, собственно, вас похвалят, но ко второй партии вы, конечно, запомните, что нужно делать. Все эти события заносятся в виде рисунков и записей в Летопись цивилизации, которую можно затем просматривать. Вот только в Летопись почему-то попадают только положительные моменты – войны, потери и несчастья не учитываются. Да и наступление Темной эпохи по умолчанию выглядит как-то странно, Темные века должны быть наказанием, а не базовым игровым условием.

Очки предыдущей эпохи идут в зачет следующей, но вот незадача, если вы совершили слишком много открытий и свершений в один период, на следующий их может просто не хватить, что неминуемо повлечет наступление в вашем государстве Темных веков, даже если все подданные сыты и довольны. По сути, здесь игра запускает своеобразные крысиные бега, заставляя вас делать не то, что необходимо для развития вашего государства в данный конкретный момент, а то, что даст очки эпохи. Кстати, в жертву механики Золотых и Темных веков пришлось принести бонусы Наследия, предыдущих форм правления вашего государства, теперь количество годов с неизменным политическим строем ни на что не влияет.

Зато если вам удастся из Темного века шагнуть сразу в Золотой, наступит ненастоящая эпоха процветания – Героический век, дающий еще большие бонусы и позволяющий выбрать несколько устремлений. По сути, это чит, вы можете специально не получать некоторые исторические моменты, откладывая их до следующей эпохи. Не дотянув всего одно очко до нормального века, в следующий период провести все отложенные свершения (создание армий, постройку районов) и получить Героический век. Да, для Темных веков есть собственные карты правительства, которые, кроме немалых бонусов, несут и существенные штрафы.

От благополучия вашего государства и некоторых других параметров зависят очки влияния, которые ваши города оказывают на соседние клетки. С расстоянием влияние уменьшается. Это важно, т.к. от него зависит лояльность ваших городов. Если лояльность начнет падать, а происходит это не только из-за воздействия соседних городов, но и из-за работы шпионов, ваш город может выйти из-под контроля (падение производства, недовольство), в итоге стать вольным городом и быть поглощённым другой цивилизацией без обычных штрафов за милитаризм. Лояльность генерируется гражданами плюс новыми «юнитами» – губернаторами.

Губернаторы – это аналоги героев в других играх, в той же Endless Space 2, например. Вот только в Civilization VI: Rise and Fall у каждой цивилизации один и тот же набор градоправителей, а призывать и повышать их вы можете благодаря специальным очкам, которые наряду с очками торговли и новыми послами приносят теперь научные открытия и социальные институты. Всего в игре восемь губернаторов, каждый со своей специализацией и древом развития, похожим на древо развития обычных юнитов. Кто-то влияет на производство в подотчётном ему городе, кто-то на науку, кто-то – на религию, так что выбирайте, кого куда отправлять. Некоторых губернаторов можно засылать в города-государства в качестве послов и агентов влияния. И, самое главное, каждый губернатор генерирует дополнительные очки лояльности, что поможет влиять на соседей и избегать их воздействия.

Звучит это неплохо, вот только на деле никто не будет строить город в непосредственной близости к соседям не из-за опасения культурного влияния и падения лояльности, а из-за конкуренции за ресурсы. Да, во время войны, захватив чужой город, можно перебросить в него своего губернатора и начать влиять на соседние города чужого государства, одновременно расшатывая их лояльность с помощью шпионов, но это весьма опасный путь.

Дело в том, что в Civilization VI: Rise and Fall появились так называемые ситуативные союзы. Если какое-то государство ведет себя агрессивно, явно накапливает военную мощь и внезапно аннексирует города соседей, цивилизованные страны могут возмутиться таким поведением и объявить крестовый поход против наглеца. В этом случае к временному военному союзу могут, позабыв былые распри, присоединиться все страны и сообща призвать агрессора к ответу, отбив, например, спорный город. Ситуативные союзы объявляются на определенное количество ходов, за которые альянс должен выполнить какую-то задачу, а противник альянса – помешать этому. В зависимости от результата члены альянса или противник получают очень неплохие бонусы. Вот только… AI-цивилизации очень неохотно присоединяются к подобным союзам, а вот в сетевой игре такое событие позволяет всем игрокам буквально разорвать нарушителя спокойствия. Ситуативные союзы могут быть вызваны чрезмерными религиозными, военными или технологическими свершениями других цивилизаций.

Кроме новых механик, в Civilization VI: Rise and Fall были добавлены новые цивилизации, причем сразу целый вагон и маленькая тележка – девять новых государств с собственным лидерами, бонусами, уникальными юнитами и строениями. Индия, Корея, Нидерланды, Монголия, индейцы Кри, Грузия, Шотландия, индейцы Мапуче, Зулусы. Как обычно, часть новых цивилизаций ориентирована на научный путь развития, часть на торговый, кто-то на военный. Вообще, с учетом государств в базовой игре, ранее вышедших DLC (Польша, Австралия, Персия, Македония, Нубия, Кхмеры и Индонезия) в Civilization VI уже 35 (!) разных цивилизаций, это безусловный рекорд серии.

В новом DLC появились и новые здания, причем чуть ли не два десятка сразу, в том числе влияющие на лояльность, у части построек поменялись особенности, появились бонусы в виде губернаторских званий. Та же самая участь постигла древа науки и культуры, причем из-за перетасовки здесь возникло даже пустое научное достижение, которые не приносит никаких новых бонусов, юнитов или строений – оно оказалось просто лишнее. Есть в Rise and Fall и новые юниты, как у отдельных цивилизаций, так и у всех сразу, например, дроны поддержки, спецназ или конвои снабжения. Плюс новые чудеса света, природные чудеса, новые поводы для объявления войны и т.д.

В целом кажется, что в Civilization VI: Rise and Fall огромное количество нововведений, которые должны кардинально изменить рисунок игры, но проблема в том, что это как раз не так. Игра, несмотря на новые механики, осталась прежней. С малыми цивилизациями-читерами, изрядно достающим спамом из религиозных юнитов, необъяснимыми и невменяемыми дипломатическими решениями AI, долгим просчетом хода.

Одним словом, девять новых цивилизаций, губернаторы и система Темных и Золотых веков – это, конечно, отлично и даже забавляет на начальных порах, но мы ожидали чего-то большего. Создается стойкое впечатление, что серия второй год топчется на месте и что-то в ней пора кардинально менять. Нет, Civilization VI: Rise and Fall – неплохое DLC, и если вы фанат «Цивилизации», то скорее всего уже купили его. Если же просто играете время от времени, приобретать его за полную цену совсем не стоит. Лучше подождать следующей распродажи.

4 Оценка ITC.UA Плюсы: Золотые и Темные века; губернаторы, механика лояльности и влияния; ситуативные альянсы; новые лидеры и цивилизации; Летопись Минусы: Новые механики не очень востребованы; изменения геймплея не так глубоки, как хотелось бы; стоимость Вывод: Неплохое DLC, добавляющее в игру новые механики, но не исправляющее многие шероховатости оригинальной версии

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