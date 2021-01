Выбор редакции 2020: Сериалы

В отличие от киноиндустрии, 2020 г. был крайне удачным для стриминговых сервисов и телеканалов. Люди по всей планете сидели дома и смотрели сериалы – количество подписчиков выросло, доходы тоже. В определенный момент ведущие платформы вынуждены были даже снизить качество стриминга, Сеть не справлялась. Тем не менее, COVID-19 нанес некоторый ущерб и сериальной индустрии – из-за пандемии съемки многих шоу были задержаны или перенесены на более поздний срок. Впрочем, недостаток контента, вызванный проблемами прошлого года, мы ощутим только в 2021 г., сейчас же давайте подобьём итоги прошедших 12 месяцев и назовем Лучшие сериалы 2020 г. по мнению редакции ITC.ua.

Молодежный сериал – I Am Not Okay with This

По сравнению с позапрошлым годом, в 2020 г. вышло не так уж много молодежных сериалов, тем не менее, среди них были весьма достойные, как, например, I Am Not Okay with This от Netflix. Сериал, снятый компанией Шона Леви, одного из продюсеров и режиссеров Stranger Things (собственно Stranger Things снимали тоже они), по одноименному комиксу Чарлза Форсмана, автора графического романа, легшего в основу сериала The End of the F***ing World / «Конец ***го мира», с юными актерами, игравшими в It / «Оно». Бинго!



Сериал по комиксам – Snowpiercer

Многие знают, что фантастический сериал Snowpiercer от канала TNT – это переосмысление одноименного фильма 2013 г., снятого корейским режиссером Пон Чжун Хо, но мало кто помнит, что в основе как фильма, так и ТВ-шоу, лежит французский комикс Le Transperceneige (1982). Телеверсия Snowpiercer не идеальна, но посмотреть ее стоит хотя бы ради потрясающей игры Дженнифер Коннелли.



Триллер – Ratched

И хотя титульный персонаж сериала Ratched существенно отличается от знакомого нам по фильму «Пролетая над гнездом кукушки», сложно спорить с тем, что шоу от Netflix получилось ярким, красочным и по-хорошему безумным. Посмотреть этот сериал стоит хотя бы ради картинки и гипертрофированной до сюрреализма атмосферы послевоенной Америки. Ну или ради великолепных актерских работ Сары Полсон, Джуди Дэвис, Синтии Никсон, Шэрон Стоун и Винсента Д’Онофрио.



Детектив – Perry Mason

Если вы читали книги Эрла Стэнли Гарднера об адвокате Перри Мейсоне, то первая половина сериала Perry Mason от HBO наверняка шокирует вас вопиющим несоответствием канону. Сделано это намеренно, и к концу сезона ТВ-шоу идеально состыкуется с произведениями Гарднера, ведь перед нами предыстория персонажа. Интересная задумка и неплохое воплощение, первый сезон Perry Mason получился очень фактурным и атмосферным, да и детективная история здесь далеко не самая тривиальная.



Фантастический сериал – Upload

Upload – это фантастическая романтическая комедия с элементами социальной сатиры, события которой происходят в недалеком будущем. Под огонь критики авторов попадают навязчивая онлайн-реклама, покупки внутри приложений, глюки в программном обеспечении, безалаберное отношение к персональным данным пользователей, безответственное поведение самих пользователей, AI и боты, одержимость владельцев онлайн-сервисов и рядовых пользователей пятизвёздочными рейтингами, сверхбюджетные авиаперелеты и пр. Получилось действительно достаточно реалистично, смешно и смотрится на одном дыхании.



Лучшая экранизация – The Right Stuff

Сериал The Right Stuff от Disney+ / National Geographic — далеко не дословная экранизация одноименной документальной книги журналиста Тома Вулфа, посвященной первому отряду астронавтов США. В этом плане фильм 1983 г. в большей мере соответствует книге. Но… многие в редакции ITC.ua неравнодушны к космической тематике, так что мы просто не могли не отметить этот сериал.



Документальный сериал – The Last Dance

«Последний танец» – именно так назвал сезон 1997-98 гг. главный тренер Chicago Bulls Фил Джексон. «Это ваш последний сезон в команде в том виде, в котором она существует сейчас. Наслаждайтесь каждой его минутой!», – сказал он игрокам. И они наслаждались. Сериал The Last Dance от ESPN / Netflix рассказывает о последнем танце Chicago Bulls, об игроках этой уникальной команды, об их соперниках, о людях, которые были рядом с «Быками» и, конечно же, о человеке, который навсегда изменил NBA – о Майкле Джордане.



Политический сериал – The Comey Rule

Тревожные события, происходившие в Вашингтоне несколько дней назад, лишь закономерный финал истории, начало которой показано в политическом минисериале The Comey Rule. Даже несмотря на явный предвыборный посыл, мы бы рекомендовали этот сериал всем, кто интересуется политикой, и не только американской. Смотреть его стоит без спешки, анализируя действия и слова каждого из персонажей. Ну и наслаждаясь замечательным дуэтом Джеффа Дэниелса и Брендана Глисона.



Исторический/биографический сериал – Barbarians

Битва в Тевтобургском лесу в 9 г. н.э. – одна из самых крупных неудач римской армии. Германские племена нанесли империи болезненный удар, уничтожив в течение трех дней три полноценных имперских легиона и несколько вспомогательных подразделений, навсегда отвадив римлян от земель за Рейном. Barbarians от Netflix рассказывает о предпосылках и подготовке к этому сражению, и о людях, которые командовали войсками с обеих сторон – вожде племени херусков Арминии и пропреторе Германии Публии Квинтилии Варе.



Комедийный сериал – Ted Lasso

История незадачливого тренера по американскому футболу, который взялся тренировать английскую команду по нормальному футболу, даже не зная базовых правил игры, оказалась именно тем, чего нам так не хватало в 2020 г. Это невероятно добрый, теплый и милый сериал, который буквально заряжает зрителей позитивной энергией и оптимизмом.



Драматический сериал – The Queen’s Gambit

Сериал The Queen’s Gambit – настоящий феномен 2020 г. Шоу не только собрало восторженные отзывы критиков и впечатляющее число просмотров, но и вернуло былую моду на шахматы. Желающие научиться играть выстраиваются в очереди в шахматные клубы, а шахматные онлайн-сервисы с трудом справляются с наплывом посетителей. Браво, Netflix, браво, Аня Тейлор-Джой.



Сериал года – Ted Lasso

В финале голосования за сериал года столкнулось два сильных противника – The Queen’s Gambit от Netflix и Ted Lasso от Apple TV+. И… в этот раз члены редакции ITC.ua выбирали сердцем, единогласно отдав пальму первенства комедийной истории от Apple. Что ж, улыбки и хорошее настроение – это именно то, чего нам так не хватало в 2020 г. Все будет хорошо, надо только быть добрей к окружающим и верить в себя!