Рецензия на биографический сериал о покорителях космоса The Right Stuff / «Парни что надо»

В декабре 2016 г. Америка прощалась с умершим на 95-ом году жизни Джоном Гленном, последним из астронавтов группы Mercury Seven, набранной в 1959 г. Прощалась с почестями и чувством искреннего сожаления, которых удостаивались далеко не все президенты США. Сериал The Right Stuff / «Парни что надо» от Disney+ / National Geographic рассказывает о Джоне Гленне и других пилотах из первого набора, о космической гонке и семьях астронавтов.

The Right Stuff / «Парни что надо» Жанр биографическая драма

Создатель Марк Лафферти

В ролях Патрик Дж. Адамс (Джон Гленн), Патрик Фишлер (Роберт Р. Гилрут), Эрик Ладин (Крис Крафт), Джеймс Лэфферти (Скотт Карпентер), Шеннон Лучио (Луиза Шепард), Джейк МакДорман (Алан Шепард), Гас Гриссом (Майкл Троттер), Колин О`Донохью (Гордон Купер), Джексон Пэйс (Глинн Ланни), Элоиза Мамфорд (Труди Куппер), Нора Зехетнер (Энни Гленн), Аарон Стэтон (Уолтер Ширра), Мэми Гаммер (Джерри Кобб) и др.

Канал Disney+

Год выпуска 2020

Серий 8

Сериал The Right Stuff / «Парни что надо» – это вторая экранизация документальной книги журналиста Тома Вулфа, одного из самых успешных и узнаваемых американских авторов конца прошлого века, пионера направления «новая журналистика» в литературе. Вульф провел семь лет, собирая материал для этого произведения, разговаривая с пилотами-испытателями, астронавтами, членами их семей. Результатом стал труд, исследующий психологию пилотов и астронавтов, пытающийся понять то, что толкает их на невероятный риск. Книга была номинирована на Премию Национального круга книжных критиков и выиграла Национальную книжную премию в области документальной литературы.

В 1983 г. «Парни что надо» (другой перевод названия романа – «Битва за космос») была экранизирована. Режиссер Филип Кауфман снял монументальный трехчасовой фильм, который с треском провалился в прокате, но был очень тепло встречен критиками и номинирован на восемь «Оскаров», четыре из которых и получил. Рекомендуем по возможности посмотреть эту ленту, телеадаптация от Disney+ / National Geographic получилась совсем иной по тону.

Во-первых, в телеверсии, которая по суммарному хронометражу в два раза длиннее фильма 1983 г., больше внимания уделяется соперничеству между астронавтами и отношениям в их семьях. Это неплохо, просто акценты в фильме были иными, хотя и эта часть тоже присутствовала. Основная тема сериала – соперничество между очень правильным и положительным Джоном Гленном и ветреным и эгоистичным Аланом Шепардом. Каждый из них хочет стать первым человеком в космосе и каждый считает, что достоин этого больше других. Они готовы почти на все, чтобы первыми выйти за пределы земной атмосферы.

Во-вторых, и это уже хуже, большой пласт книги, который был представлен в экранизации 1983 г., в телеверсии просто отсутствует. Речь идет о части, посвященной пилотам-испытателям. И это обидно, ведь один из главных героев, вдохновивших Тома Вулфа на создание этого произведения, был как раз Чарльз Йегер, человек, первым преодолевший звуковой барьер, по мнению многих лучший пилот своего поколения, который по непонятным причинам не был отобран в отряд астронавтов.

Некоторые претензии есть и к тому, как показаны в сериале известные исторические личности. Мы, конечно, понимаем, что американцы совсем недавно узнали о том, что Вернер фон Браун был нацистом, но это совсем не повод показывать его вечно пьяным нахалом. То же самое можно сказать и об излишнем отбеливании образа Джона Гленна, не забываем, что вина за то, что американки попали в космос так поздно, лежит именно на нем, а не на Гордоне Купере, как показано в сериале. И хотя Джон Гленн позже извинился за свои слова и даже помогал женщинам-астронавтам, именно его высказывание на слушаниях в конгрессе положило конец программе Mercury 13 / «Меркурий 13».

Не стоит считать, что все вышесказанное делает сериал The Right Stuff / «Парни что надо» неудачным, это скорее ворчание фаната космической тематики, чем серьезные претензии. Атмосфера 60-х, настроение космической гонки, основные исторические события показаны в сериале совершенно достоверно. Как и многие личные качества членов первой семерки, и сложности в их семьях.

Интересная особенность нового The Right Stuff в том, что он выглядит как приквел к сериалу For All Mankind / «Ради всего человечества» от Apple TV+. Вряд ли в Disney+ планировали подыгрывать конкурентам, но так уж получилось. Дело в том, что многие персонажи: Вернер фон Браун, Дик Слейтон, та же чета Куперов (в For All Mankind это муж и жена Стивенсоны) или Джерри Кобб есть в обоих сериалах. А точка расхождения историй – это как раз и есть создание женского отряда, которое обсуждают в The Right Stuff и претворяют в реальность в For All Mankind. Дополнительная связь между сериалами – актер Эрик Ладин, который в обоих играет одну и ту же роль, хотя и двух разных людей. В The Right Stuff он руководитель полетов Крис Крафт, в For All Mankind – руководитель полетов Джин Кранц. И тот, и другой – реальные исторические персонажи.

И несмотря на то что у нас есть определенные претензии к сериалу, например, к тому как затянуты последние серии или тому, что у некоторых из астронавтов Mercury Seven почти нет экранного времени, все же это хороший сериал о космосе и астронавтах. О тех, кто хотел быть первым.