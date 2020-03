Рецензия на сериал I Am Not Okay with This / «Меня это не устраивает»

I Am Not Okay with This / «Меня это не устраивает» – новый молодежный сериал Netflix, снятый компанией Шона Леви, одного из продюсеров и режиссеров Stranger Things (собственно Stranger Things снимали тоже они), по одноименному комиксу Чарлза Форсмана, автора графического романа, легшего в основу сериала The End of the F***ing World / «Конец ***го мира», с юными актерами, игравшими в It / «Оно». Пожалуй, этого достаточно, чтобы большинство сериаломанов бросило читать эту рецензию и отправилось смотреть I Am Not Okay with This.

I Am Not Okay with This / «Меня это не устраивает» Жанр сериал по комиксу

Создатели Джонатан Энтвистл, Кристи Холл

В ролях София Лиллис (Сидни Новак), Уайатт Олефф (Стэнли Барбер), София Брайант (Дина), Кэтлин Роуз Перкинс (Мэгги Новак), Эйдан Вожтаг-Хиссонг (Лиам), Ричард Эллис (Брэдли Льюис) и др.

Канал Netflix

Год выпуска 2020–

Серий 7

Жизнь старшеклассницы Сидни Новак нельзя назвать радужной. Она ненавидит собственную мать и безумно скучает по отцу, который покончил с собой в подвале их дома полгода назад. Сидни влюблена в свою лучшую подругу и боится признаться ей в этом. И, как будто всего этого мало, Сидни кажется, что она обладает некой опасной суперсилой, которую не в состоянии контролировать. Или не кажется?

Ответ на последний вопрос мог бы стать главной интригой сериала, если бы первым кадром первой серии I Am Not Okay with This не оказался кадр, как будто вырезанный из «Кэрри» Стивена Кинга. Так что с самого начала мы знаем, что ничем хорошим эта история не закончится, увы. Будет бал и будет кровь. Остается главный вопрос: «Почему?», почти как в 13 Reasons Why. Какие события приведут Сидни к такому финалу?

I Am Not Okay with This, как сериал, так и комикс, легший в его основу – в первую очередь о страхах. Страхе быть смешной. Страхе быть отвергнутой. Страхе быть не такой, как все. Страхе быть непонятой. По большому счету, проявление суперсил Сидни, которые уничтожают все вокруг девушки – это очень прямолинейная аналогия подросткового гнева, направленного на родителей, учителей и окружающих. Гнева как защитной реакции.

Поэтому даже не кровавый финал фильма, который вполне ожидаем, а намек на присутствие за кулисами неких мистических сил, заинтересованных в девушке, воспринимается в данном случае как предательство. Это, в конце концов, не хоррор о монстрах из иных измерений, а история о взрослении в духе тех же Euphoria, The End of the F***ing World или Wayne. Впрочем, возможно, кому-то такое окончание первого сезона покажется даже интересным, по нашему же мнению, оно избыточно и нелепо.

А вот за что авторам I Am Not Okay with This однозначно стоит сказать спасибо, так это за великолепный кастинг абсолютно на все роли. И больше всего экранного времени в сериале досталось Софии Лиллис (Сидни Новак) и Уайатту Олеффу (Стэнли Барбер), звездам первой части It / «Оно». Что ж, еще участие в экранизации романа Кинга показало, что эти актеры далеко пойдут, кроме того, в активе Софии Лиллис есть и отличная работа в Sharp Objects, где она сыграла Камиллу Прикер в юности.

Кроме того, I Am Not Okay with This несомненно хорош по манере изложения. «Беседы» Сидни с дневником, чередование комедийных и драматических моментов, темп, монтаж, отличный выбор саундтрека. Все просто замечательно. Если забыть о странном финале, то окажется, что I Am Not Okay with This — на самом деле очень классный молодежный сериал. Он легко смотрится, его персонажам сопереживаешь, а компактный формат из семи серий по 20 минут позволяет проглотить его за один вечер. И вы, скорее всего, не пожалеете о потраченном времени.